Во "ВКонтакте" запретили рекламу способов уехать из России

В социальной сети "ВКонтакте" запретили размещать рекламу способов переезда из России. В том числе, запрещено размещать объявления о получении вида на жительство другой страны, учёбе за границей или переезде бизнеса за рубеж. Об этом сообщил бизнесмен Алексей Поспехов, владелец сервиса по релокации предпринимателей.

Во "ВКонтакте" также запрещена реклама любых консалтинговых услуг по организации переезда или релокации. Это следует из скриншота ответа от службы поддержки соцсети, котырый опубликовал Поспехов.

Пресс-служба "ВКонтакте" объяснила ситуацию "некорректным ответом поддержки". Представители соцсети утверждают, что модератор просто просил рекламодателя внести изменения в рекламный пост, который якобы нарушал правило о несоответствии объявления содержанию страницы. Пресс-служба "ВКонтакте" утверждает, что другие рекламные объявления о релокации от Поспехова прошли модерацию и размещены в соцсети.

В 2021 году холдинг VK Group возглавил Владимир Кириенко, сын замглавы администрации президента Сергея Кириенко. В том же году VK перешел под контроль Газпромбанка и "Согаза", которым владеет друг президента Владимира Путина Юрий Ковальчук.

После нескольких волн миграции россиян в 2022 году в связи с войной и кризисом похожий запрет был введен на подконтрольных властям медиа-площадках и СМИ.

В январе руководство "ВКонтакте" под угрозой увольнения потребовало от уехавших сотрудников вернуться в Россию. В компании объясняли это вопросами безопасности серверов и нежеланием допускать утечек в компании. Работать удаленно из-за рубежа сотрудникам запретили.