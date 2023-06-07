Во Владивостоке исчезли жена и сын дипломата из Северной Кореи

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после исчезновения жены и сына представителя генерального консульства Северной Кореи во Владивостоке. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил докладывать о ходе расследования, сообщают Сибирь.Реалии.

43-летняя Ким Кум Сун и 15-летний Пак Квон Чжу - жена и сын представителя генерального консульства КНДР Цой Ен Нама - жили на территории генконсульства Северной Кореи во Владивостоке. Утром 4 июня они покинули территорию, с тех пор их местоположение неизвестно. Заявление о пропаже подал сам дипломат. По версии полиции, они могли сбежать в Китай или в Южную Корею.

Телеграм-канал Baza сообщил, что, согласно сообщениям полиции, из генконсульства гражданка Северной Кореи и ее сын уехали на такси, затем пересели на другую машину и направились в сторону Хабаровска. Полицейские нашли водителя такси, который их подвозил. Он рассказал, что высадил обоих у здания на улице Русской. Запись с камер наблюдения подтвердила его слова. По данным Amur Mash, сын и супруга дипломата добрались на такси до Хабаровска, откуда на самолете улетели в Красноярск.