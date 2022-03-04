"Севернее Кореи". Соцсети о санкциях, репрессиях и эмиграции

Война продолжает разрушать не только Украину, но и Россию, которая стремительно превращается в задавленную санкциями диктатуру.

Сергей Медведев

Все время твержу затасканное "Россия слиняла в три дня". Даже "Мемориал" нельзя было закрыть так быстро, как закрыли Россию. Еще ездят машины и есть интернет, но вокруг рушится буквально все -- проекты, бизнесы, СМИ, бегут люди. Понимаю, что это, возможно, только Москва, но в основном здесь и нарабатывался модернизационный слой. И вот теперь 30 лет нашего, порой неумелого и неловкого, строительства новой жизни буквально за пару дней обнулились, исчезли. И мы уже отброшены даже не в 1991-й, а дальше, лет на сорок, в начало 80-х, в "империю зла". В 1991-м были надежды, а тут скорее обвал как в 1917-м, отсюда и тени розановского "Апокалипсиса"

Илья Осколков-Ценципер

Как будто умирает кто-то, кого я люблю. И врач говорит, что осталось несколько дней. На моих друзей в Киеве падают бомбы. И детям так страшно

Роман Супер

Севернее Кореи.

Сергей Медведев

Всеми мыслями сейчас с Украиной, но не могу не думать и о тех российских пацанах 2000-2002 года рождения, что поехали на учения и неожиданно вдруг стали из срочников контрактниками и превратились в пушечное мясо. Это же то самое "поколение П", родившееся при Путине и даже не знавшее, что бывает мир без Путина, он для них природное явление. Я не раз делал о них эфиры, беседовал с социологами, которые изучали их политические предпочтения и культурные паттерны, мы говорили о том, что они цифровые аборигены, родившиеся со смартфоном в руке, о зумерах и тиктокерах. И вот теперь поколение П горит в танках и лежит в весенней украинской земле, так и не узнав, что бывает мир без Путина.

Екатерина Барабаш

Два простых вопроса не дают мне жить. 1) Зачем? Зачем всё это - ракеты, бомбы, тысячи и тысячи убитых, разрушенные города?... У Гитлера были цели и планы. Страшные цели, но они были. У этого - нет. Животная ненависть к Украине, как у Гитлера - к евреям? 2) Где матери тех, кого завтра отправят на убой? Где защитницы своих мальчиков? "Приводите ко мне своих деточек - я сегодня их за ужином скушаю"? Любое молчание могу понять, кроме молчания матерей.

Илья Аронович Забежинский

Ну, дорогие мои кремлевские боты, которые сегодня десяток раз, представляясь классными руководителями, уверяли меня и моих читателей в каментах, что никаких уроков про войну в Украине в российских школах не проводят.

Сегодня, 3 марта 2022, в одной петербургской школе, где учится мой близкий родственник, мальчику 14 лет, (извините, времена непростые, я не скажу, какая школа и кем он мне приходится) учительница провела специальный урок, где рассказывала про зверства украинских нацистов и миролюбивую ограниченную операцию Российской армии, которая пришла спасти от них братский украинский народ.

Андрей Волна

Война, с точки зрения врача,- это попытка решить некие (мнимые или явные) проблемы власть предержащих с помощью убийств или намеренного искалечивания людей. Врач не может согласиться с этим. Нормальный врач. Врач, что всё равно будет лечить и «красных», и «белых».

Война - это не политика. Это преднамеренное уничтожение жизни, как таковой.

Именно поэтому я против войны.

И дома. И на работе. Но лечу и буду лечить я и тех, и других.

И те коллеги, те врачи, что говорят «я вне политики», в данном случае, в случае войны, просто боятся. Что объяснимо. Только не надо под это подводить фальшивую базу. Ты не вне политики, Саша (это конкретный коллега). Признайся себе: ты просто обмочился.

Вот моя точка зрения

Можете приходить за мной. Я на работе. Потом я дома. Я не уезжаю.

Я просто лечу людей. И «белых». И «красных».

Российская пропаганда продвигает лозунг "Нам не стыдно".

Виктория Ивлева

По всей Москве - видимо, в других городах так же - бегают с высунутыми языками сотрудники полиции, зорко осматриваясь вокруг. Ищут они не оппозиционеров, как обычно, не пикетчиков, как водится, а надписи НЕТ ВОЙНЕ.

Как только видят мерзкую надпись, подскакивают, срывают со стены, рвут на части и куда-то уносят.

Им помогают и обезумевшие граждане: вчера один мой друг встретил молодую женщину с коляской, она яростно сдирала ненавистные слова НЕТ ВОЙНЕ!Вчера же мою подругу Nina Mois пригласили провести сказочную ночь в отделении только за то, что глазастые полицейские увидели у неё в сумке листок бумаги - исчадие пацифизма все с той же надписью НЕТ ВОЙНЕ.

Что у этих опричников в головах?

Кто им велит это делать?

Разве ж мы, русские, хотим войны?

Ну в школе нас всегда учили, что мы ее не хотим.

Ну а если все поменялось, то выйдите вперёд, ВСТАНЬТЕ перед нами, и скажите два слова - ДА ВОЙНЕ, -,и , если у вас есть хоть какая-то совесть , ужаснитесь содеянному.

А вот что говорят те, кто продолжает поддерживать российское государство.

Андрей Тесля

и давайте еще раз, на прояснение -

- это моя страна - я не свободно парящий интеллектуал и не человек мира -

- это моя страна -

- и я могу не желать ей начинать войн, а коли война началась, то - желаю ей в ней победить, при всем сочувствии к жертвам со всех сторон и при всем сокрушении, что - по той или иной вине, по глупости или безрассудству, от гордыни или еще отчего - такое оказалось возможным -

- или, если победа невозможна -

- то желаю непостыдного поражения -

- и вновь - это не история о том, что я считаю свою страну всегда правой - она часто неправа и зачастую совершала и совершает всяческие непотребства и гнусности - но она остается моей страной, другой у меня нет

Многим комментаторам эти доводы убедительными не кажутся.

Валерий Шубинский

Есть войны настолько ужасные и постыдные, что этот позор может смыть лишь макимально постыдное поражение - и последующее раскаяние.

Сергей Медведев

"Это моя страна" -- магическая инкантация типа айн Райх, айн Фольк, красивая речевка, которая ничего не объясняет. Гражданство -- это ответственность и жертва. Это моя страна = это моя вина

Виктор Матизен

Вряд ли кто-то станет отрицать, что вторжение России в Украину ещё сильнее поляризовало российское общество. Один полюс - либеральная интеллигенция, другой - прислуга действующей власти, какой бы она ни была.

Но и стыд за происходящее кажется некоторым комментаторам не вполне конструктивной эмоцией.

Глеб Павловский

все твердят про стыд.

"Прости, мне так стыдно!" - заслышав это понимаешь, что долги решили

не возвращать

Тем временем Госдума готовится принимать новые репрессивные законы. Сегодня рассматривается законопроект о фейках - распространение "заведомо ложной информации о вооруженных силах России" будет караться штрафами до 5 млн рублей и тюремными сроками до 15 лет. Уголовную ответственность вводят и за призывы к введению санкций в отношении России.

Иван Курилла

Госдума приняла законопроект о наказании за распространение заведомо ложной информации о действиях российских военных.

Законопроект вводит в УК новую статью 207.3. Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон будет рассмотрен Советом Федерации 4 марта и сразу отправлен на подпись президенту РФ.

Тот же законопроект вводит наказание за «дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», а также за призывы к санкциям против России.

Если я верно понимаю, к "фейкам" будут относить информацию о действиях российской армии в Украине и о жертвах, а к "дискредитации" - аналитику и оценки происходящего как войны и агрессии.

Ольга Романова

Вот насчёт элитки. Мол, многие сомневаются. Или про то, как полтора коммуниста в Думе вот-вот сдадут мандаты в знак протеста. Не верьте. Вот: Госдума единогласно одобрила изменения в Уголовный кодекс РФ, согласно которым за распространение фейков могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Единогласно.

Константин Калачев

Госдума приняла закон о лишении свободы за фейки о российской армии и призывы к санкциям. Проблема в одном - как действие этого закона распространить на весь мир?

Из страны поспешно уезжают те, кто не готов воевать за путинский режим и попадать в тюрьму за посты в соцсетях.

Сергей Ерженков

Ощущение - выжженная земля. Никого не осталось. Все, кто мог уехать, - уехали. Вплоть до администраторов и продюсеров. Так мы Россию не спасём, ребята. Мы восхищаемся самоотверженностью украинцев, но сами готовы, чуть что, линять. Рабы комфорта.

Вчера я продумывал пути отступления, а сегодня проснулся и подумал: почему я должен уезжать? Я сяду на берегу великой русской реки Ока и дождусь, пока труп врага проплывет мимо. Пока русский корабль пойдёт [по известному адресу]. Ну и потом - это по панку. Когда весь марафон бежит в одну сторону, взять и побежать в другую.

Ищите меня здесь: Рязанская область, на деревне у дедушки.

Митя Алешковский

Сегодня у меня день рождения, мне исполняется 37 лет. И этот день совсем не праздничный. Помимо того, что моя страна ведет агрессивную и захватническую войну против мирного населения Украины, я пишу вам эти строки не из России.

Да. В 37 лет я стал человеком, который уехал из родины. Когда-то давно я сам писал пост о том, что уезжать из России и не оставаться бороться — подло по отношению к тем, кто сидит и не может уехать, а сегодня я сам уехал. Уехал потому, что не хочу идти пушечным мясом на войну, которую презираю, не хочу идти в тюрьму по “дадинской статье” (я особо нигде об этом не писал, но мне осталось одно задержание до перспективы уехать на 5 лет в тюрьму за пикет или митинг). Смотрю на свою маленькую дочь, на жену и понимаю — не хочу. И вас призываю — если можете, то уезжайте. Обязательно вернемся и построим новую Россию. Тем, кто остается, — сил. Вам они очень нужны.

Когда вернусь — не знаю. Но очень надеюсь, что как можно скорее.

Единственное, о чем я жалею, так это о том, что благотворительность, которой я отдал столько сил и времени, теперь будет практически полностью уничтожена, я в этом совершенно уверен. Как и все ростки гражданского общества и независимых СМИ.

Все мои мысли сейчас о мирных жителях Украины, которые прячутся в подвалах от обстрелов неуправляемыми бомбами. А еще мои мысли — о тех, кто нашел в себе силы остаться в России.

Украине — мир!

России — свободу!

Борис Грозовский

В 1921 философский пароход был организован лучше, чем в 2022. Кому-то правительство даже билеты купило. Это «гуманизм по-большевистски», говорил Троцкий: «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно».

В 2022 билетами не обеспечивали. Зато был аукцион: кто заплатит за вылет 10 тыс руб? 20? 50? 100? 500?

Власть проявляет очевидную готовность как минимум отправить в тюрьму тех противников войны и узурпации власти, кто не сможет уехать. Максимум большевистского гуманизма-2022 - то, что пока ВП/ЧП не введено, и самолеты еще летают. Выпускают налегке, почти без багажа. Да и надо ли думать о багаже, если мы более-менее близки к концу света?

Эмигрантам-1921 было очень трудно. Они бежали, оставив в России все. Но им сопереживали и помогали - в Берлине, Париже, Праге и тд. Быстро организовались сети поддержки.

Сейчас вся добрая воля направлена на помощь беженцам из Украины. Это правильно. Тому, что творят люди с российским паспортами в Украине, нет и не может быть оправдания. Это накладывает большой моральный отпечаток на отношение к беженцам из РФ.

Беженцам-2022 будет намного труднее, чем эмигрантам-1921. Нам придётся до конца жизни оправдываться. При нас произошло великое зло. Затем оно пришло в прекрасную Украину и сейчас ее уничтожает.

Некоторые из нас сопротивлялись, боролись с этим злом кто сколько мог, и проиграли. Многие жили просто частной жизнью - эта политическая наивность очень способствовала великому злу. Дальше будет очень трудно. И тем, кто выбрался, и тем, кто остался. Нужно очень много мужества, терпения, сил, любви.

Другие варианты протеста большинству несогласных с кремлевской политикой кажутся не только опасными, но и бесполезными.

Виктор Сонькин

Мне, кстати, не только интеллектуально эти крики "выходите на улицу" были странны, но и фактически тоже. Вы Беларусь видели? Видели, СКОЛЬКО народу там выходило? И что? Это совершенно не так работает в современном тоталитаризме, и в современности (туды ее) вообще.

(Тут есть еще аргумент "не просто так выходите, а с оружием", но опять-таки, представьте себе Минск, и хотя бы себя не смешите.)

Тем, кто выступает против войны и остается в России, важно сейчас понимать, что они не одиноки.

Ася Казанцева

Во дни сомнений и тягостных раздумий, дорогой читатель, призываю тебя сходить на ютуб, пока его еще не запретили в России, ввести там в строке поиска «обе белые» и посмотреть знаменитый отрывок из фильма «Я и другие», снятого на великой студии Киевнаучфильм.

Речь там идет о том же, о чем и в экспериментах Соломона Аша: мы, люди — стайные существа, это всегда было важно для нашего выживания, идти против сообщества нам невыносимо тяжело и некомфортно, и мы готовы делать чудовищные глупости, если мы считаем, что тут так принято.

При этом мы постоянно додумываем, как именно тут принято, много чего пытаемся достраивать, считывать интуитивно, понимать без слов, экстраполировать или просто воображать. Создаем себе какую-то внутреннюю модель общества и затем прилежно действуем в соответствии с ней.

А дальше включается всесильный маховик эффекта Матфея и шквал самосбывающихся пророчеств. Чем меньше антивоенного движения, тем меньше антивоенного движения. Однако верно и обратное. В такие исторические моменты, когда все идет не по плану и никто ничего не понимает, даже очень маленькие шаги могут остановить вертящееся колесо и затем раскрутить его в противоположном направлении.

Ну серьезно, один-единственный одинокий диктатор едва ли в силах начать войну вообще, а тем более третью мировую войну. Он это может постольку, поскольку он опирается на своих подчиненных, а те на своих, а те на своих, и на каком-то этапе все эти люди начинают жить в обществе, по одним с нами улицам ходить, одним воздухом дышать, в одних автозаках ездить.

И поэтому первейшая задача честного человека в наше время — быть видимым. Это очень важно, потому что это придает много сил остальным честным людям. Им становится гораздо проще решиться быть видимыми тоже, когда они понимают и чувствуют, что они не одни.

Это важно для ближайшего большого митинга в воскресенье. Чем больше там людей, тем ниже риски для каждого индивидуально, а чем больше люди уверены, что людей там будет много, тем больше будет там людей. А чтобы люди были в этом уверены, важны любые проявления видимости. Посты в соцсетях, пацифики на окнах, желто-голубые воздушные шарики на деревьях (случайно из окна улетели), зеленые ленточки на перилах.

Мне кажется, самое эффективное по соотношению «безопасность-охват» — это рисовать мелками на асфальте. Вероятность быть пойманным минимальна (не направлена у нас пока что видеокамера на каждый пятачок асфальта, и нету у нас столько полицейских мощностей, чтобы все эти камеры отсматривать), а даже если вы и будете неудачливы, то не очень понятно, что вам, собственно, предъявить.

У нас сейчас подписали петицию против войны 1.2 млн человек. Если бы в российских дворах было бы хотя бы столько же антивоенных надписей мелом на асфальте (или краской на снегу, где не растаяло), то их быстро становилось бы все больше и больше.

Человеку дико важно чувствовать, что он не один. Я вот почему, думаете, такая борзая? Я привыкла, что я не одна. Я верю, что если меня в чем-то серьезном обвинят, то вы поможете мне найти адвоката, если посадят надолго в тюрьму, так вы мне будете письма писать пачками, а если ребеночек мой потенциальный останется сиротой, то выстроится очередь на усыновление. Так вот: давайте не только мне, а друг другу, всем, знакомым и незнакомым как можно чаще показывать, что никто не один. Посмотрите вот, как это здорово получается у граждан Украины, и именно поэтому они такие офигенные.

В ночь с 3 на 4 марта российские власти начали блокировать западные соцсети и сайты независимых СМИ, базирующихся за границей.

Дмитрий Глуховский

Роскомнадзор кидает Zигу: новое патриотическое написание. За ночь заблокированы Дождь, Радио Свобода, Медуза, BBC, Deutsche Welle, Twitter, Facebook. Все это связано, конечно, с тем, что пропаганде верит все меньше людей. Вчера посмотрел Соловьева - Соловьев бухой, еле вяжет лыко, все гости в студии как в рот воды набрали. Вранью больше не верят, остаётся только запретить правду.

Владимир Осечкин

Какой по(z)ор с этими репрессиями и произволом РосКомНадзора! В целом это конечно катастрофа. В голове образы уходящей на дно Атлантиды и Титаник с более чем 100,000,000 человек на борту… Люди, которых запугали и под их робкое молчание перемещают в гибрид Северной Кореи и СССР 2.0.

Ксения Ларина

В РФ блокируют все источники информации, осталась только пропаганда.

Заблокированы ФБ, Твиттер, Медуза, Радио Свобода, DW.

В 21 веке попытки выдать войну за мир, оккупацию за освобождение, массовые убийства за победу над террористами - НЕВОЗМОЖНЫ!

Конечно, можно отнять у людей слух и зрение , но запах не спутаешь ни с чем.И если воняет войной - это война.

Александр Шмелев

Очень тревожные предчувствия....

Судя по тому, что они заблокировали фейсбук, Медузу, ВВС, Немецкую волну, закрыли "Эхо" и "Дождь", перекрывают границы и обещают сажать каждого, кто будет рассказывать правду в частных беседах, на ближайшие дни они запланировали что-то совсем ужасное, еще более ужасное, чем всё, что они натворили до этого, и очень не хотят, чтобы люди в стране узнали, как это было на самом деле.

Разрушительные бомбардировки украинских городов с воздуха? Новые взрывы домов в РФ - типа "украинские террористы"? Что-то связанное с атомными электростанциями? (Не случайно же они первым делом Чернобыльскую АЭС заняли и за Энергодар так бились). Не знаю и даже гадать боюсь.... Но ожидать от них, безусловно, можно всего самого худшего, что только можно себе представить, и даже сверх того. :((

Дай Бог всем, кого я знаю и люблю, пережить эти тяжелые времена!

Александр Рыклин

Друзья, ну, вы уж как-то возьмите себя в руки... От этой всеобщей паники ничего хорошего не будет... Впрочем, без паники тоже ничего хорошего не будет...

Ночью с 3 на 4 марта российские войска обстреляли Запорожскую АЭС. К счастью, пожар на станции удалось потушить. Вину за него пропаганда традиционно возложила на украинцев.

Кирилл Лятс

Хочу напомнить обывателям, поддерживающим войну в Украине, что после чернобыльской аварии ядерное облако дошло до Новомосковска, Тульской области, вызвав массовые онкологические заболевания по всему пути.

После разрушения Запорожской АЭС Ростовская, Белгородская, Курская область могут точно ползти сразу на кладбище. И до Москвы тоже долетит. Смертей будет много.

Аббас Галлямов

Песков, конечно, скажет, что украинцы сами обстреляли Запорожскую АЭС, да только кто ж ему поверит. Все воспримут обстрел как верное доказательство того, что на победу в конвенциальной войне российские власти уже не рассчитывают. Теперь ставка на то, чтобы вынудить напуганных европейских лидеров звонить Зеленскому с требованием согласиться с российскими условиями и подписать соглашение о прекращения огня.

Это будет очень тяжелое решение, но во всяком случае украинцы должны понимать, что никакого позора в нем не будет. Все будут знать, что по факту победили они. Из этой войны нация выйдет с высоко поднятой головой. После этого она отстроится и модернизируется быстрее послевоенных Германии или, там, Японии.

Но соглашаться на российские условия украинцы не готовы.

Игорь Эйдман

Обречённая авантюра

Чеченцы долго били российскую армию, но в конце концов Россия после двух продолжительных войн с огромным трудом смогла оккупировать маленькую Чечню, только потому что:

1. Чечня была была изолирована, никто ей не помогал оружием и т.д.;

2. Не было санкций и разорительного давления на Россию со стороны Запада;

3. С помощью огромных вливаний удалось создать марионеточный режим, на поддержку которого до сих пор уходят бешенные деньги.

Путин начал свою карьеру с захвата Чечни и, видимо, мечтает повторить этот "успех" в Украине.

Однако в Украине абсолютно другая ситуация. Украина огромная по сравнению с Чечней страна, которой сейчас помогает весь мир. Если на то, чтобы держать в повиновении Чечню до сих пор уходит 400 миллиардов рублей в год, на "покорение" Украины потребовалось бы больше денег пропорционально числу населения и размеру страны, то есть многие триллионы. Таких средств не было у России изначально, а теперь не будет от слова "вообще".

Безумная путинская авантюра обречена, как и сам режим.

Тем временем Владимир Путин в последнем выступлении заявил, что все у него "идет по плану".

Станислав Кучер

Путин заявил, что "специальная военная операция идет в соответствии с графиком, по плану».

Напомню, что спецоператор всегда говорит правду, а, значит:

1) план был, и все, что говорили весь февраль российские официальные лица от обслуги до царя о том, что планов нападать нет - часть плана напасть.

2) все, что говорится сейчас и будет сказано дальше (Минобороны, МИДом, Песковым, Путиным) - тоже часть плана, которая согласно плану может быть такой же правдой, как и все, что говорилось по плану раньше.

3) не взять за 8 дней крупнейшие города противника - часть плана и четко по графику.

4) разрушенные "точечными ударами" жилые кварталы и жертвы среди мирного населения - часть плана

5) информация о потерях, которой делится Минобороны РФ - часть плана, как часть плана - реальные потери

6) взятые в плен ВСУ пацаны, которые рассказывают о том, что они не знали, куда их послали воевать - часть плана (вероятно, с целью разжалобить противника)

7) изоляция России, экономическая блокада, паника, дезориентированный народ - запланированные "издержки"

приведение в состояние повышенной боеготовности ядерных сил - тоже часть плана (эх, взглянуть бы на график)

Крутой у них план. Круче, чем в любом неуместном сейчас анекдоте на эту тему. Впрочем, два года назад вместе с поправками за этот план проголосовали миллионы россиян. Как и в 2018-м, и в 2012-м, и в 2004-м, и в 2000-м. Там же серьезные дяди, они все заранее планируют.

Николай Травкин

"Хочу сказать, что специальная военная операция идёт в строгом соответствии с графиком, по плану." - сказал президент.

На меня эти слова подействовали, как звук трубы на старого полкового коня. Организм оживился, по крупу мелкая дрожь пробежала, весь встрепенулся, передним копытом о другое копыто щёлкнул, изображая готовность …

Но, вдруг, в бедро чего-то кольнуло, прострелило через заднюю ногу, сел на жопу и вспомнил…

В советское время у нас каждая специальная операция и любое мероприятие проводились в строгом соответствии с графиком и по заранее утверждённому плану. Да что там операция или мероприятие — вся жизнь страны происходила согласно графику и плану!

График и план утверждался, как правило, на 5 лет и назывался «пятилеткой». Все «пятилетки» были ударными, графики опережались и планы перевыполнялись.

Чем мы все — руководство и народ — очень гордились.

А если, вдруг, происходило отставание от графика или недовыполнение плана, то мы график поправляли, план корректировали и снова уверенно опережали и перевыполняли.

И рапортовали. Народ рапортовал Главе государства и предводителю партии об успешном перевыполнении, а Глава и предводитель рапортовал народу об очередной победе. Так и жили, идя напружиненным шагом от победы к победе…

Потом чего-то кольнуло, по организму прострелило, на жопу сели … и государство развалилось.

Максим Мирович

Вы же понимаете, что никакой «путинской России» к концу этого года уже не будет? Всё, её не будет.