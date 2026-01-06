Кредиты и ракеты. Как планируют поддерживать Украину в 2026 году

6 января в Париже проходит встреча союзников Украины, так называемой "Коалиции желающих", на которой обсуждаются ключевые элементы будущей архитектуры безопасности Украины. 5 января президент Украины назначил Христю Фриланд экономическим советником правительства. Фриланд ранее занимала ряд государственных постов в Канаде: она была министром иностранных дел, вице-премьером и министром финансов – на этой должности она находилась до 2024 года. В посте, опубликованном Владимиром Зеленским, говорится, что задачей нового экономического советника будут стратегии в случае двух сценариев – продолжения войны или ее окончания и начала восстановления страны. Финансовая и военная поддержка западных союзников остается ключевой для Украины. Какой она будет в ближайшие годы?

Гарантии безопасности

6 января в Париж приехали участники встречи "Коалиции желающих" – это 27 лидеров стран, а также американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Главная тема обсуждения – предложенный президентом США Дональдом Трампом план завершения войны в Украине. О том, что часть соглашений, обсуждавшихся в конце прошлого года, уже готова к подписанию, в конце декабря заявлял и президент Украины Владимир Зеленский.

В Париже союзники Украины обсуждают гарантии безопасности, которые Киев должен получить в случае прекращения войны. Как пишет Би-Би-Си, общая украинская, европейская и американская позиция затем может быть представлена России.

Радио Свобода ознакомилось с проектом заявления, которое еще может быть изменено по итогам встречи. В тексте говорится, что гарантии безопасности будут иметь обязательную силу для Украины "с целью восстановления мира в случае будущего вооруженного нападения со стороны России", а "способность Украины защитить себя имеет решающее значение для обеспечения будущего коллективной безопасности Украины и евроатлантического региона".

В проекте заявления содержится наиболее четкая формулировка, которую союзники когда-либо давали в отношении военных обязательств по обеспечению безопасности Украины в случае достижения мирного соглашения с Москвой.

"Мы подтвердили, что обеспечение суверенитета и прочной безопасности Украины будет неотъемлемой частью мирного соглашения и что любое урегулирование должно быть подкреплено надежными гарантиями безопасности для Украины, – говорится в заявлении. – Как партнеры по коалиции, так и Соединенные Штаты будут играть жизненно важную и тесно скоординированную роль в предоставлении этих гарантий безопасности".

В документе отмечается, что поддержка Украины со стороны союзников будет включать созданный США механизм мониторинга прекращения огня, поддержку вооруженных сил Украины, а также многонациональные силы. Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательную и логистическую поддержку, дипломатические инициативы, принятие дополнительных санкций. В тексте не содержится конкретной информации о численности войск в составе многонациональных сил. Ожидается, что основная часть войск прибудет из Франции и Великобритании, которые будут обеспечивать сухопутный и воздушный компоненты, в то время как Турция заявила, что будет отвечать за безопасность транспортных путей в Черном море. Большинство европейских чиновников, с которыми удалось пообщаться Радио Свобода, считают, что с наибольшей долей веротяности развертывание войск произойдет в Западной Украине для поддержки и обучения украинских военнослужащих.

Хотя контуры западного присутствия в Украине начинают вырисовываться, остается еще ряд нерешенных вопросов, включая правила ведения боевых действий, гарантии безопасности со стороны США, а также возможные территориальные уступки Украины.

В ноябре 2025 года Дональд Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский принял мирное соглашение из 28 пунктов, о котором многие говорили, что оно скорее выгодно России. Украина и ее европейские союзники разработали встречное предложение из 20 пунктов, в большей степени учитывающее интересы Киева, особенно в вопросах гарантий безопасности и территориальной целостности. Во время встреч в Париже Зеленский, вероятно, будет настаивать на необходимости гарантий безопасности со стороны Европы в сочетании с надежными заверениями со стороны Соединенных Штатов.

Также в Париже, как ожидается, будет обсуждаться сложный вопрос территориальных уступок Украины, которые могут привести к замораживанию линии соприкосновения или к превращению всего Донбасса в демилитаризованную зону.

Поддержка Евросоюза

19 декабря 2025 года страны ЕС одобрили кредит для Украины в размере 90 млрд евро (более 105 млрд долларов). Первые транши планируется перечислить уже в январе. Часть средств будет направлена на покрытие дефицита бюджета Украины – по оценкам украинского правительства, в 2026 году дефицит будет на уровне 18,5 процентов ВВП, а в ближайшие два года необходимость покрытия бюджета оценивают в 70 млрд евро. До принятия решения ЕС о выделении средств Украина могла столкнуться с невозможностью платить по счетам уже в апреле этого года.

Для кредита Украине Евросоюз будет привлекать средства на финансовых рынках – механизм будет тем же, что и при получении внешних заимствований для пополнения бюджета ЕС. Беспроцентный кредит Украина получит на протяжении ближайших двух лет и возвращать его будет только после того, как Россия согласится выплатить репарации. Замороженные в основном в Бельгии средства российского Центробанка таким образом останутся нетронутыми, хотя и предусматривается, что начисляемые проценты по ним могут использоваться для нужд Украины, то есть для погашения ее долговых обязательств. Об этом говорится в тексте заявления, согласованном лидерами стран ЕС. Пока же кредит Украине, по сути, будет обеспечиваться за счет средств налогоплательщиков в Европейском союзе, отмечает европейский обозреватель Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Перед нами – два критических года, они требовали четкого пути

"Эти 90 миллиардов – действительно исторический и решающий шаг. Они помогут нам пройти через 2026–2027 годы, которые и так были полны вызовов. Было недостаточное финансирование, пробелы, которые нужно заполнить, поэтому Украине нужно было дать уверенность в том, что мы рядом, – говорит в интервью Радио Свобода глава регионального представительства Европейского инвестиционного банка Кристина Микулова. – Эта уверенность должна была распространяться не только на несколько месяцев – нам нужно было проложить путь к новому многолетнему финансовому рамочному бюджету ЕС, который, надеюсь, вступит в силу в 2028 году… Перед нами – два критических года, они требовали четкого пути. Именно это и означают 90 миллиардов".

В будущем, начиная с 2028 года, финансовая помощь Украине будет рассматриваться, как планируют в Брюсселе, в рамках бюджета всего ЕС. Европейская комиссия предложила макрофинансовую помощь Киеву в следующем долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы. Об этих планах глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в июле прошлого года. О включении Украины в инструмент финансирования Global Europe говорила в интервью Радио Свобода и Кристина Микулова.

Одобренный ЕС кредит – не единственная помощь, на которую рассчитывает Украина в ближайшее время. С 2024 года в Евросоюзе действует программа Ukraine Facility, предполагающая выделение 50 млрд евро в течение четырех лет, до конца 2027-го. Эти средства предусматриваются не только на поддержку бюджета, но также на модернизацию, проведение необходимых для вступления в ЕС реформ, мобилизацию ресурсов для помощи частным предпринимателям, а также обществу – для преодоления последствий продолжающейся войны. Украина исчерпала пока половину выделенных финансов, получив последний транш в ноябре прошлого года, в январе ожидается получение следующего. Программа действует на основании решения стран Группы семи, в финансировании таким образом участвуют не только страны ЕС, но также Канада и США. Помощь предоставляется не на безвозмездной основе – выделение грантов и кредитов возвращается донорам за счет процентов, начисляемых на арестованные после начала войны российские активы.

Поддержка США

По подсчетам Кильского института мировой экономики, объемы военной помощи Украине со стороны США и Европы сравнялись в первые месяцы прошлого года. С начала войны и до начала 2025 года США предоставили Украине более 64 млрд евро военной помощи, а ЕС вместе со странами, не являющимися членами содружества, такими как Великобритания, Исландия, Норвегия и Швейцария, выделили на военную помощь Украине 62 млрд евро. При этом весь 2025 год военную помощь Киеву оказывали европейские страны, Соединенные Штаты в больших объемах финансировали военные поставки Украине только в первые три года войны.

Европейские страны, согласно данным на начало 2025 года, оказывали более существенную поддержку Украине в рамках программ финансовой и гуманитарной помощи: в первые три года войны США выделили 50 млрд евро, а их европейские союзники – 70 млрд евро. Однако в 2025 году ЕС и его союзники в Европе практически в одиночку финансировали нужды Украины, и таким образом по данным на октябрь 2025 года, общий объем помощи Киеву со стороны Европы достиг более 188 млрд евро, а общий объем помощи США остался на прежнем уровне – более 114 млрд евро, по данным Кильского института мировой экономики. Эксперты института пишут, что если рассматривать донорскую помощь Украине с точки зрения объемов ВВП, то наибольшее бремя расходов, включая помощь украинским беженцам, несут такие страны как Дания, страны Балтии и Польша. Германия и Великобритания, хотя и выделяют существенные объемы финансирования, не достигают и одного процента ВВП своих стран.

Летом прошлого года США и НАТО заключили соглашение PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – список приоритетных запросов Украины), которое предусматривает отправку американского оружия в Украину. Это решение союзники приняли для того, чтобы координировать свои усилия по военной поддержке Киева, оно реализуется в рамках НАТО.

Среди участников PURL – не только США и ЕС, но также не входящие в Североатлантический союз страны за пределами Северной Америки и Европы – Австралия, Новая Зеландия и другие государства. Средства собирают для покупки американского оружия для Украины, эта военная помощь оказывается помимо других программ поддержки. В 2025 году сумма взносов в программу PURL составила 4,3 млрд долларов, из них за декабрь – почти 1,5 млрд долларов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в конце прошлого года.

Военная поддержка союзников

В ходе декабрьского заседания министров иностранных дел стран НАТО было объявлено о трех новых пакетах PURL, каждый из которых оценивается в 500 миллионов долларов. Один из них финансируется совместно Германией, Норвегией и Польшей, второй – Германией, Нидерландами и Норвегией, третий – Бельгией, Канадой, Люксембургом, Португалией, Словенией и Испанией. Эти средства будут потрачены на нужды Украины в 2026 году. Также, как заявил президент Владимир Зеленский, еще два новых пакета финансирования закупок оружия сейчас находятся на стадии обсуждения. В конце декабря прошлого года Зеленский также заявил, что в рамках PURL Украине необходимо собрать в 2026 году около 16 млрд долларов – чтобы финансировать необходимые закупки американских вооружений. "PURL дает нам доступ к такому оружию из США, которого в Европе просто нет. Поэтому эта программа должна продолжаться несмотря ни на что", – сказал Зеленский. По его словам, на средства, полученные в рамках программы при поддержке НАТО, Украина в основном закупает системы противовоздушной обороны.

В 2026 году обязательства по оборонной поддержке Украины взяли на себя 15 стран, написал в телеграме министр обороны Денис Шмыгаль после заседания контактной группы "Рамштайн" по вопросам обороны Украины в середине декабря. По словам Шмыгаля, Германия пообещала выделить 11,5 млрд евро на системы ПВО, дроны и артиллерийские боеприпасы, Великобритания – 600 млн фунтов стерлингов, также для усиления ПВО, Канада – 30 млн канадских долларов на производство дронов и поставки ракет AIM-9. Нидерланды, как рассказал Шмыгаль, пообещали направить 700 млн евро на беспилотники, Дания предоставит Украине пакет помощи на сумму 250 млн евро, Норвегия в следующем году выделит на поддержку Киева 7 млрд канадских долларов. Также планируется поддержка от Черногории, Дании, стран Балтии, Люксембурга, Польши, Португалии и Новой Зеландии.

В отличие от первых лет войны, когда союзники передавали Украине вооружения со своих складов, сейчас, когда завершается четвертый год боевых действий, речь идет уже о новых вооружениях, выпускаемых на военных предприятиях в Европе и США.

Если закончится война

Правительство Украины и страны, оказывающие Киеву помощь, планируют свои действия также на случай, если мирная инициатива президента США Дональда Трампа приведет к подписанию соглашений об окончании войны. Ориентировочная стоимость послевоенной реконструкции Украины оценивается в 500 миллиардов евро. Эту цифру называют гигантской. Вполне возможно, она будет и большей. "Ни один инвестор, ни государственный, ни частный, в одиночку с этим не справится", – говорит Кристина Микулова. По ее словам, в ближайшие два года планируется "мобилизовать частный сектор", чтобы отчасти решить проблему послевоенного обновления Украины.

Для этого в Евросоюзе создают дополнительные фонды. Один из них (ожидается, что он заработает в 2026 году) позволит привлечь иностранные инвестиции в Украину на условиях, что военные риски будет покрывать долгосрочное страхование.

Второй механизм – Европейский флагманский фонд для восстановления Украины, созданный в 2025 году. Фонд будет заниматься привлечение крупных частных инвестиций для реконструкции и модернизации страны. Ожидается, что он начнет работу в 2026-м. Первые взносы в фонд уже сделали национальные банки развития Германии, Польши и Франции, а в будущем фонд может стать крупнейшим фондом частных инвестиций в Украине, привлекая частный капитал. Таким образом рассчитывают привлечь до 500 млн евро.