Путин стал диктатором страха

В эфире программы "Лицом к событию" Сергей Гуриев, проректор университета Sciences Po Париж,
Беседуем о состоянии экономики мира и РФ в условиях глобального противостояния.
Ведущий - Михаил Соколов.
Видеоверсия программы
В эфире программы "Лицом к событию" Сергей Гуриев, проректор университета Sciences Po Париж,
Беседуем о состоянии экономики мира и РФ в условиях глобального противостояния.
Ведущий - Михаил Соколов.
Видеоверсия программы
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