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Кремль хочет победы, народ ждет мира?

Антивоенный протест в России

Россия может выдержать нынешнее противостояние с Западом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Хотя это в свое время не удалось СССР. Таковы настроения российской власти, в разгар кровопролитнейшей войны с Украиной. Они напоминают иллюзии самодержавных властей Российской Империи времен русско-японской войны, которая для значительной части населения страны была абсолютно непонятна по целям и задачам и закончилась закономерным поражением.

Каждый день Россия сжигает в топке войны по миллиарду долларов, ежденевно гибнут сотни людей, конца трагедии не видно. Что происходит на фронтах и в политике?

В эфире военный аналитик Сергей Грабский, председатель Российской объединённой демократической партии «Яблоко», которая провела в прошедшие выходные свой съезд, Николай Рыбаков и российский публицист Александр Скобов. Ведет передачу Михаил Соколов.

Видеоэфир в 19-05

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