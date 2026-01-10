Вечером 10 января Воронеж атаковали беспилотники. В результате несколько многоэтажных домов получили повреждения. Один из дронов взорвался и одновременно повредил, как минимум, 5 квартир. Всего очевидцы сообщили о примерно 25 взрывах в разных районах Воронежа.

"Обломками сбитых БПЛА ранены два человека: у мужчины — осколочные ранения, у женщины — травма головы. При падении обломков и подавленных БПЛА повреждены остекление и фасады в трех жилых многоквартирных и одном строящемся доме. Еще в одном доме произошло возгорание в квартире, оно уже потушено. Кроме того, поврежден как минимум один автомобиль", - написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

При этом, по данным издания "База", с различными ранениями после атаки в городе госпитализированы четыре человека. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое, еще двое получили травмы средней тяжести. На всей территории Воронежской области вечером 10 января действует режим опасности атаки БПЛА.