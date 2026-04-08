С 1 сентября 2026 года во всех российских детских садах начнут проводить патриотические уроки "Добрые игры" – аналог проводящихся в школах "Разговоров о важном", сообщила заместитель главы Минпросвещения России Ольга Колударова.

По её словам, детям будут рассказывать о "духовно-нравственных ценностях". В настоящее время ведомство занимается подготовкой методического инструментария.

"Разговоры о важном" проводятся в российских школах с 2022/23 учебного года. В постановлении Минпросвещения говорится, что они направлены на "формирование у школьников любви к Родине, гордости за свою страну, патриотизма". Уроки были введены через несколько месяцев после полномасштабного вторжения в Украину. Помимо тем, связанных с семейными ценностями, на них школьникам рассказывают и о войне в Украине - транслируя им позицию российских властей.

Ввести такие уроки в детсадах для детей старше пяти лет в начале октябре 2024 года президенту Владимиру Путину предложила одна из финалисток конкурса "Учитель года". Он поддержал эту инициативу. "У нас есть такие выражения: "впитал с молоком матери" или "усвоил с младых ногтей". Это всё говорит о том, что в самом раннем возрасте, конечно, определенные базовые вещи мы ребенку должны закладывать", – заявил он.

Сразу после этого детсады в некоторых регионах начали проводить "Разговоры о важном", отмечает "Настоящее Время". В течение недели в середине октября, по данным издания "7х7", детские сады в разных регионах России опубликовали более 100 отчетов о проведении этих занятий.