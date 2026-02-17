Военный суд приговорил москвича к 14 годам по делу о донате РДК

2-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Москвы к 14 годам заключения по делу о донате воюющему на стороне Украины "Русскому добровольческому корпусу", сообщает во вторник "Медиазона" со ссылкой на Антитеррористическую комиссию Новосибирской области.

Издание отмечает, что, согласно картотеке суда, речь идёт о 23-летнем Даниле Золотеньком. В утечках из баз данных есть упоминания, что он работал курьером и сборщиком заказов.

Подсудимого признали виновным по статья о государственной измене и финансировании терроризма. Приговор в силу пока не вступил.

В 2023 году Золотенький, по версии обвинения, сделал банковский перевод своему знакомому, 22-летнему новосибирцу Даниле Лиханову, которого в свою очередь обвиняли в донатах РДК в криптовалюте. Следствие утверждает, что Лиханов в том числе отправлял криптовалюту, купленную на деньги Золотенького. В декабре новосибирца тоже приговорили к 14 годам лишения свободы.

Антитеррористическая комиссия отметила в релизе, что дома у Золотенького были изъяты "литература, наклейки, элементы формы Третьего Рейха, указывающие на поддержку фигурантом праворадикальной идеологии", обратила внимание "Медиазона".

Русский добровольческий корпус - сформированное из россиян подразделение, воюющее на стороне ВСУ. Командира РДК Дениса Капустина в России приговорили к пожизненному сроку по статьям о госизмене и терроризме, а сам РДК был признан российскими властями террористической организацией. В декабре 2025 года РДК заявил о гибели Капустина, но сообщения оказались дезинформацией в рамках операции украинских спецслужб.



