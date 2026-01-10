Ссылки для упрощенного доступа

Воронеж оказался под ударом украинских дронов

Вечером 10 января Воронеж атаковали беспилотники. В результате несколько многоэтажных домов получили повреждения. Один из дронов взорвался и одновременно повредил, как минимум, 5 квартир. Всего очевидцы сообщили о примерно 25 взрывах в разных районах Воронежа.

"Обломками сбитых БПЛА ранены два человека: у мужчины — осколочные ранения, у женщины — травма головы. При падении обломков и подавленных БПЛА повреждены остекление и фасады в трех жилых многоквартирных и одном строящемся доме. Еще в одном доме произошло возгорание в квартире, оно уже потушено. Кроме того, поврежден как минимум один автомобиль", - написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

При этом, по данным издания "База", с различными ранениями после атаки в городе госпитализированы четыре человека. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое, еще двое получили травмы средней тяжести. На всей территории Воронежской области вечером 10 января действует режим опасности атаки БПЛА.

Материалы по теме

Самый кровавый год войны:
Самый кровавый год войны:

Самый кровавый год войны:

данные о погибших

Новости

Новости

