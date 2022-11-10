Русская пропаганда в войне с Украиной: больше ада

Телевизионные пропагандисты: вспомним их поимённо. Битва эмоций и социальных сетей. Война мемов и картинок. Фейковые новости, лживое освещение событий. Вбросы “адского” телеграма и твиттера российских “лидеров мнений”.

“Херсонская операция”, а также Мариуполь, Буча, Харьковская область и другие освобожденные украинские территории. Как описывали события на этих территориях русская пропаганда и что увидели зрители ютьюба и телеграм-каналов? Почему русские пропагандисты завидуют украинским?

Кому верят украинцы и западная аудитория: независимым медиа, своим правительствам или телеканалу RT? Можно ли “зазомбировать” аудиторию, если она сама не готова к зомбированию?

Гости программы: медиа-аналитик Андрей Архангельский, тележурналисты Илья Шепелин (проект “Зомбоящик”) и Ольга Лень (телеканал Еспресо, Украина, проект “Хроники войны”).

Ведет программу Елена Фанайлова

В эфире в 19:05