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Во время ночных атак в Украине сбили 24 дрона. В РФ десятки сёл без света

В ночь на 5 октября российские военные нанесли по Украине очередной удар с использованием дронов "Шахед". Украина, по утверждениям российских властей, также атаковала приграничные регионы России.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по Украине 29 беспилотников – 24 из них были сбиты над Кировоградской, Николаевской и Одесской областями. Об уничтоженных дронах написали и власти этих областей. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, украинские дроны атаковали объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах региона – есть отключения электричества. Телеграм-канал Shot со ссылкой на источник пишет, что без света остались 67 населённых пунктов из-за атак на электроподстанции области. Пострадавших нет.

Помимо дронов, со стороны Украины были выпущены кассетные боеприпасы по приграничному Рыльску, написал также Старовойт. Местная жительница получила осколочные ранения средней тяжести, её госпитализировали.

  • По подсчётам украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express, в сентябре Россия выпустила по Украине 503 беспилотника "Шахед" – максимум с начала войны.

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