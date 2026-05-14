Военные РФ уронили бомбу под Белгородом. Поезд сошёл с рельсов

Российский истребитель во время боевого вылета уронил фугасную авиабомбу на железнодорожные пути в Яковлевском районе Белгородской области, что привело к сходу электропоезда с рельсов 13 мая. Об этом со ссылкой на источник пишет MNS.

По данным издания, авиабомба (ФАБ-500) не сдетонировала, но повредила около 25 метров железнодорожного полотна.

Вячеслав Гладков, который днем 13 мая ещё занимал пост губернатора Белгородской области, сообщил, что электричка, следовавшая по маршруту "Разумное – Томаровка", сошла с рельсов из-за отсутствия около двух метров полотна. В момент аварии в поезде находились 15 человек, пострадала одна женщина, она была доставлена в больницу.

Изначально Гладков написал, что причиной схода поезда с рельсов мог стать подрыв железнодорожного полотна, но позднее он удалил упоминание об этой версии.

По данным MNS, на место происшествия направили сапёров Минобороны. Они изъяли и обезвредили ФАБ-500, боеприпас отправят на полигон для уничтожения.

По данным Astra, с начала 2026 года на российские и оккупированные украинские регионы российские военные непреднамеренно уронили как минимум 24 авиабомбы. Подобные случаи фиксировались и ранее. Так, в ноябре 2024 года российский самолет уронил бомбу на школу в селе Быковка в Яковлевском городском округе Белгородской области. Боеприпас пробил крышу здания школы и остался в одном из кабинетов на третьем этаже. "Пепел" писал, что по одной из стен здания пошла трещина.