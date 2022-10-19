"Плывём". Как Россия уходит из Херсонской области

В среду Владимир Путин ввел военное положение в четырех аннексированных Россией регионах Украины, включая оккупированную часть Херсонской области. Ранее назначенные Россией власти этого украинского региона объявили об эвакуации жителей с правого берега Днепра, где продолжается контрнаступление украинской армии.

Несмотря на то, что украинская наступательная операция на Херсонщине проходит медленнее, чем недавно в Харьковской области, западные СМИ уверены, что ВСУ совсем скоро могут взять под контроль Херсон – единственный областной центр, который Россия смогла оккупировать с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Радио Свобода и расследовательский проект "Схемы" украинской службы Радио Свобода нашли профиль военного из самопровозглашенной "Луганской народной республики", который запечатлел на фото и видео момент переправы на пароме своих сослуживцев и военной техники на более безопасный для российской армии левый берег Днепра в районе Новой Каховки. Изучив спутниковые снимки, мы выяснили, что россияне перестали отправлять технику на "опасный" правый берег еще в начале октября: с этого момента паромы идут туда пустыми, зато возвращаются в Новую Каховку с полной загрузкой.

Операция "эвакуация"?

10 октября житель поселка Бирюково Луганской области Макар Вадимович Теплинский опубликовал в своем профиле в социальной сети "ВКонтакте" фотографию, сделанную кем-то из его сослуживцев на пароме с военными грузовиками (сохраненная копия).

Спустя три дня Теплинский выложил видео, снятое на этом же пароме. "Плывём!", – говорит он. "Ты это кому показываешь?", – спрашивает Теплинского сослуживец.

Радио Свобода и "Схемы" геолоцировали это видео (точные координаты): оно снято недалеко от правого берега Днепра в районе поселка Казацкое, а паром направляется в устье канала, который соединяет этот поселок и расположенную на левом берегу Новую Каховку, проходя мимо острова Казацкий.

Эта организованная российской армией паромная переправа через Днепр хорошо известна: ВСУ не раз наносили удары по ее причалам. Один из таких ударов, как можно судить по снимку спутника Sentinel-2, произошел 23 сентября: на нем виден дым, идущий от причала парома в Новой Каховке.

Украинские обстрелы Антоновского моста – основной артерии, соединяющей два берега Днепра – резко затруднили снабжение российской группировки в Херсоне, но даже выпущенными из установок HIMARS высокоточными ракетами крайне сложно поразить движущийся объект, поэтому армия РФ продолжила использовать эту паромную переправу.

Последний раз загруженный военной техникой паром на пути из Новой Каховки в Казацкое попал на спутниковые снимки сервиса Planet.com 4 октября. 5 октября он также с полной загрузкой следует обратно в Новую Каховку. Один из таких "эвакуационных" рейсов, вероятно, и был снят на видео Макаром Теплинским.

На снимке 8 октября паром уже идет в Казацкое пустым:

Потомственный сепаратист

1 сентября Радио Свобода опубликовало расследование о российских военных в Херсонской области, выдающих свое местоположение снимками в социальных сетях. Не стал исключением и Макар Теплинский. Более того, этот человек должен быть хорошо известен украинским властям: его профиль есть на сайте "Миротворец", хотя ссылки на найденный Радио Свобода новый аккаунт Теплинского во "ВКонтакте" там не было. Из старого аккаунта, а также из профиля в "Одноклассниках" следует, что Теплинский воевал в Донбассе (в том числе в составе "отряда специального назначения Троя") как минимум с лета 2015 года.

Как следует из информации на "Миротворце", в составе "Народной милиции ЛНР" воевал и его отец, Вадим Теплинский. Аккаунты Теплинского-старшего в соцсетях сейчас удалены.

13 октября, в тот же день, когда он выложил во "ВКонтакте" видео следующего в Новую Каховку парома с военной техникой, Макар Теплинский опубликовал еще одну видеозапись (ссылка, сохраненное видео) под названием "День рождения друга ВДВ". На ней мужчины в военной форме сидят в помещении кафе, один из них исполняет на гитаре песню. В профиле Теплинского есть фотография с этого же праздника, опубликованная 10 октября с включенной геолокацией. Альбом, в котором она опубликована, называется "Война 2022".

Как следует из географической метки на карте фотографий Теплинского во "ВКонтакте", он выложил эту фотографию из дома в Новой Каховке по адресу ул. Уютная, 44а. "Схемы" связались с жителем города, который узнал на фото и видео празднования интерьер кафе "Нефертити", расположенного в соседнем квартале.

С помощью сервиса распознавания лиц FindClone Радио Свобода идентифицировало еще трех сослуживцев Теплинского, попавших на его фото и видео. Ими оказались житель Краснодарского края и два жителя Крыма. На наши сообщения ни они, ни Теплинский не ответили.

"Продолжаем освобождение"

Украинские власти спокойно отреагировали как на сообщения об организованной Россией эвакуации мирных жителей с правого берега Днепра, так и на указ Путина о военном положении на оккупированных территориях Украины.

Как заявил в среду советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, "военное положение" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях "ничего не меняет для Украины".

"Введение "военного положения" на оккупированных территориях со стороны РФ следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбления имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой". Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий", – написал Подоляк в твиттере.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что указ президента Путина о введении военного положения на оккупированных территориях – это подготовка к депортации украинского населения этих территорий:

"Военное положение Путина в аннексированных регионах Украины – это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России для изменения этнического состава оккупированной территории. Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено Россией в Крыму и осталось не наказано", – цитирует слова Данилова украинская служба Радио Свобода.

По состоянию на вечер 19 октября ближайшие украинские позиции находились от поселка Козацкое и Новой Каховки менее, чем в 40 километрах.