"Вот так родина меня поздравила". Юбилей Льва Пономарева

2 сентября исполнилось 80 лет известному российскому правозащитнику Льву Пономареву. Он родился в Томске, по профессии физик, доктор физико-математических наук. Был народным депутатом России и депутатом Государственной думы первого созыва, руководил Общероссийским движением "За права человека" и Фондом "В защиту прав заключенных". С 1 декабря 2019 года Пономарев возглавляет Национальную общественную организацию "За права человека". Создатель сетевого сообщества "Конгресс интеллигенции". 28 декабря 2020 года Минюст России включил Льва Пономарева в первый список физических лиц – "иностранных агентов".

Правозащитник последовательно выступает против преследования запрещенных в России Свидетелей Иеговы и движения "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". В декабре 2018 года он был арестован на 25 суток за повторное нарушение порядка участия в уличных акциях, так как разместил пост с призывом выйти на несанкционированную уличную акцию в поддержку фигурантов пензенского дела "Сети" и дела "Нового величия". Позже Московский городской суд сократил срок ареста Пономарева до 16 суток.

В интервью Радио Свобода Лев Пономарев рассказал, что отметит юбилей в кругу друзей и коллег. Но раньше всех правозащитника "поздравили" недруги, которые разместили в его подъезде и офисе плакаты с надписью "Логово защитника террористов" и сделали надписи краской. По словам Пономарева, он обратился в полицию:

Вся моя работа связана с тем, чтобы остановить фашизм

– В моем подъезде и на входе в офис понавешали фотографий, где написано "Логово защитников террористов". То же самое было написано краской. В общем, дверь испорчена. Вот так родина меня поздравила. Вся моя работа связана с тем, чтобы остановить фашизм, который активно развивается в нашей стране. Я не боюсь говорить это вслух, потому что фашизм – это такая глубинная вещь. Она идет не только сверху, но и со всех сторон, от обычных людей. К сожалению, всегда есть любители поддержать самое плохое и гадкое, что идет от власти. Добровольцы находятся сразу. За всю мою долгую жизнь такого в России еще не было.

Вспомним, как все начиналось в Германии – сначала простые люди просто поддерживали антисемитизм, а через несколько лет уже делали изделия из человеческой кожи. При этом немцы – одна из самых культурных наций в Европе, и никто не мог такого предвидеть. Наш глубинный фашизм развивается точно так же. И идти по этому пути желающих много. По-моему, власть не до конца понимает, чтó она взращивает. То, что этот фашизм сбросит саму эту власть, для меня очевидно, потому для глубинных фашистов она слишком осторожна. Это губительно для страны, для гражданского общества и для людей, – говорит Лев Пономарев.

Руководитель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина считает, что заслуги Льва Пономарева смогут оценить люди, которым он помогает, но не государство:

Родина отмечает его заслуги своеобразно – он стал одним из первых иностранных агентов, отсидел в кутузке 16 суток

– Я очень рада поздравить Льва Пономарева с днем рождения. Он очень давно работает в России и для России. Занимался политикой, но предпочел правозащитную деятельность, много чего организовал и устроил. Всегда старается всех объединить и подвигнуть заниматься общим делом. Никогда ни с кем не ссорится. Это человек, который сделал колоссально много и для создания общественного движения "За права человека", и для решения многих конкретных проблем, которыми он занимается. День и ночь, без устали он занимается делами, за которые никто не берется. А Лева берется за все. Он – замечательная, яркая личность.

При этом родина отмечает его заслуги весьма своеобразно. Лева у нас один из первых, кто стал лично иностранным агентом. Он как член четырех разных организаций – четырежды иностранный агент. Все четыре его организации удостоились попасть в этот реестр, который сейчас уже можно называть почетным. Родина его заметила, когда продержала 16 дней в кутузке по административному аресту. Это человек, известный во всем мире. Но и это его не спасло. Слава богу, что 16 дней административного ареста – это все-таки не зона, не тюрьма. Сейчас все-таки более легкие времена, их сложно сравнивать со сталинскими репрессиями. Но есть те, для кого это тяжелое время, те, кого преследуют, те, кто в тюрьме, – вот ими занимается Лев Александрович и старается им помочь, – говорит правозащитница Светлана Ганнушкина.

Публицист Александр Рыклин полагает, что Лев Пономарев – один из самых эффективных российских правозащитников, и также поздравляет его с юбилеем:

Что бы ни происходило, он всегда говорит: "Мы справимся и все равно победим"

– Надо сказать, что Лев Александрович Пономарев во всем нашем разнообразном и разномастном правозащитном сообществе – абсолютно уникальное явление. Потому что он никогда не ограничивался исключительно правозащитной деятельностью. На самом деле, я очень уважаю эту позицию правозащитников, когда многие из них говорят, что "мы в политику не лезем", "мы занимаемся исключительно правозащитой". Лев Александрович, насколько я помню, сколько лет я с ним сотрудничаю, всю свою сознательную жизнь очень активно лезет в политику и очень активно ею занимается. Он был инициатором создания очень многих коалиций самых разных форматов. Вот эта его активность, конечно, совершенно уникальна. И надо сказать, что на этом поприще он крайне эффективен.

Я желаю Льву Александровичу еще очень много лет сохранять ту самую бодрость духа, которая ему присуща. Я не знаю другого такого человека, который бы распространял вокруг себя такую ауру оптимизма. Что бы ни происходило, он всегда говорит: "Ничего, мы справимся. Мы это все преодолеем. Мы как-то вырулим, и все равно мы победим". Я желаю Льву Пономареву здоровья, счастья и долгих-долгих лет жизни на радость всем нам, его близким и всем людям, которые понимают, какое значение этот человек имеет для нашей страны, – говорит Александр Рыклин.