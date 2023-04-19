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Военнослужащий, стрелявший в командира в Украине, осуждён на 10 лет

Иллюстративное фото

Российский Севастопольский гарнизонный суд в аннексированном Крыму приговорил к 10 годам лишения свободы военнослужащего Исмаила Дзангиева. Он признан виновным в покушении на убийство командира во время войны в Украине. В марте прошлого года Дзангиев выстрелил в голову старшему сержанту, под командованием которого служил его брат. Брат погиб, и Дзангиев считал командира виновным в его смерти.

Как сообщала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, группа военных, в которой находились сам 29-летний Исмаил Дзангиев и его 20-летний брат Зелимхан, попала в засаду, при выходе из которой погибли несколько военнослужащих, включая Зелимхана. Исмаил Дзангиев думал, что это произошло в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей командиром Яном Ларионовым. Он выстрелил командиру в лицо. Врачи спасли жизнь Ларионова, но его здоровью был причинён значительный ущерб.

Адвокаты Исмаила Дзангиева настаивали, что тот совершил покушение в состоянии аффекта и не отдавал себе отчёта в своих действиях. Однако назначенная следствием судебно-психиатрическая экспертиза сочла Дзангиева вменяемым на момент преступления.

Оба брата Дзангиевы родом из Ингушетии. Они служили в российской армии по контракту.

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