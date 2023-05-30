В Калининградской области суд вынес обвинительный приговор восьмерым мобилизованным, которые покинули воинскую часть в занятой Россией части Луганской области Украины. Их приговорили к реальным срокам заключения по уголовному делу о дезертирстве. Об это сообщила "Медиазона".

Младшего сержанта Евгения Кравченко и рядового Александра Богаченка приговорили к семи годам колонии, матроса Александра Бабешко и рядового Николая Колмачёва - к шести годам, а мобилизованных Дмитрия Медведева, Александра Елисеева, Игоря Медведева и Дениса Балахина — к шести с половиной годам заключения.

Уголовное дело в отношении восьмерых мобилизованных из Калининградской области было возбуждено в январе, напоминает Север.Реалии. Их обвиняют в том, что в конце прошлого года они покинули лагерь в Луганской области и на такси и попутках добрались до подмовсковного Подольска. Там они явились в местный отдел полиции и сдали оружие – четыре автомата и четыре пулемета Калашникова.

По словам военнослужащих, их мобилизовали 24 сентября 2022 года, 12 ноября они были переправлены в полевой лагерь. Там их должны были готовить к участию в боевых действиях, но использовали на строительстве землянок для проживания в лагере. При этом военные не были обеспечены самым необходимым, в том числе едой и качественной формой.

После того, как им сообщили, что 24 декабря их отвезут на передовую, они решили покинуть лагерь "для сохранения жизни и здоровья".