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Восьмерых сбежавших мобилизованных из Калининграда приговорили к реальным срокам

Видеообращение мобилизованных к Путину, кадр издания SOTA

В Калининградской области суд вынес обвинительный приговор восьмерым мобилизованным, которые покинули воинскую часть в занятой Россией части Луганской области Украины. Их приговорили к реальным срокам заключения по уголовному делу о дезертирстве. Об это сообщила "Медиазона".

Младшего сержанта Евгения Кравченко и рядового Александра Богаченка приговорили к семи годам колонии, матроса Александра Бабешко и рядового Николая Колмачёва - к шести годам, а мобилизованных Дмитрия Медведева, Александра Елисеева, Игоря Медведева и Дениса Балахина — к шести с половиной годам заключения.

Уголовное дело в отношении восьмерых мобилизованных из Калининградской области было возбуждено в январе, напоминает Север.Реалии. Их обвиняют в том, что в конце прошлого года они покинули лагерь в Луганской области и на такси и попутках добрались до подмовсковного Подольска. Там они явились в местный отдел полиции и сдали оружие – четыре автомата и четыре пулемета Калашникова.

По словам военнослужащих, их мобилизовали 24 сентября 2022 года, 12 ноября они были переправлены в полевой лагерь. Там их должны были готовить к участию в боевых действиях, но использовали на строительстве землянок для проживания в лагере. При этом военные не были обеспечены самым необходимым, в том числе едой и качественной формой.

После того, как им сообщили, что 24 декабря их отвезут на передовую, они решили покинуть лагерь "для сохранения жизни и здоровья".

  • После начала объявленной президентом России Владимиром Путиным мобилизации в стране было ужесточено законодательство о дезертирстве. По новой статье Уголовного кодекса за оставление части или места службы в период мобилизации или войны дезертирам грозит до 10 лет лишения свободы.

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