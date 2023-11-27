Военная прокуратура нашла мошенничество в "Безопасном городе"

Главная военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества при расходовании бюджетных средств, выделенных на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для системы "Безопасный город". Материалы направлены в Следственный комитет России для возбуждения уголовного дел. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Объем возможного ущерба оценивается в 620 миллионов рублей, рассказал собеседник РБК, отметив, что "это практически полная сумма, которая была выделена на научные исследования и опытно-конструкторские работы.



Речь идёт о работах, которые начали выполнять в 2020 году по заказу МЧС. Головным исполнителем научно-исследовательских работ, по модернизации "Безопасного города", является Национальный центр информатизации "Ростеха". Предполагалось создать новые технические и правовые стандарты для "Безопасного города", включая регулирующий проект федерального закона.

Адвокат Владимир Герасименко, представляющий интересы нескольких сотрудников "Ростеха", заявил РБК, что "научная работа проделана, техническое задание выполнено, акты заказчиком подписаны, деньги уплачены". Адвокат считает, что у заказчика научного исследования могли поменяться требования к "Безопасному городу". "Тем более задачу ставили и вели одни руководители МЧС, а принимать стали другие", — сказал он.

Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" существует с 2007 года. В его задачи входит сбор и обработка данных о чрезвычайных ситуациях, поступающих из разных систем мониторинга - датчиков, газоанализаторов и камер видеофиксации.

Общие затраты на разработку и внедрение "Безопасного города" оценивались в 150 миллиардов рублей. МЧС предлагало потратить еще 97 миллиардов рублей на модернизацию системы, но в правительстве раскритиковали этот проект из-за высокой стоимости.

В 2020 году МЧС отчитывалось о запуске "Безопасного города" в 12 регионах.

Российские власти все чаще используют систему распознавания лиц для контроля над людьми и подавления гражданской активности, а число задержанных и оштрафованных постфактум с каждым годом растет, отмечает "ОВД-Инфо". При этом чаще всего в официальных документах о применении этой технологии не распространяются, напротив, всячески это скрывают.

В сентябре 2022 года власти российских регионов, граничащих с Украиной, обратились с просьбой к правительству выделить дополнительные средства на внедрение системы "Безопасный город".