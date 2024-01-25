Вологодского активиста арестовали из-за перевода тысячи рублей ФБК

Суд в Вологде на два месяца арестовал местного активиста и юриста Евгения Молотова из-за пожертвования тысячи рублей в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) трёхлетней давности. Об этом сообщил его соратник Евгений Доможиров.
Дело возбуждено по статье о финансировании экстремистской деятельности. Российские суды признали ФБК и штабы Навального экстремистскими в июне 2021 года.
По словам Доможирова, Молотов жил в Казахстане, но недавно вернулся в Россию из-за отца, у которого диагностирована четвёртая стадия онкологического заболевания. Активист обеспечивал трёх дочерей, у его жены своих денег сейчас нет.
Молотов занимался общественной деятельностью в Вологде с 2011 года, в 2014 году баллотировался в городскую думу, пишут Север.Реалии.
По подсчётам "Медиазоны", уголовные дела за финансирование ФБК были возбуждены против пятерых человек. Двум из них уже вынесли приговоры и оштрафовали на 500 тысяч рублей каждого.
- После признания ФБК и штабов Навального "экстремистскими организациями" сотни сторонников оппозиционера покинули страну.
- Сам Навальный отбывает 19-летний срок в колонии особого режима "Полярный волк" на Ямале. Суд признал его виновным в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и его финансировании.
- Навальный вину не признаёт, многие правозащитные организации признали его политзаключённым.
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