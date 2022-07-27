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Лицом к событию

Путин стал диктатором страха

Сергей Гуриев

В эфире программы "Лицом к событию" Сергей Гуриев, проректор университета Sciences Po Париж,

Беседуем о состоянии экономики мира и РФ в условиях глобального противостояния.
Ведущий - Михаил Соколов.

Видеоверсия программы

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