Водителей в Бишкеке штрафуют за наклейки с буквой Z на автомобилях

Водителей в киргизской столице Бишкеке штрафуют за наклейки с буквой Z на автомобилях. Символ используется людьми, поддерживающими действия российской армии на территории Украины. Им маркируется часть техники наступающей российской армии, предположительно, символ означает "войска Западного военного округа".

Пресс-секретарь патрульной полиции Бишкека Байказы Айтикул уулу сообщил Радио Азаттык, что наклейка на автомобиле нарушает Кодекс о правонарушениях. "На автомобили запрещается наносить наклейки, не имеющие соответствующие разрешения и лицензии", — пояснил он. За это полагается штраф в 5,5 тысячи сомов (около 6000 рублей или 56 долларов).

Сколько водителей оштрафовано за это нарушение, не уточняется. Ранее Айтикул уулу опубликовал в Твиттере снимки одного автомобиля, с которого была снята наклейка.