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Волгоградского политолога задержали за якобы связи с Пригожиным

Михаил Серенко

В Волгограде вечером в субботу был задержан политолог и публицист Михаил Серенко. Как сообщили его родственники, Серенко подозревают в пособничестве вооружённому мятежу Евгения Пригожина и его ЧВК "Вагнер". На данный момент это первый задержанный в связи с мятежом.

По словам жены Серенко, шестеро вооружённых полицейских и следователь вошли в 10 часов вечера в их квартиру. Правоохранители забрали из квартиры практически всю технику и увезли Серенко, предположительно, в ОВД, не дав позвонить адвокату.

"Следователь зачитал что-то якобы о том, что пришёл якобы в связи с уголовным делом о мятеже ЧВК "Вагнер". И якобы Михаил ему способствовал. Это полный бред!" – рассказала журналистам жена Серенко. Созвониться с адвокатом она смогла только после того, как мужа увезли.
Впоследствии защитник политолога уточнил, что оперативное сопровождение уголовного дела проводит ФСБ, однако в чём конкретно его обвиняют, пока неизвестно.

  • Михаил Серенко работал в нескольких волгоградских печатных СМИ. Был депутатом городской думы, а затем был назначен главой администрации Тракторозаводского района. Впоследствии возглавлял МИАЦ и муниципальное телевидение Волгограда. Несколько лет назад стал учредителем интернет-издания "Остров Свободы".
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вечером в субботу заявлял, что ни сам Пригожин, ни участвовавшие в мятеже наёмники ЧВК не будут подвергаться уголовному преследованию.

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