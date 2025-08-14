"Это шок". О чем говорят на Аляске перед встречей Трампа и Путина

"Это такой шок… Как это Путин, военный преступник, приезжает в Америку? Как можно разговаривать с человеком, который не хочет окончания войны? Как украинка, я считаю, что здесь не о чем разговаривать, здесь нужно давить и давить на этого человека и на эту страну", – говорит Ольга Король.

Ольга родом из города Днепр. Как и более тысячи украинцев, она нашла убежище в США после начала российского вторжения в Украину и поселилась в крупнейшем городе штата Аляска – Анкоридже. Именно здесь 15 августа состоится встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, во время которой будет обсуждаться завершение войны в Украине.

Проект Радио Свобода "Ты как?", который рассказывает о жизни беженцев и внутренних переселенцев, вынужденных покинуть свои дома из-за агрессии России в Украине, пообщался с украинскими беженцами на Аляске о том, как они и местные жители восприняли новость о переговорах, чего ожидают от встречи и почему планируют выходить на митинги.

"Мы возлагаем большие надежды на эту встречу"

Елена Демченко – из поселка Заречное в Днепропетровской области. Через две недели после начала широкомасштабного вторжения она вместе с двумя детьми на поезде уехала в Польшу. Там, говорит она, прожила полгода, но не смогла найти работу, поэтому написала в соцсети, что хочет переехать в США.

На ее сообщение откликнулась представительница организации "Новый шанс", которая с первых дней войны помогает украинским беженцам с переездом, гуманитарной помощью и оформлением документов. В комментарии украинской службе Радио Свобода в организации сообщили, что около 1300 вынужденных переселенцев из Украины нашли убежище на Аляске. А всего в штате – более 740 тысяч жителей.

Елена стала одной из первых украинок, прибывших в штат по программе "Объединяемся для Украины"(U4U) – ее открыли после начала войны для тех, кто убегал от обстрелов. "Нам написали: "Мы ждем вас на Аляске". И это был большой сюрприз. Все, что я знала об Аляске, – это горы, медведи, много снега. Но реальность оказалась совсем другой: это очень красивое место, которое напоминает мне Закарпатье. Все очень приветливые, нам здесь очень нравится", – говорит Елена Демченко.

Украинские беженцы в США Сегодня в рамках программы "Объединяемся для Украины" (U4U) США приняли более 187 тысяч беженцев. Программа действовала с перерывами: в феврале этого года США приостановили рассмотрение новых заявок – причиной была необходимость дополнительных проверок для предотвращения мошенничества и угрозы национальной безопасности, как рассказали в министерстве внутренней безопасности США. Впоследствии, в начале июня этого года, прием заявок снова возобновили после соответствующего решения суда, о чем сообщила почетный консул Украины в Филадельфии Ирина Мазур.

Семья поселилась в городке Игл-Ривер, в 20-ти километрах от Анкориджа – крупнейшего города штата. Здесь дети Елены ходят в школу, а она сама работает в магазине. По ее словам, и украинцы, и местные жители обсуждают анонсированную на 15 августа встречу президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится в Анкоридже.

"Мы возлагаем большие надежды на эту встречу, верим, что она может как-то положительно повлиять на то, что война наконец закончится. И немного грустно, что там не будет Зеленского – сначала мы думали, что наш президент тоже приедет. Но все же верим, что эта встреча пройдет хорошо для Украины. И еще хочу отметить, что здесь мы видим очень большую поддержку нашей страны. Каждый раз, когда мы собирали средства, а это было неоднократно, американцы очень поддерживали. Я работаю в магазине, ко мне сегодня подошли четыре человека и спросили: "Ведь ты украинка. В пятницу – встреча. Что ты думаешь об этом? Мы с вами, все будет хорошо, мы за Украину".

В Белом доме ранее заявили, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили принять участие в двусторонней встрече, потому что Путин "попросил о встрече с Трампом". Тем не менее, 13 августа президент США сказал, что после его переговоров с российским президентом на Аляске он хочет почти сразу же провести вторую встречу, в трехстороннем формате, с участием президента Украины Владимира Зеленского и, если будет необходимость, чтобы там присутствовал Дональд Трамп, то и с участием президента США. Ранее издание CBS News со ссылкой на два неназванных источника в администрации президента США написало о том, что работа над такой встречей уже идет. Издание также напомнило, что Трамп впервые заявил о возможности трехсторонних переговоров в понедельник, 11 августа.

"Аляска – центр мира"

Екатерина Клименченко во время полномасштабного российского вторжения в Украину находилась в городе Сумы. Переехать на Аляску она решила через семь месяцев войны по программе U4U.

"Так получилось, что на Аляске нашлась семья, которую мы никогда не знали и не видели до этого, но которая решила нас принять, – рассказывает она. – Поэтому я ехала в никуда, не зная ни одного человека. Эта семья – американцы, они не родились на Аляске, а переехали сюда из других штатов. Эта семейная пара стала для нас родной. Мы их называем аляскинскими мамой и папой, до сих пор общаемся, поддерживаем очень-очень тесные связи с ними".

Екатерина живет в Анкоридже. Здесь у нее родилась вторая дочь, а старшая пошла в школу. По ее словам, город не только обсуждает предстоящую встречу Трампа и Путина, но и готовится к визиту лидеров двух стран.

"Многие не очень довольны приездом президента Российской Федерации, поскольку эта личность совершила очень много преступлений. Здесь обсуждают, что теперь все говорят об Аляске, что Аляска теперь – центр мира, и все заинтересовались [этим местом] из-за этого события. Даже из школьного округа сегодня пришло письмо, потому что детей обычно автобусами возят в школу и из школы, и возможны сложности на дорогах. Никто не знает, будут перекрывать дороги или нет. Поэтому люди готовятся".

Ордер на арест Владимира Путина и последующие события 17 марта 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест российского президента Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это решение принято в связи с вероятной ответственностью за военное преступление – незаконную депортацию детей с оккупированных украинских территорий в Россию. Когда это решение было принято, в то время занимавший пост президента США Джо Байден заявил, что выдача ордера на арест Владимира Путина является "оправданной". Этот шаг "является очень сильной позицией", отметил Байден. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что с ордера МУС на арест Путина начинается "историческая ответственность". В Кремле выразили возмущение в связи с решением суда, отметив, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении МУС за "преследование Соединенных Штатов и их союзников". Это решение было связано с тем, что 20 мая 2024 года генеральный прокурор суда запросил выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта из-за военной операции Израиля в секторе Газа, начавшейся после 7 октября 2023 года, когда радикальная палестинская группировка ХАМАС осуществила вторжение в Израиль, в результате которого были убиты более 1000 человек и более 200 человек взяты в заложники.

Почему именно Аляска принимает саммит, объяснил губернатор штата Майк Данливи. По словам чиновника, Аляска является "важнейшим стратегическим местом в мире", расположенным на перекрестке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. "Всего две мили отделяют Россию от Аляски, поэтому ни одно другое место не играет более важной роли в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и лидерстве в Арктике", – написал губернатор в соцсети X.

У Екатерины есть своя версия, почему именно штат Аляска станет местом встречи президентов России и США: "Видимо, потому что территориально это удобно – для обеих сторон полет не слишком долгий. А почему так? Ни для кого не секрет, что и Аляска когда-то принадлежала России. Поэтому очень много разговоров, мнений у всех людей, они разные".

"Не о чем разговаривать, надо давить"

Когда началась война, Ольга Король с семьей жила в Днепре. Впоследствии вместе с мужем и тремя несовершеннолетними детьми она уехала в Германию. С апреля 2023 года она живет в Анкоридже. Две дочери и сын Ольги ходят в школу, а супруги работают. Ольга около года училась, чтобы получить лицензию мастера причесок и визажа, и сейчас арендует рабочее место в одном из салонов красоты.

Беженка признается, что, как и для многих других, новость о встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске стала для нее неожиданностью: "Многие люди вообще не знают, чего ожидать. Это такой шок – как это Путин, военный преступник Владимир Путин, который сейчас является подозреваемым в военном преступлении, фактически приезжает в Америку. Это просто нонсенс, особенно для нас, украинцев. Как можно разговаривать с человеком, который не хочет окончания войны? Он ведет абсолютно антигуманную, жестокую политику в отношении Украины. Как украинка я считаю, что здесь не о чем разговаривать, здесь нужно давить и давить на этого человека и на эту страну".

По словам Ольги, она планирует участвовать в митингах в поддержку Украины и против визита Путина, которые состоятся в городе, где она живет, 14 и 15 августа. Объявление о мероприятиях в социальных сетях опубликовала общественная организация Stand Up Alaska, которая отстаивает социальную, жилищную, экономическую и расовую справедливость в штате.

"Президент России Владимир Путин – военный преступник, разыскиваемый Международным уголовным судом, был приглашен на Аляску для "разделения" Украины. Это происходит у нас под носом, и нашим союзникам даже не предложили места за столом переговоров. Мы выступаем против несправедливости, которая годами разрушает достижения общества. Протесты продлятся два дня, чтобы все желающие смогли присоединиться – с учетом разных рабочих графиков членов организации, ограничений мобильности – для того, чтобы был услышан месседж: Аляска поддерживает Украину, несмотря на заявления избранных нами чиновников. Народ не приветствует проявления ненависти или насилия в любой форме", – отметила в комментарии украинской службе Радио Свобода директор по коммуникациям Stand Up Alaska Люсьен Дайер.

Ольга, которая собирается участвовать в акциях протеста, хочет донести свою мысль: территория Украины неделима и мнение украинцев должно быть услышано: "Во-первых, хочется напомнить Трампу и его администрации о том, что Украина – это пострадавшая сторона и с мнением Украины нужно считаться. Нельзя отдавать агрессору территории, потому что это провоцирует еще большую агрессию, захват еще больших территорий и, соответственно, еще большее обострение конфликта, масштабирование войны. Поэтому я думаю, что на это нужно обращать внимание. Конечно, хочется, чтобы закончилась война, чтобы был мир. И чтобы мировое руководство надавило на Россию, чтобы эта страна не могла больше никого атаковать и не могла больше быть агрессором".