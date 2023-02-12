Калининградские мобилизованные обратились к правительству области

Мобилизованные из Калининградской области записали видеообращение к губернатору области Антону Алиханову. Они заявили, что их батальон передали из подчинения Минобороны России в подчинение пророссийских сепаратистов в Донбассе. Также они сообщили, что не подготовлены выполнять штурмовые задачи, связь с командованием почти отсутствует, и их фактически "бросили на убой". Калининградские власти обратились в Минобороны.
На видео от 11 февраля люди в камуфляжной форме и балаклавах заявляют, что их призвали в рамках мобилизации в октябре прошлого года и отправили в Донецкую область Украины. Там, по словам мобилизованных, их батальон переквалифицировали из территориальной обороны в штурмовую пехоту. Командование, как говорят солдаты, не приезжает в место дислокации батальона. Штурмовые задания, которые они получают, военнослужащие считают необоснованными, а себя сравнивают с пушечным мясом.
Военные утверждают, что о переходе батальона под другое командование им было сообщено устно. Они уточнили, что у них не оформлены записи в военных билетах, документов нет, письменных приказов они не видели.
Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил РИА "Новости", что власти региона отправили в Министерство обороны запрос с просьбой прояснить ситуацию и взяли её "на личный контроль руководства региона и Балтфлота".
- 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежали граждане, которые состоят в запасе, а приоритет должен был отдаваться тем, кто имеет боевой опыт. Кроме того, перед отправкой на фронт мобилизованные должны были пройти соответствующую подготовку.
- Правозащитники регулярно сообщали о нарушении властями объявленных правил мобилизации и о том, что многих из призывников, не прошедших даже медосмотры, сразу отправляют на передовую. Такая же информация регулярно поступает и от самих военных. Практически из всех регионов России поступали сообщения о недостаточном снабжении мобилизованных, нехватке экипировки и недостаточной подготовке мобилизованных перед отправкой в зону боевых действий.