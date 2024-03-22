Росфинмониторинг внёс "ЛГБТ" в перечень экстремистов и террористов

Росфинмониторинг в пятницу внёс в перечень экстремистов и террористов "Международное движение ЛГБТ". Теперь его счета в российских банках должны быть заблокированы. Не уточняется, как именно это может быть сделано - "международного движения ЛГБТ" не существует как единой организации, у него нет юридического лица и, соответственно, нет банковских счетов.

"Международное общественное движение ЛГБТ" в ноябре 2023 года было объявлено экстремистским и запрещено в России решением Верховного суда. Суд решил, что активистов ЛГБТ+ в мире объединяют общие признаки, которые можно посчитать участием в одном движении.

После постановления Верховного суда в России усилились репрессии в отношении любой активности, которую правоохранительные органы или общественность связывают с ЛГБТ+. Прошёл ряд полицейских рейдов в клубах и барах, куда, предположительно, приходили люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Часть таких заведений закрылась. О прекращении своей деятельности сообщили некоторые некоммерческие организации, занимавшиеся защитой прав ЛГБТ-людей, а также социальной и медицинской помощью.

Первое уголовное дело об участии в "экстремистской организации ЛГБТ" было возбуждено этой весной против владельцев оренбургского клуба Pose по доносу главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной. Администратор и арт-директор оренбургского клуба Диана Камильянова и Александр Климов арестованы. По вменённой статье им может грозить до 10 лет лишения свободы.

В январе пять суток административного ареста получила жительница Нижнего Новгорода, в ушах у которой были серьги в виде разноцветных лягушек. Посетители кафе, в котором она обедала, увидели в них цвета радуги (флаг в цветах радуги - неформальный символ борцов за равноправие ЛГБТ+).