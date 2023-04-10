Гарнизонный военный суд в Калуге приговорил к условному сроку заключения заместителя командира эскадрильи 52-го Гвардейского авиаполка Алексея Скворцова за нарушение правил подготовки полётов. Он был признан виновным в катастрофе на аэродроме дальней авиации в марте 2021 года. Тогда погибли трое членов его экипажа. О судебном решении пишет "Коммерсантъ".

Катастрофа произошла во время отработки экстренного взлёта на аэродроме Шайковка в Калужской области. Трое членов экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3 Сворцова были катапультированы из стоящего на земле самолёта. Парашюты не успели раскрыться, офицеры погибли. Жертвами стали командир части, штурман-инструктор и штурман полка, в звании полковника, подполковника и майора соответственно.

Как установил суд, причиной стали действия Скворцова, подавшего напряжение на систему катапультирования. За это он был приговорён к трём годам условного заключения. По тому же делу два с половиной года условно получил осматривавший перед запланированным полётом самолёт техник Игорь Аристов.

Как пишет "Коммерсантъ", Скворцов и Аристов обжаловали решение суда. Они уверены, что причиной катастрофы стала техническая неисправность. У командира Ту-22 есть возможность принудительно эвакуировать экипаж, но для этого с тумблера катапультирования должна быть сорвана пломба. Аристов утверждает, что переключатель был запломбирован перед полётом. Скворцов — что он заметил, что пломба сорвана, но не придал этому значения.

52-й авиаполк участвует в войне Украине, его лётчики обвинялись украинской стороной в атаках по гражданским объектам, например, по жилому дому в Днепре в январе 2023 года (Москва преднамеренные атаки по гражданским целям отрицает). Аэродром Шайковка как минимум дважды атаковался беспилотниками, по всей видимости принадлежащими Украине.

В октябре украинский журналист Роман Цымбалюк утверждал, без указания источников, что Скворцов участвует в боевых вылетах. Приговор военному не вступил в законную силу, аппеляцию рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд в Москве.