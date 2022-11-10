Русская пропаганда в войне с Украиной: больше ада

Телевизионные пропагандисты: вспомним их поимённо. Битва эмоций и социальных сетей. Война мемов и картинок. Фейковые новости, лживое освещение событий. Вбросы “адского” телеграма и твиттера российских “лидеров мнений”.
“Херсонская операция”, а также Мариуполь, Буча, Харьковская область и другие освобожденные украинские территории. Как описывали события на этих территориях русская пропаганда и что увидели зрители ютьюба и телеграм-каналов? Почему русские пропагандисты завидуют украинским?
Кому верят украинцы и западная аудитория: независимым медиа, своим правительствам или телеканалу RT? Можно ли “зазомбировать” аудиторию, если она сама не готова к зомбированию?
Гости программы: медиа-аналитик Андрей Архангельский, тележурналисты Илья Шепелин (проект “Зомбоящик”) и Ольга Лень (телеканал Еспресо, Украина, проект “Хроники войны”).
Ведет программу Елена Фанайлова
В эфире в 19:05
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.