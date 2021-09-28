"Волан-де-Морт за полукровок". Соцсети о "Путине за сменяемость власти"

"Что касается сменяемости власти, то, конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. Всё хорошо в меру, и по большинству вопросов президент является сторонником такого сбалансированного подхода", – сообщил в понедельник путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Формулировки публике понравились.

Максим Дбар:

Эээ… а можно эту меру как-то обозначить, 25 лет? 30? 50?

Ольга Щербакова:

автократ, всеми правдами и неправдами бесконечно удерживающий власть утверждает, что он стоит за сменяемость этой самой власти

Любовь Соболь:

Песков: «президент является сторонником сменяемости власти»

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Зара Муртазалиева:

Прекратите задавать человеку глупые вопросы и мешать его работе.

Юрий Чистяков:

И так, и эдак крутил сегодняшнюю фразу "Путин за сменяемость власти", пытался разглядеть вложенный в нее богатырский смысл. И слова переставлял, и падежи менял… Ни в какую, смысл не проявлялся. "Путин за сменяемость власти" — ну, бред же. "Власть за сменяемость Путина" — ещё больший бред. "Сменяемость за власть Путина" — да что ж такое, один бред получается. Правда, вот еще вариантик: "Сменяемость Путина за власть". Вот, уже кое-что.

Антон Орехъ:

Вот так Дмитрий Сергеевич Песков красиво и ненавязчиво, сообщил нам, что пока жив Путин, ничего здесь не поменяется. Потому что перемены мешают работе.

И в самом деле – такая сменяемость у нас была, что аж в глазах рябит! То Путин, то Медведев, то снова Путин, то опять Путин — а скоро Путин пойдет на первый срок! Всё впереди! Долой навязчивые идеи! Но говорил-то всё это пресс-секретарь любителя сменяемости не просто так: в Думу же внесли проект, по которому губернаторы смогут править без ограничений по срокам. Чтобы их губернаторской работе тоже ничего не мешало и всё было в меру. И это логично!

Если президент может занимать свой пост без ограничений, то почему главы регионов должны дергаться и мелькать как мухи? Думаю, что дальше эту практику следует распространить на мэров городов, председателей сельсоветов, глав районов, префектур. Чтобы заступал чиновник на пост и сидел на этом посту вплоть до смерти.

Вы уже, наверное, догадались, что с помощью выборов начальство вы поменять всё равно не сможете. Это не та сменяемость власти, сторонником которой является президент. Зато если депутаты проголосуют за нововведения – а куда они денутся! – президенту лично станет куда проще отстранить любого главу субъекта, не дожидаясь, пока истекут его бог знает какие по счету полномочия.

С одной стороны региональный султан будет надежно защищен от народного гнева и любых перемен снизу, а с другой стороны, станет для президента, как пешка или копеечка – выкинуть просто и не жалко. Кстати, как я понял, упразднят даже всё теперешнее разнообразие названий, чтобы не было никаких губернаторов и президентов – просто «глава субъекта». А глава что – ее и отрубить можно. Вот тогда и сменяемость произойдет.

Поэтому если вам кажется, что в России власть отдельно, а народ отдельно, вы еще просто не поняли, что нас ждет в будущем. Из этого недалекого будущего наша теперешняя жизнь покажется настоящим демократическим шабашем, который мешает работе и не знает чувства меры.

И действительно, Песков стал разъяснять отношение Путина к сменяемости власти после того, как в Думу был внесён закон, фактически "обнуляющий" полномочия губернаторов и позволяющий им баллотироваться снова.

Елена Филина:

Клишас и крошанинников (знаменитая парочка клиш и крош) обнуляет сроки губернаторства. Всё думала, что же под собянина придумают? Какой-то выверт. А нет, всё тупо и прямо, по накатанной. Обнулить и всё.

Андрей Мальгин:

Ну разумеется. Если Путину можно, почему губернаторам нельзя? И избираться в электронной форме, конечно. Ведь так удобнее гражданам. Можно вообще участки не открывать, губернаторы теперь будут вечные (ну пока с вечным Путиным не поссорятся, конечно).

Николай Ляскин:

Вот и пожизненные губернаторы.

Ну а дальше передача власти в регионах по наследству.

Аббас Галлямов:

Путин проигрывать не любит. Он начинает буквально беситься. Он из тех игроков, которые оказавшись в тупике, опрокидывают шахматную доску.

Потерпев поражение в схватке за общественное мнение, он решил, что хватит, мол, с ним церемониться и решил идти напролом. Хотите, дескать, обновления? Чёрта лысого! Вот вам кроме несменяемого президента, ещё и несменяемые губернаторы. Силовики ведь свои 15 тысяч получили? Получили! Вот пусть теперь отрабатывают.

Впрочем, где-то в глубине души он все равно понимает, когда можно норов демонстрировать, а когда нельзя. Законопроект появился не ДО выборов, а ПОСЛЕ.

Виктор Алкснис:

Сегодня на встрече с вице-премьерами правительства РФ, прошедшей по видеосвязи, Президент России Владимир Путин назвал главным врагом страны бедность и проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре. По мнению главы государства, властям страны еще «есть над чем работать».

А разве не лично Путин уже двадцать лет руководит страной и именно он является инициатором "реформ" здравоохранения, образования, которые значительно ухудшили ситуацию в этих сферах и создали огромные проблемы?

А разве не лично Путин уже двадцать лет руководит страной и определяет ее социально-экономическую политику, которая привела к бедности миллионы россиян?

А разве не лично Путин уже двадцать лет руководит страной и именно в эти годы была осуществлена невиданная в мировой истории деиндустриализация, приведшая к уничтожению, в том числе, и инфраструктуры.

Есть известная русская пословица: " На зеркало неча пенять, коли рожа крива!