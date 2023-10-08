Война Израиля с ХАМАС. День второй

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на воскресенье сообщил, что получил одобрение кабинета безопасности на начало военной кампании по уничтожению военного и правительственного потенциала группировки ХАМАС. Мирным жителям семи районов в секторе Газа рекомендовано покинуть свои дома, чтобы не стать жертвами обстрелов.

"Мы вступаем в долгую и тяжёлую войну, - заявил Нетаньяху в обращении к нации. - Граждане Израиля, это не операция, а именно война. К войне нас вынудило убийственное нападение ХАМАС".

По словам премьер-министра, первая фаза военной кампании "Железные мечи" заключается в уничтожении боевиков ХАМАС, прорвавшихся на территорию Израиля, и она будет завершена в ближайшее время. В ходе второй фазы Израиль намерен провести зачистку от боевиков сектора Газа и уничтожить их командование, а также освободить попавших к ним в плен израильских заложников.

11:15 - Армия обороны Израиля объявила об эвакуации жителей городов вблизи границы с сектором Газа. Жители на севере Израиля, на границе с Ливаном, получили оповещение не отдаляться от своих убежищ.

11:10 - Минздрав Палестинской автономии сообщает, что погибли 313 человек. Ранения получили 1990 палестинцев.

10:50 - Посольство Израиля в США пишет в твиттере, что в заложники взяты около 100 человек. Среди них есть дети, сообщают израильские телеграм-каналы.

10:45 - По данным ООН, не менее 20 тысяч жителей Газы покинули свои дома из-за боевых действий, но остались на территории сектора. Они укрывались в школах и временных приютах.

10:20 - Утром в воскресенье появились сообщения, что со стороны Ливана вёлся не только миномётный, но и ракетный обстрел.

10:15 - Число погибших в Израиле увеличилось до 350. Продолжается процедура опоздания тел.

Вечером в субботу и в ночь на воскресенье армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить интенсивные артиллерийские удары по сектору Газа. Палестинские источники сообщают о разрушении башни Аль-Уатан, где, предположительно, располагались офисы связанных с ХАМАС компаний. Ранее в субботу в Газе было разрушено ещё одно многоэтажное здание - башня Аль-Галаа, где были редакции многих арабских СМИ, включая местный корпункт агентства "Аль-Джазира". Перед началом бомбёжек израильская армия выпустила оповещение, потребовав от всех находящихся в зданиях покинуть их.

Очевидцы сообщили Би-би-си, что десятки семей в Газе начали покидать свои дома и укрываться в школах, находящихся в ведении ООН.

К раннему утру воскресенья израильские службы заявили о более чем 300 погибших и более 1500 раненых в результате субботнего нападения ХАМАС на юге страны. Минздрав Газы сообщает о примерно 250 убитых и 2000 раненых с палестинской стороны. По данным Jerusalem Post, около 750 израильтян всё еще считаются пропавшими без вести.

Ночью продолжались ракетные обстрелы израильской территории. В результате попадания ракеты в жилой дом в Ашкелоне тяжело ранена пожилая женщина. Еще пять человек получили легкие ранения. Утром сообщается также о миномётном обстреле со стороны Ливана. Ответственность за обстрел взяла на себя радикальная группировка "Хезболла". ЦАХАЛ наносит ответные удары по приграничным ливанским территориям. В случае, если "Хезболла" присоединится к атаке на Израиль, стране придётся воевать на два фронта - с ХАМАС на юге и с "Хезболлой" на севере.

На юге страны израильским силам безопасности удалось взять под контроль здание полиции в Сдероте, в котором забаррикадировались боевики. В кибуце Беэри освобождены все заложники, которых удерживали в их домах. В Офакиме освобождены два заложника.

Точное число заложников, взятых в плен пропалестинскими силами, по-прежнему неизвестно. Одной из первых целей атаки боевиков ХАМАС стал музыкальный фестиваль Nova Festival, проходивший в субботу в пустыне Негев неподалёку от границы с сектором Газа. Там собралось до двух тысяч израильтян, в основном молодёжи. В ходе атаки многие посетители фестиваля были убиты, другие взяты в заложники и увезены в сектор Газа.

В Израиле объявлена мобилизация резервистов, решается вопрос о начале наземного наступления. Гражданские лица выстраиваются в очереди в больницы, чтобы сдать кровь для пострадавших.

ООН и международное сообщество осудили атаку ХАМАС на Израиль. Во многих городах мира проходят акции солидарности. Небоскрёб Empire State Building в Нью-Йорке и Бранденбургские ворота в Берлине подсвечены в цвета израильского флага.