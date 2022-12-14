Суд в Москве заочно арестовал основателя "Диссернета"

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и сооснователя сообщества "Диссернет" Андрея Заякина по делу о финансировании экстремистской деятельности. Согласно данным судебной картотеки, мера избрана на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории России.

Заякина задержали в конце августа в Москве. Против него возбудили дело из-за перевода одной тысячи рублей в пользу Фонда борьбы с коррупцией. Заякин, как и ещё пятеро россиян, пожертвовал деньги в день, когда решение о признании его экстремистской организацией вступило в силу.

Суд назначил обвиняемому запрет определённых действий. В частности, ему запрещалось выходить из дома по ночам и пользоваться интернетом.

В конце октября Заякина объявили в федеральный розыск. Об отъезде основателя "Диссернета" не сообщалось.