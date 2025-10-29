Ссылки для упрощенного доступа

Володин предложил удерживать пенсию "иностранных агентов"

Вячеслав Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пенсии россиян, включенных в реестр "иноагентов", необходимо перечислять на спецсчета.

"У нас что получается? Человек, предавший страну, ходит по Парижу, а пенсию получает из России. Надо это на спецсчет перечислять. Хочет он получить [пенсию], пускай приезжает в страну, ответит по заслугам. А дальше, может быть, и не понадобится пенсия, потому что в местах понятно каких, где надо будет работать, – там кормят бесплатно", – заявил Володин.

С марта 2025 года в России начал действовать закон, согласно которому "иноагенты" обязаны открыть "специальный счет", на который будут зачисляться доходы от продажи и аренды имущества, в том числе жилья и автомобилей, от вкладов и акций, а также от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Распоряжаться полученными средствами можно будет только после исключения из реестра "иноагентов".

В июне 2025 года Госдума приняла закон, который позволяет взыскивать со спецсчетов штрафы, назначенные "иноагентам". Поправки в Административный кодекс позволяют привлекать "иноагентов" к ответственности за административные правонарушения, якобы совершенные за пределами России. Закон также ужесточил наказание за неправильную маркировку материалов.

  • Понятие "иностранный агент" появилось в российском законодательстве в 2012 году. Сначала статус присваивался только некоммерческим организациям, которые получали зарубежное финансирование и занимались политической деятельностью. Затем закон стали применять к юридическим и физическим лицам – в основном к правозащитникам, журналистам, активистам и СМИ.
  • Статус "иноагента" обязывает среди прочего ежеквартально отчитываться о движении средств на личных счетах и маркировать все публичные сообщения. За ошибки в отчёте или отсутствие маркировки грозит наказание вплоть до лишения свободы.
  • "Иноагентам" запрещено избираться, быть членами избирательных комиссий и наблюдателями на выборах, преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий и служить в армии по контракту.
