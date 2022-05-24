Волонтёры в Твери прекратили работу из-за давления силовых структур

Независимая группа волонтёров в Твери, которая помогала украинским беженцам, прекратила работу из-за давления со стороны правоохранительных органов. Об этом пишет "Вёрстка".

Вероника Тимакина - одна из волонтеров - рассказала, что на 23 мая в один из пунктов временного размещения беженцев, куда волонтёры привозили гуманитарную помощь, пришли сотрудники Следственного комитета. Они спрашивали беженцев, не занималась ли организация агитацией и не предлагали ли волонтеры вступить в какую-нибудь партию.

"Если они захотят, они просто могут надавить на кого-то из беженцев, учитывая, что многие из них в нестабильном положении. На этом фоне мы решили свернуть свою волонтёрскую деятельность", - сказала Тимакина в разговоре с "Вёрсткой".

Сегодня волонтеры привезли беженцам последнюю партию гуманитарной помощи. За полтора месяца работы в Твери, по словам Тимакиной, их волонтёрской группе удалось собрать около полумиллиона рублей и помочь более чем 150 беженцам из Мариуполя. На эти деньги закупали еду, одежду, телефоны и предметы первой необходимости.

12 мая в доме Тимакиной прошел обыск. Сотрудники полиции сообщили, что она проходит свидетельницей в уголовном деле о распространении фейков про российскую армию.

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