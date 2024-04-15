Московский женский волейбольный клуб "Динамо" обвинил соперниц из калининградского "Локомотива", которому проиграл решающий матч в полуфинале чемпионата России, в ЛГБТ-пропаганде.

В понедельник на официальном сайте "Динамо" появилось заявление под заголовком "Хватит это терпеть!", в котором говорится, что волейболистки "Локомотива" во время игры "демонстрировали чудовищные жесты, имитирующие половой акт, однополые поцелуи в губы и прочие мерзости".

"Хуже, что всё это встречает одобрение со стороны партнёрш по команде, которые рядятся в сатанинские обличья, при этом трое из игроков "Локомотива" воспитывают собственных детей!", - утверждается в заявлении "Динамо".

Также в нём упоминается, что "ЛГБТ-сообщество в Российской Федерации на законодательном уровне признано экстремистской организацией, запрещена пропаганда этого отклонения от традиционных ценностей среди молодёжи". А заканчивается заявление упоминанием войны: "Во время, когда российские земли и люди подвергаются вражеским бомбардировкам, когда лучшие представители страны защищают нас с оружием в руках, медики, учителя, священники, рабочие всех самых сложных трудоёмких профессий трудятся на благо нашей страны - здесь будет процветать такое? Не бывать этому никогда! Это может вызывать лишь всеобщее осуждение и презрение!"

Ряд телеграм-каналов обратили внимание на то, что заявление, размещённое на сайте "Динамо", написано от первого лица, и называют его автора - одну из самых известных российских волейболисток, чемпионку мира и трёхкратную чемпионку Европы Елену Годину, много лет выступавшую за московский клуб. Сейчас она работает в его структуре, являясь советником гендиректора. Официально её авторство не подтверждалось.

Подавляющее большинство комментаторов на сайте "Динамо" резко осудили публикацию заявления.

В России действует законодательный запрет на так называемую пропаганду ЛГБТ-отношений. В ноябре 2023 года Верховный суд признал ЛГТБ-движение экстремистской организацией, это позволяет привлекать к уголовной ответственности людей, обвинённых в причастности к ЛГБТ+-активизму.