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Цитаты Свободы

"Россия, ты поумнела". Рунет об итогах "умного голосования"

Элла Памфилова, 20 сентября 2021 г.

Итак, итоги выборов подведены, в Государственной Думе будут представлены пять партий, подавляющее большинство мандатов досталось "Единой России".

В сети догорают последние обсуждения тактики "умного голосования" и её (не)успешности.

Леонид Волков:

Большое спасибо всем, кто принял участие в Умном голосовании.
Умное голосование — это прежде всего история про консолидацию и умение объединиться, и в последние дни было явлено множество примеров такой консолидации. Тысячи людей, которые делились рекомендациями с теми, кто не мог их получить из-за блокировок и государственного кибертерроризма. Десятки тысяч людей, которые ехали в другой город, чтобы успеть проголосовать в своем округе. Сотни тысяч тех, кто голосовал за не самых приятных персонажей для максимизации политического эффекта коллективного действия. И отдельно надо сказать огромное спасибо героическим наблюдателям, многие из которых до сих пор продолжают бороться на участках.
И эффект был достигнут. В тех (увы, немногочисленных уже) регионах, где сохранилась культура подсчет голосов, Единая Россия набрала свои 30-35% голосов; многие кандидаты от ЕР проиграли кандидатам Умного голосования по округам в региональные законодательные собрания и городские советы депутатов. Увы, большую часть территории России Путин решил превратить в один большой электоральный султанат для того, чтобы продемонстрировать «победу», и чтобы сохранить конституционное большинство для ЕР.
При рейтинге ЕР около 30% по данным провластных (!) социологических центров, партии власти тупо нарисовали нереальные 50%. Как это делалось — видела вся страна. Видела и продолжает видеть, в Санкт-Петербурге и ряде других регионов до сих пор продолжается «подсчет голосов» (то есть переписывание и корректировка протоколов). Это нереалистичный результат, не отвечающий настроениям избирателей, и он не может быть признан.
(И даже при этом партия власти в сравнении с 2016 годом, при радикально выросшем числе фальсификаций, потеряла около 4 млн голосов и порядка 30-35 мест в Госдуме).
Ровно также невозможно признать результаты голосование в Москве и Санкт-Петербурге. Это было грязнее и хуже, чем даже в 2011 году. В Санкт-Петербурге победа оппозиции была украдена силовым методом; в Москве — электронным жульничеством. Предлагается поверить в 40% поддержки ЕР в Москве (при 20% по опросах), в победу провластных кандидатов во всех, даже самых оппозиционных округах столицы. Конечно, никто в это не поверит.
По факту, мы с вами выиграли большинство округов в Москве и Санкт-Петербурге, несмотря на беспрецедентный уровень административного давления, и это результат, который надо зафиксировать и которым надо гордиться.

Пётр Кузьмин:

Ну что, Умное голосование работает, по крайней мере там, где считают нормально, нет вбросов и фальсификаций.
Вот результаты с участка в Сиднее - большинство проголосовало в соответствии с рекомендацией Умного голосования.
Почему это можно утверждать со всей уверенностью? КПРФ не просто набрала в 2.7 раз больше голосов, чем ЕР или Яблоко, но и получила почти в 8 раз больше голосов, чем на выборах в Госдуму в 2016 году. Явка была чуть ниже в условиях жесткого локдауна - 319 сегодня против 324 в 2016.
В одномандатном округе ситуация аналогична:
Кандидат УмГ (КПРФ) набрал 62% голосов (только 9% в 2016)
Кандидат ЕР набрал в два раза меньше голосов в этом году.
Кадидат Яблока был снят в этом году (в 2016 Рыжков набрал 51%)
Что особенно радует, это произошло несмотря на то, что на этой неделе сильно активизировались местные сторонники Яблока и ненавистники КПРФ, в результате чего у нас в протестной группе на ФБ практически случился раскол. Но нам удалось все-таки убедить большинство, что стратегическое голосование за КПРФ гораздо лучше символического жеста за Яблоко.

Лев Симкин:

Если кто позабыл, карякинский мем - «Россия, ты одурела» (1993 год) был вызван победой на выборах в Госдуму партии Жириновского. На минувших выборах эта партия резко сдала, зато сильно продвинулась партия Зюганова, во-многом благодаря умному голосованию. Почему же никто не воскликнет: «Россия, ты поумнела»?

Дмитрий Колезев:

«Умное голосование», судя по результатам, сработало слабо. Впрочем, до конца сложно сказать, так проголосовали или так посчитали.

Кирилл Рогов:

На прошедших выборах сработали и умное голосование, и - что стало неожиданностью - протестное. В результате, очищенный от фальсификаций результат (то есть реальное голосование), скорее всего, состоял в том, что коммунисты получили примерно столько же голосов, сколько и ЕР.
Но обе "победы" - и протестная, и умная - были украдены.
И самое главное: вся политическая жизнь России подчинена тому, чтобы не допустить представительства в политической системе примерно 10 - 15% населения, которое не согласно с курсом Владимира Путина и требует с 2011 г. этого представительства.

Георгий Кунадзе:

Уж сколько раз твердили дорогим россиянам: не садитесь играть с шулерами, непременно проиграете. А они всё играют да играют. Всё надеются выиграть. Еще немного, еще чуть-чуть, и выиграют. «Умно проголосуют» против кандидата от партии «Едим Россию» и вот она, победа. А потом удивляются, что, к примеру, в далеком Хабаровске губернатором края стал дефективный холуй Жириновского. А что? Он же не единоросс какой-нибудь, он из оппозиционной партии.
Балаган с голосованием закончился, балаган с «подсчетом» голосов продолжается. А борьба за всемирное признание легитимности итогов позорной российской голосовалки еще впереди. И одним из важных, если не ключевых, аргументов наших наперсточников станет явка избирателей.

Мария-Луиза Тирмастэ:

Неужели вы всерьез думали, что Путин позволит Навальному (а КПРФ выиграла - если говорить о реальных, а не нарисованных результатах - только благодаря Умному голосованию) победить его? Бункерный дед не гнушается убивать людей, а с чего ему стесняться фальсифицировать результат его партии?! Добровольно он не уйдет никогда. Смотрите на лукашенковскую Беларусь, у нас будет также. Не знаю, какая сила может избавить Россию от Путина сейчас. Выборы и Умные голосования точно не про это. Не для того он выстраивал репрессивную машину, чтобы демократические процедуры могли лишить его власти...

Дмитрий Борко:

Пишут "умное голосование сработало". В каком-то смысле - да. Но в каком?
1. Прямой практический смысл (а в выборах это - победа своих кандидатов). Конечно, нет. Цель кондиционера - холодить, а если он этого не делает, а тем более - вместо этого греет, то никак нельзя сказать, что он "работает".
2. Вторичные задачи. Инициаторы УГ не раз говорили, что один из важных смыслов - тренировка коллективного действия многих людей (варианты "напугать власть", "смешать им карты" и пр. не обсуждаю ибо ересь). Да, эта цель насколько-то достигнута. Но вот смысл этой задачи как раз и ускользает от моего сознания. Умное голосование - сугубо прикладная штука, специально придуманная для условий российского варианта диктатуры. Как ей и положено, диктатура тупо зарубила все попытки ее переиграть. И так будет до тех пор, пока условия не изменятся и в стране не станут возможны свободные выборы. Но к чему тогда нам будут нужны хитрые стратегии, если каждый из нас наконец обретет возможность голосовать за своего кандидата (чего мы и добиваемся)? В таком случае, кто и в чем потренировался? Я вижу только один ответ: небольшая группа людей успешно убедила многих других людей голосовать за предложенные этой группой кандидатуры. Какое же практическое применение этому навыку, какое коллективное действие предложат нам в "счастливой России будущего"?
Это не злорадство и не "все - дураки". Я просто делюсь мыслями, в первую очередь - с теми уважаемыми мной людьми и моими друзьями, которые на этих выборах голосовали, наблюдали и выдвигались, ничуть не желая принизить их усилий.

Игорь Мальцев:

Навязанное «Умное голосование» уже само по себе раскололо оппозицию, потому что предлагало людям определенных взглядов голосовать за людей, чьи взгляды противоположны на 100 процентов – например за коммунистов. И многие не смогли справиться с отвращением, виня в ситуации своего былого кумира Навального. И то, каким образом работали по продвижению «УГ» оппоненты власти, заставило те же власти применить специфические меры, что внесло в процесс еще больший хаос и бессмыслицу, особенно на финише. И вся тема пошла мимо кассы вообще – интернет не сработал. Коммунисты только потеряли свои деньги , сделав ставку на «УГ», рассчитывая, что оно принесёт их кандидатам до 10% в городах и до 5% – в районах. При этом отчего-то решили что это панацея и можно теперь расслабиться. Зря.

Андрей Перла:

Теперь про подтасовки, «рисование результатов» и прочие такие вещи. Те люди, которые «топили» за «умное голосование» сейчас будут говорить и писать, что вот если бы не «счетные технологии» они бы всем показали. А так у них украли победу.
Однако у власти есть безотбойный аргумент для доказательства честности выборов: в регионах, где избиратели были настроены «прокатить» ЕР им никто не мешал этого сделать. Якутия - КПРФ на первом месте, 35%. Хабаровский край, ЕР едва-едва скребет 25%, второе место. Иркутск - КПРФ получает 28% (сильно больше, чем по стране) во главе с бывшим губернатором Левченко. Что сказать на это «освободителям»? Что это совсем другое дело? А почему другое?

Остап Кармоди:

Если бы УГ не было, власть бы наверняка позволила избраться в Москве паре-тройке коммунистов и даже может быть одному яблочнику. Но поскольку оно было, власть решила показать силу, наглядно продемонстрировать тем, кто суёт ей палки в колёса, что им же от этого будет хуже.
Кремль не хотел, чтобы результат по Москве был правдоподобным. Он хотел, чтобы результат был страшным и деморализующим.
Каждый раз, когда оппозиция пытается потыкать власть веточкой - со всеми этими фонариками и "умным" голосованием за коммунистов - она, и заодно все россияне, получает кувалдой по уху.
И так будет всегда, пока у власти дубинки, а у оппозиции - лишь средний палец. Сломать палец дубинкой легко. Наоборот - невозможно.

Борис Акунин:

Теперь, когда выборы закончились и мое высказывание не повредит «Умному голосованию», хочу объяснить, почему я считаю эту затею ошибкой. Я говорю не о практических результатах, не о том, сработает «УГ» или не сработает. Удастся отобрать у партии власти сколько-то мест – прекрасно; не удастся – важность невелика. Главный ущерб диктатуре, как обычно, нанесла она сама – своей непристойной суетой и шахермахерством, которое всем было видно и вызвало раздражение даже у людей аполитичных.
В 2021 году в российской жизни произошла существенная перемена: любая политическая деятельность стала невозможной. Это закономерная стадия эволюции, вернее деградации режима пожизненной диктатуры.
Время политики – выборных кампаний, демонстраций, митингов, легальных оппозиционных организаций – завершилось и снова наступит уже при совсем других обстоятельствах.
Ничего нового или уникального тут нет. Сто с лишним лет назад, при Александре III, происходило то же самое: революционеры посажены или выдавлены в эмиграцию, Россия под «совиными крылами», самодержавие вроде бы победило - всех задавило, всё контролирует.
Но конец политической борьбы означает лишь, что противостояние перемещается на иную территорию, причем такую, где диктатура очень слаба. Главная борьба теперь будет не за депутатские мандаты, а за умы и сердца большинства (причем главным образом за сердца).
В этом виде состязаний путинский режим совершенно беспомощен. Он лжив, груб, вороват, продажен, идейно бесплоден. Его можно бояться, но уважать и тем более любить - во всяком случае бесплатно – невозможно.
Борьба перемещается из политики в область этики и эстетики. Честность и порядочность – против вранья и подлости, красивые поступки – против отвратительных.
Когда Алексей Навальный вернулся, чтобы сесть в тюрьму – это был очень красивый поступок, который вызвал уважение даже у людей, не имеющих твердых политических взглядов. В них, в этих людях – а это сегодня большинство населения – ключ. И любые действия, увеличивающие в России число сторонников демократии, - это правильные действия, а любые действия, заставляющие обычного, неполитизированного человека морщиться, создающие у него ощущение чего-то нечистоплотного, - во вред делу.
Проблема «Умного голосования» именно в этом: оно заставило очень многих морщиться. Оно создавало впечатление какого-то несимпатичного махинаторства. Голосовать за сталиниста, чтобы насолить Путину? Никакая рациональная аргументация не убедит обыкновенного, беспартийного человека, что это достойный поступок. Скорее оттолкнет от тех, кто за такое агитирует. А это значит, что даже в случае успеха «умное голосование» принесло больше вреда, чем пользы.
Оставим политиканство и политтехнологии Кремлю. По этой части их все равно не переплюнуть. Это их родной вид спорта: объегорят, надуют, на козе объедут.
У сторонников демократии должны быть другие методы, против которых у диктатуры нет оружия: достойное поведение, красивые поступки, генерация привлекательных идей и консолидация привлекательных людей.
Почему я пишу это только сейчас, после драки, я думаю, понятно. Мешать Навальному, который из тюрьмы звал всех участвовать в «УГ», было совершенно невозможно. Однако нынешние псевдовыборы – не более чем малозначительный эпизод, который через пару недель забудется. Речь же идет об общем принципе.
Он давно сформулирован: методы, которыми ты пользуешься, еще важнее, чем конечная цель.
Если не сбиваться с этого фарватера, он никогда не подведет.

Оторвала попу

Алхас Абгаджава:

Вижу злорадство противников УГ. Типа, ну что, бараны, получили?
Ну что, ваше УГ дало?
Отвечу за себя. Идея была в том, чтобы все пришли, или хотя бы много. Но вы не пришли.
Из половины избирателей, которая пришла они еле-еле натянули большинство Едру.
Хуже точно не стало. А вот лучше будет нескоро.

Дарья Серенко:

Наши голоса украли, но есть и хорошие новости.
Я ненавижу утешающие тексты, меня не утешает НИЧЕГО в нашей политической ситуации. Просто я реально считаю, что нам всем есть, и чему порадоваться, и чем погордиться. Плохое вы и сами знаете, а давайте я перечислю конструктивное, не хочу ни себе, ни вам в этом отказывать. Что хорошего произошло в результате выборов?
УмГ в очередной раз показало себя как работающий инструмент. Несмотря на все запреты оффлайн и онлайн, посадки в тюрьму, наезды на компании, блокировки. Чем больше они его запрещали, тем больше списки УмГ обрастали эффектом самиздата, передающегося по секрету, как тайная и манящая практика. Из холодного инструмента оно стало теплее: люди переписывали от руки списки из интернета для своих бабушек, когда списки выпиливали, мы запускали флешмобы и публиковали имена кандидатов в самых неожиданных уголках интернета (например, на фикбуке, ахаха). Больше чем две трети кандидатов от УмГ побеждали по оффлайн голосованию. Мы видели эту победу, многие - даже вживую на избирательных участках. Повторюсь, знать, что победу украли - это гораздо лучше, чем не знать о победе.
Почему лучше? Потому что люди, знающие, что их голоса украдены, - это хоть и чуть-чуть, но не те же самые люди, что были вчера. Это прямое и острое соприкосновение субъекта и политики, а наша власть делает все, чтобы этих соприкосновений было как можно меньше, чтобы мы оставались дистанцированными и деполитизированными. Да, универсального эффекта тут нет, все люди разные, кого-то такое демотивирует навсегда, но рассерженный избиратель лучше равнодушного. Рассерженный более осведомлен.
Появились новые люди. Хаха. И я тут не про новую провластную партию. Я про нас. Новые выборы - новые лица. Штабная инфраструктура, кампании, делающиеся для многих впервые и иногда на коленке, погружение в политологию, политтехнологии, проверка своих и чужих последовательности и порядочности. Мы, те, кто впервые оказались в штабах (некоторые как я и не в одном за лето), обладаем теперь огромным количеством новых знаний. А ещё выборы - это, простите мне мой канцелярский настрой, место, где появляются КАДРЫ. Господи, как много мы теперь всего умеем. Мы не только учились у тех, кто уже умеет, но и приносили с собой много нового и междисциплинарного, много критиковали, многое делали по-своему (как удачно, так и нет). Мы все перезнакомились, начали дружить штабами, завязали новые связи, а кто-то порвал старые, разочаровавшись в них (это тоже очень важно, теперь я знаю, кому доверять, а кому лучше не стоит). Это очень полезно и здорово для комьюнити, это то, что профилактирует застой, несмотря на все репрессии.

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