Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Водителей в Бишкеке штрафуют за наклейки с буквой Z на автомобилях

Водителей в киргизской столице Бишкеке штрафуют за наклейки с буквой Z на автомобилях. Символ используется людьми, поддерживающими действия российской армии на территории Украины. Им маркируется часть техники наступающей российской армии, предположительно, символ означает "войска Западного военного округа".

Пресс-секретарь патрульной полиции Бишкека Байказы Айтикул уулу сообщил Радио Азаттык, что наклейка на автомобиле нарушает Кодекс о правонарушениях. "На автомобили запрещается наносить наклейки, не имеющие соответствующие разрешения и лицензии", — пояснил он. За это полагается штраф в 5,5 тысячи сомов (около 6000 рублей или 56 долларов).

Сколько водителей оштрафовано за это нарушение, не уточняется. Ранее Айтикул уулу опубликовал в Твиттере снимки одного автомобиля, с которого была снята наклейка.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG