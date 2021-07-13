Волгоградца, отрицавшего распад СССР, осудили на 6 лет колонии

В Волгоградской области суд приговорил местного жителя, отрицавшего распад СССР, к шести годам колонии. 53-летнего Александра Мордовского признали виновным в экстремизме. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Суд посчитал, что Мордовский был одним из организаторов запрещённого в России движения "граждане СССР". Оно признано властями экстремистским. Сообщается, что Мордовский признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Решение суда было вынесено 8 июля.

Мордовского арестовали вместе с двумя его знакомыми в ноябре 2020 года. По версии следствия, они "пропагандировали отрицание Российской Федерации как государства и действующих на территории страны законов, склоняя граждан к противодействию деятельности органов власти". Их обвинили в создании экстремистской организации. Сообщается, что речь идет "Союзе славянских сил Руси", известном как "СССР", который был запрещён в 2019 году.

Организация "Союз славянских сил Руси" была создана в 2010 году дантистом Сергеем Тараскиным, который объявил себя "врио президента СССР" и назначил "губернаторов" в разных регионах страны. Сторонники движения заявляют, что Советский Союз не распадался, а значит, нынешняя российская власть нелегитимна.