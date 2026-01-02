2025 год, несмотря на продолжающуюся войну, ознаменовался изменениями в статусе украинских беженцев, находящихся в странах Европейского союза. Если общая поддержка на уровне ЕС сохраняется и в новом году (возможность получить специальный статус временной защиты, спасаясь от войны, в Евросоюзе продлена до марта 2027), то отдельные страны европейского содружества постепенно вводят ограничения, касающиеся уровня материальной поддержки беженцев и доступа к медицинским услугам, а также для жителей западных областей Украины, признанных более безопасными для проживания, чем центральные и юго-восточные. В ЕС также разработали новые правила для беженцев после 2027 года, когда статус временной защиты будет отменен и заменен на другие формы поддержки.

Количество беженцев увеличилось

В конце августа 2025 года правительство Украины разрешило мужчинам от 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать государственную границу, таким образом отменив для них действие запрета на выезд за пределы страны граждан мужского пола в связи с военным положением. Уже в сентябре в странах ЕС значительно увеличилось число получателей статуса временной защиты (он дает право спасающимся от войны украинцам работать, учиться и жить в Евросоюзе без необходимости оформлять долгосрочную визу).

По данным Евростата, статистического ведомства ЕС, в сентябре 2025 года страны Евросоюза приняли 79 205 новых решений о предоставлении временной защиты, что на 49 % больше, чем в августе 2025 года, и представляет собой самый высокий месячный показатель с августа 2023-го.

Таким образом, количество украинских беженцев в странах ЕС достигло более 4,3 миллионов человек. Согласно данным Евростата, соотношение беженцев из Украины к гражданам Евросоюза сегодня составляет 9,6 на тысячу человек. В количественном отношении больше всего беженцев в Германии, почти треть всех пережидающих войну – 1 218 100 человек. Если сравнить эти данные с прошлым годом, то количество беженцев увеличилось на почти 80 тысяч (1 140 705 в 2024 году). Более миллиона украинцев нашли убежище в Польше (это на почти 20 тысяч больше, чем в 2024-м), почти 400 тысяч – в Чехии (на 10 тысяч больше, чем годом ранее, по данным Евростата). В Польше и Чехии цифры изменились незначительно за счет вернувшихся на родину или переехавших в другие страны украинцев. Во Франции беженцев из Украины стало меньше, чем годом ранее, – на 280 человек). При этом совокупно в ЕС убежавших от войны в 2025 году стало больше – на 100 тысяч человек.

Всего же из Украины с начала войны, спасаясь от российских обстрелов, в другие страны уехали более 5,9 миллионов человек, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. В Европе в географическом ее понимании находится большинство из них – 5,3 млн человек, большая часть – в странах Евросоюза, – 4,3 млн. В Россию, согласно статистике ООН, бежали всего чуть более 6 тысяч граждан Украины.

В Канаде и США, где и до войны была большая украинская диаспора, совокупно находятся около 560 тысяч украинских беженцев. В Канаде их больше – 300 тысяч. В 2025 году произошло значительное падение количества вновь прибывших. За 2025 год в Канаду приехали менее 50 тысяч человек, хотя годом ранее был зафиксирован рекорд – более 110 тысяч за 2024 год. Падение было связано с прекращением программы поддержки украинских беженцев CUAET (Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel), которая действовала с начала войны до конца 2023 года. Программа предполагала одноразовую финансовую помощь, разрешение на работу или учебу на протяжении трех лет пребывания, бесплатное временное жилье и медицинскую страховку.

В США также приняли меньше украинцев. В январе 2025 года действие программы U4U (Uniting for Ukraine), одобренной после начала войны России в Украине, было приостановлено, новые заявки перестали принимать. В ноябре СМИ писали, что некоторые украинцы столкнулись со сложностями при продлении легального статуса, потеряв право на работу и медицинскую помощь: U4U была рассчитана на два года, а война продолжается уже почти четыре. При этом у украинцев, спасающихся от обстрелов, остается возможность попросить о предоставлении убежища или уехать из США в другие страны, воспользовавшись специальной программой, в рамках которой оплачиваются расходы на отъезд.

Статус временного убежища в ЕС вскоре планируется заменить на новые программы

Статус временной защиты украинских беженцев в ЕС изначально задумывался как краткосрочное решение. Но война продолжалась, и защита граждан Украины от войны превратилась в крупнейшую гуманитарную программу Евросоюза в XXI веке. В ближайшие два года украинцы должны спланировать свою жизнь так, чтобы окончательно определиться, оставаться ли им в ЕС или вернуться домой. Европейская комиссия продлила временную защиту для украинских беженцев до марта 2027 года, однако в дальнейшем, как ожидается, действие программы продлеваться не будет.

Евросоюз уже принял рекомендации для стран, в которых находятся украинские беженцы, чтобы помочь им перейти со старого статуса в новую реальность. В частности, еще до марта 2027 года, когда временная защита, как ожидается, будет прекращена, странам ЕС рекомендуется помочь тем гражданам Украины, кто учится или работает, получить возможность оформить студенческую или рабочую визу. Тем, чьи дети учатся в школах в странах Евросоюза, будет предоставлена возможность получить разрешение остаться на основании семейного проживания. Остальным беженцам планируется помочь вернуться домой. Для координации этого процесса в июне 2025 года была назначена спецпредставитель по делам украинцев в ЕС – Илва Йоханссон. Планируется, что совместно с украинским правительством вскоре будет дан старт так называемым хабам единства – это будут информационные центры по предоставлению консультаций об интеграции в Евросоюзе и о возможностях возвращения в Украину.

Новые ограничения

2025 год стал четвертым годом полномасштабного вторжения России в Украину и ознаменовался ограничениями, которые принимающие страны вводили в отношении украинских беженцев. Помимо США и Канады, с новыми условиями предоставления статуса временной защиты беженцы из Украины столкнулись и в странах Евросоюза. Несмотря на то, что программа временного убежища продолжает действовать, ее параметры значительно отличаются в зависимости от страны.

Швейцария

С 1 ноября 2025 года Швейцария ввела ограничения на рассмотрение новых заявок. Статус временной защиты в этой стране теперь могут получить только те граждане Украины, которые на момент начала войны России в Украине не проживали в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской или Черновицкой областях. Эти области признаны относительно безопасными по сравнению с теми регионами, которые расположены ближе к линии фронта или же подвергаются частым обстрелам. Также в Государственном секретариате по миграции Швейцарии рекомендовали вернуться на родину тем гражданам Украины, которые получили статус временного убежища в стране и происходят из перечисленных областей. В будущем список безопасных регионов Украины может быть расширен, отметили в ведомстве. В Швейцарии, по данным на осень 2025 года, находились более 70 тысяч украинских беженцев.

Чехия

В Чехии, принявшей самое большое количество беженцев из Украины на душу населения в ЕС, в 2025 году сократили срок проживания в бесплатном временном жилье (со 150 до 90 дней) – въезжающие в страну теперь обязаны по истечении срока поддержки найти себе жилье сами и оплачивать его. При этом правительство сохранило обязательные выплаты в первые пять месяцев пребывания и продолжает выплачивать пособия для социально незащищенных беженцев – пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, несовершеннолетним. В 2025 году были опубликованы результаты исследования, проведенного министерством труда и социальных дел Чехии, согласно которому государство тратит на социальные выплаты беженцам наполовину меньше средств, чем получает в виде налогов от тех граждан Украины, которые в Чехии устроились на работу. По данным министерства, если в 2022 году 234 тысячи человек получали гуманитарное пособие, то к осени 2025 года количество получателей социальной помощи снизилось до 83 тысяч человек.

Из почти 400 тысяч беженцев из Украины в Чехии официально трудоустроены 155 тысяч (95 процентов из них имеют контракт), остальные как правило занимают временные свободные вакансии за сдельную плату. Часть граждан Украины, имеющих разрешение на временную защиту в ЕС, возможно уже покинули Чехию – по данным Международной организации по миграции на октябрь 2025 года, 1,170 млн беженцев из Украины уже вернулись домой.

Также в 2025 году появился механизм, позволяющий беженцам из Украины остаться в Чехии, получив годовую визу и тем самым сменив статус временной защиты на возможность через пять лет получить ПМЖ. Главным условием для предоставления нового статуса является высокий уровень заработка (440 тысяч крон в год до уплаты налогов – по нынешнему курсу, речь идет о заработке приблизительно 1,5 тысячи евро в месяц до уплаты налогов, но в случае наличия детей эта сумма для получения годовой визы должна быть выше). По этой причине заявки на получение визы подали лишь 15,5 тысяч граждан Украины. Согласно чешской статистике, беженцы из Украины чаще всего работают на временных работах, где постоянный контракт на трудоустройство не предусмотрен, что не позволяет им получить новый легальный статус, чтобы остаться жить в Чехии после того, как статус временной защиты будет отменен.

Польша

В 2025 году Польша ограничила объем помощи тем украинским беженцам, которые имеют статус временной защиты. Граждане Украины теперь не могут воспользоваться некоторыми польскими программами медицинской помощи, которые были доступны для них ранее – например, санаторно-курортным лечением и реабилитацией.

30 сентября 2025 года в польском правительстве заявили, что с марта 2026 года будут действовать новые правила предоставления статуса временной защиты. Отменяется предоставление бесплатного жилья за исключением пенсионеров, несовершеннолетних и людей с ограниченными возможностями, однако просители временного убежища и в дальнейшем смогут получать небольшую финансовую помощь, если оформят статус временного убежища, говорится на сайте правительства Польши.

В настоящее время в Польше статус временной защиты предоставлен более чем миллиону украинских граждан. Они могут по истечении срока действия статуса воспользоваться новым механизмом легализации, который предусмотрен для иностранцев – речь идет о так называемых картах CUKR (Centrum Uznawania Kwalifikacji i Rejestracji). Такого рода разрешение позволит гражданам Украины получить трехлетний вид на жительство и остаться в Польше без потери прав на трудоустройство и медицинскую помощь. Тем, кто не получит разрешения остаться в стране, весной 2027 года придется вернуться в Украину, если действие временной защиты на уровне всего ЕС не будет продлено. Отмена режима временной защиты, как заявляют в Брюсселе, связана с тем, что при введении этого статуса для украинских беженцев в Евросоюзе речь шла о краткосрочных мерах для бегущих от войны, что не предусматривало постоянной защиты.

Германия

В количественном выражении Германия приняла больше беженцев из Украины, чем другие страны Евросоюза, хотя в пересчете на душу населения этот показатель не так высок, как в Чехии. Германия, вслед за другими странами ЕС, также изменила параметры временной защиты для беженцев из Украины и готовится к участию в программах по возвращению их домой.

После прошедших в 2025 году парламентских выборов, новая коалиция в Германии договорилась о том, что с 1 апреля 2025 года граждане Украины, которые впервые просят предоставить статус временной защиты, уже не получат выплаты из фонда по безработице. Для них предусмотрены другие пособия – такие же, как и для тех, кто ищет убежища (выплаты несколько меньше). Это означает, что при решении о предоставлении такого пособия будет оцениваться уровень доходов и имущества вновь прибывших. Цель этих мер – мотивировать беженцев искать работу и не полагаться на государственную помощь. Политики указывают на то, что доля трудоустроенных граждан Украины, получивших статус временной защиты в Германии, ниже, чем в других странах ЕС. Это связывают с размером пособий, которые им выплачивают.

Молдова

С 1 апреля 2025 года уменьшен размер социальной помощи, которую выплачивают новым беженцам. В Молдове, по данным ООН, нашли защиту 138 тысяч беженцев из Украины.

Проблемы внутренне перемещенных лиц

В октябре 2025 года Международная организация по миграции опубликовала доклад, посвященный внутренне перемещенным лицам – гражданам Украины, которые эвакуировались из прифронтовых или оккупированных территорий и переехали жить в другие области Украины. Согласно этому документу, количество внутренне перемещенных лиц достигло 3,7 миллионов человек, что отвечает, как пишут авторы доклада, одной восьмой населения страны.

Почти половина внутренне перемещенных лиц – это жители Донецкой и Харьковской областей, однако они чаще всего ищут убежища не в западных регионах Украины, а в восточных, даже несмотря на то, что такие регионы как Днепропетровская область, принявшая наибольшее количество эвакуированных, находятся вблизи линии фронта и подвергаются постоянным обстрелам. В Днепропетровской области сейчас находятся более 550 тысяч внутренне перемещенных лиц, за ней следует Харьковская область – 415 тысяч, Киев (348 тыс) и Киевская область (324 тыс), а также Одесская (221 тыс). В остальных областях эвакуированные жители прифронтовых районов рассредоточены практически равномерно. В некоторых областях, например, в Винницкой, Львовской, Николаевской и Полтавской их – свыше 100 тысяч в каждой, в остальные областях Украины – менее 100 тысяч в каждой.

Подавляющее большинство внутренне перемещенных лиц вынуждены сами обеспечивать себя жильем, за исключением самых социально незащищенных жителей Украины, которые остаются в коллективных центрах для эвакуированных граждан. Многие правозащитники обращают внимание на то, что большинству внутренне перемещенных лиц сложно найти работу в новых регионах, так как их квалификация не соответствует спросу в новом месте проживания. Еще одной проблемой является крайне низкая оплата труда – зарплаты не хватает на покрытие самых скромных потребностей, отмечают в Международной организации по миграции. Парадоксально, что, при нехватке рабочей силы в Украине, внутренне перемещенные лица остаются без работы и часто рассчитывают только на гуманитарную помощь. Об этом говорится в докладе Международной организации по миграции, авторы которого в 2024 году исследовали рынок труда в Украине.