Вологодского активиста арестовали из-за перевода тысячи рублей ФБК

Суд в Вологде на два месяца арестовал местного активиста и юриста Евгения Молотова из-за пожертвования тысячи рублей в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) трёхлетней давности. Об этом сообщил его соратник Евгений Доможиров.

Дело возбуждено по статье о финансировании экстремистской деятельности. Российские суды признали ФБК и штабы Навального экстремистскими в июне 2021 года.

По словам Доможирова, Молотов жил в Казахстане, но недавно вернулся в Россию из-за отца, у которого диагностирована четвёртая стадия онкологического заболевания. Активист обеспечивал трёх дочерей, у его жены своих денег сейчас нет.

Молотов занимался общественной деятельностью в Вологде с 2011 года, в 2014 году баллотировался в городскую думу, пишут Север.Реалии.

По подсчётам "Медиазоны", уголовные дела за финансирование ФБК были возбуждены против пятерых человек. Двум из них уже вынесли приговоры и оштрафовали на 500 тысяч рублей каждого.