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Воронежский СК начал проверку из-за продажи фигурки Гитлера

Суд в Воронежской области оштрафовал на две тысячи рублей администратора аниме-магазина Елену Кирюхину за демонстрацию фигурки Гитлера со свастикой. Фигурку по заданию своей матери купила девочка, та сняла это на видео и обратилась в полицию. Следственный комитет начал проверку по уголовной статье о реабилитации нацизма, сообщает РИА "Воронеж".

Согласно решению суда, в фигурке явно угадывается личность Адольфа Гитлера, а на его правой руке – красная повязка со свастикой. Суд признал Кирюхину виновной в демонстрации нацистской символики. Фигурку постановили изъять и уничтожить. Кирюхина вину не признала, пояснив, что "фигурка продавалась с юмористической целью без умысла на пропаганду нацизма".

Следственное управление по Воронежской области проводит проверку по уголовной статье о реабилитации нацизма из-за продажи картонного Гитлера. Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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