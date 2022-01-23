Контейнеры для урана или лекарства? Что было в гумконвое МЧС

23 декабря прошлого года в "ДНР" и "ЛНР" прибыл 105-й так называемый гуманитарный конвой от МЧС России. На этот раз привезли более 97 тонн груза. В выпуске новостей телеканала "Оплот" говорилось о том, что речь идет о лекарственных препаратах, изделиях медицинского назначения и медицинском оборудовании – томографах, маммографах и рентген-аппаратах. Сначала "белый конвой" МЧС приехал в Донецк, о чем было снято хвалебное видео, и в тот же день машины разгрузили в Луганске.

"Сегодня в Луганскую Народную Республику сводной колонной МЧС Российской Федерации был доставлен 105-й гуманитарный конвой. В состав конвоя вошли медицинское оборудование и медицинские препараты. В пути следования происшествий не произошло, действующий состав обеспечен горячим питанием и чаем", – процитировал "ЛугИнфо" начальника "Центра мониторинга восстановления МЧС ЛНР".

"Оплот ТВ" финансируется и управляется, как и все остальные телеканалы в самопровозглашенной "ДНР", местным министерством информации. То же самое можно сказать и о луганских ресурсах. Незапланированной утечки информации о "поставках оборудования из ЕС" здесь нет – налицо просто рутинная работа по информационному сопровождению линий снабжения самопровозглашенных республик из Москвы.

На видео видно, что в гуманитарном грузе было не только медицинское оборудование, но и фильтры для воды, в сюжете "Оплот ТВ" также говорилось о доставке 270 тысяч доз экспериментальной российской вакцины "Спутник -Лайт". При этом везде – и это касается освещения в СМИ приезда гуманитарного груза как в "ДНР", так и в "ЛНР", – видны огромные деревянные ящики с логотипом компании UJP Praha.

"А что вас удивляет?" – спрашивает у корреспондента Радио Свобода его источник из министерства здравоохранения "ДНР". "Мы не только российское оборудование получаем или чешское, но и японские аппараты УЗИ, например. Препараты для лечения детской и взрослой онкогематологии всегда и однозначно фирмы Pfizer, импортные низкомолекулярные гепарины – тот же Фраксипарин – французского производства и далее по довольно широкому списку. Нас снабжают в целом централизованно и по принципу российских больниц, только оформляют это часто как "гуманитарную помощь". Ну, практически как снаряды!" – с не очень веселым смехом добавляет собеседник РС.

На сайте UJP Praha, имеющем и русскоязычную версию, говорится, что из медицинского оборудования компания производит лишь аппараты для лучевой терапии. Основное направление ее деятельности – это атомная промышленность – транспортировка и подготовка к длительному хранению обедненного или природного урана и других радиоактивных материалов, исследования и разработки в области выносливости металлических сплавов на атомных электростанциях или в химической промышленности. "Разработана и продолжает развиваться сложная технология переработки металлического урана путем плавки, легирования, механической обработки, защиты поверхности урана, урана и продуктов из обедненного урана", – сообщают на сайте компании.

Что находилось в коробках, прибывших из Москвы в Донецк и Луганск, из сообщений СМИ понятно не было, так как коробки перед камерами не открывали. Директор компании UJP Praha Яромир Сгейбал был удивлен, когда узнал, что логотип возглавляемой им кампании есть на кадрах, отснятых в пророссийских республиках Донбасса. По его словам, никаких торговых контактов с оккупированными Россией территориями UJP Praha не имеет, однако продает свое оборудование во всех странах бывшего СССР: "В настоящее время в Российской Федерации и Украине работают несколько десятков наших аппаратов лучевой терапии, которые используются для лечения онкологических пациентов, а также пациентов, в организме которых проходят сильные воспалительные процессы неонкологического характера. Подобное оборудование используется также в метрологических институтах для калибровки медицинских дозиметрических устройств. Последний раз мы осуществляли такие поставки в Луганск в 2004 году: тогда речь шла о заказе украинского правительства, которое приняло решение закупить оборудование лучевой терапии для Луганска". По словам Сгейбала, в минувшем году его компания продала России несколько аппаратов для лучевой терапии в "находящиеся в государственном управлении больницы", однако во всех случаях речь не шла о российском Министерстве чрезвычайных ситуаций: "с ним мы контактов никогда не имели". Сгейбал исключил, что в Луганск и Донецк могли быть отправлены, например, контейнеры для хранения и транспортировки радиоактивных материалов, которые компания производит. По его словам, для сборки и установки оборудования UJP Praha не отправляла в "ДНР" и "ЛНР" своих сотрудников – в отличие от его профессиональной сборки и установки в 2004 году по заказу украинского правительства.

UJP Praha уже много лет сотрудничает с различными организациями, занимающимися в России атомной энергетикой, в том числе с организациями ядерного оружейного комплекса.

Из находящихся в открытых источниках баз данных о таможенных операциях по поставкам оборудования в Россию можно почерпнуть информацию о том, что в 2017 году чешская компания поставляла в Россию как медицинское оборудование собственного производства (например, "ООО Медицинская компания "Оникс" из Екатеринбурга заказывала в 2017 году кобальтовый излучатель), так и оборудование для энергетики или хранения радиоактивных материалов или отходов. В мае 2017 года ФГУП "ПО "Маяк", компания, которая является предприятием ядерного оружейного комплекса России, получила из Праги контейнеры для радиоактивных материалов, в том же году российское АО "Энергомонтаж интернешнл", которое занимается строительством и ремонтом объектов промышленной энергетики, – три радиоактивных источника гамма-излучения.

Медицинское оборудование, если предположить, что в коробках было именно оно, не принадлежит к товарам двойного назначения, а значит, на его поставки не распространяются санкции. Как сообщили Радио Свобода в Министерстве промышленности и торговли Чехии, при поставках в Россию на товары двойного назначения санкции распространяются. На вопрос о возможности прямых поставок в "ЛНР" и "ДНР" в министерстве не ответили.

На сайте госзакупок UJP Praha упоминается лишь в четырех случаях, и все они связаны с ремонтом или поставкой запасных частей для гамма-терапевтического аппарата TERABALT: в 2017 году заказ касался Нижегородской области, в 2020-м – Мурманской. Что касается упомянутых директором UJP Praha Яромиром Сгейбалом в переписке с Радио Свобода "нескольких новых аппаратов", проданных в Россию, то на сайте госзакупок найти информацию о покупке российскими государственными предприятиями какого-либо нового оборудования компании не удалось. Сгейбал не уточнил, о какой именно продукции его компании идет речь.

На сайте госзакупок не всегда указывается название компании, у которой покупают оборудование. Аппарат, который выпускает UJP Praha, встречается на сайте намного чаще. В основном речь идет о ремонте, проблемах с техническим обслуживанием и запасных частях для различных моделей аппарата, используемого в лучевой терапии, TERABALT. В минувшем году два из них выводили из эксплуатации: в августе прошлого года в онкологическом диспансере Амурской области, а в апреле прошлого года – в Нижегородской области.

Старые связи

UJP Praha имеет давние контакты с Россией. История этих отношений началась еще в те времена, когда существовал Советский Союз, а Чехословакия находилась в поле его контроля. В конце 1950-х годов при поддержке СССР в Чехословакии возник НИИ Институт ядерной физики, данные о работе которого в советские времена не разглашались. После этого в пригороде Праги был построен комплекс, частью которого стал исследовательский реактор VVR-S (сегодня LVR-15), и под контролем советских специалистов здесь провели первую цепную реакцию деления в Чехословакии. В начале 1990-х годов этот крупный комплекс, который разрастался и расширял сферу своей деятельности за более 40 лет работы, был приватизирован. В результате возникло несколько компаний, занимающихся атомной энергетикой, ядерными отходами, а также исследованиями в этой области.

И компания UJP Praha возникла в это время. Сегодня на ее сайте упоминается как связь с (в прошлом) государственным Институтом ядерного топлива, так и область исследований, которые компания взяла на себя после приватизации: "переработка урана и других материалов для защиты от затенения, производство контейнеров для транспортировки и хранения для источников ионизирующего излучения".

В чешской прессе есть несколько упоминаний о связи UJP Praha с российским производителем ядерного топлива "ТВЭЛ", компанией, являющейся частью гоcкорпорации "Росатом" (среди членов правления пражского филиала Rosatom Central Europe – два гражданина Российской Федерации, компания поставляет ядерное топливо на чешские АЭС). Самое интересное упоминание о сотрудничестве относится к событиям десятилетней давности: в 2012 году жители чешского города Быстржице-над-Пернштейном выступили резко против строительства в их небольшом населенном пункте завода по производству ядерного топлива, который в том числе занимался бы переработкой отработанного урана для военной промышленности. Завод должна была построить фирма, созданная специально для этих целей, – ÚJP Invest s.r.o. Чешские активисты тогда удивились, что речь шла о компании с очень низким уставным капиталом для реализации такого крупного проекта, как завод по переработке урана. Они выяснили, что UJP Praha является поставщиком топлива для "ТВЭЛ", и предположили, что именно эта крупная российская компания могла быть реальным инвестором всего проекта. Референдум по вопросу возведения завода состоялся в Быстржице-над-Пернштейном в 2014 году, большинство жителей высказались против строительства. После этого ÚJP Invest s.r.o. прекратила свою деятельность.

UJP Praha занимается в том числе тестированием оборудования для атомных электростанций. После аварии на АЭС в Фукусиме многие государства хотели выяснить, способно ли оборудование их АЭС выдержать более высокую температуру, если вдруг случится авария, подобная той, что произошла в Японии. В 2018 году UJP Praha выиграла соответствующий тендер и тестировала топливные трубки для атомных электростанций двух стран: произведенных российской "ТВЭЛ" и американской Westinghouse. "Результаты тестов послужат Государственному ведомству по ядерной безопасности Чехии для оценки безопасности материалов", – говорится в сообщении о начале тестов. Заказчиком выступила крупнейшая наполовину государственная компания ČEZ, которая обслуживает несколько чешских электростанций и принимает участие в принятии решений по закупке оборудования для них. Россия, таким образом, связана с чешской компанией, которая оценивает безопасность и выносливость ее оборудования для местных атомных электростанций, что может быть конфликтом интересов.

Рутинные "гуманитарные конвои"

Так называемые "белые гуманитарные конвои", названные так из-за цвета брендированных КамАЗов, давно превратились в одну из линий снабжения самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Первый такой конвой из 262 КамАЗов МЧС России отправился из Наро-Фоминска 12 августа 2014 года. Тогда Россия активно изображала из себя "посредника", и почти 2 тысячи тонн в основном гуманитарных грузов отправились к украинской границе в пункт пропуска "Шебекино – Плетеневка" на границе Белгородской и Харьковской областей. По информации российского МИД, груз должен был получить Красный Крест, но в МККК от этой миссии отмежевались на всех уровнях, называя ее "исключительно конвоем Российской Федерации".

Тогда, более семи лет назад, сотни грузовиков, тысяча человек с российскими паспортами в качестве сопровождения на въезде в Харьковскую область не вызывали у украинцев никакого доверия. После нескольких дней на границе, конвой переправили в Луганск и Донецк через уже захваченные пограничные переходы, где украинских пограничников не было. С тех пор белые грузовики из Москвы ездят исключительно так. За первый год существования, до августа 2015 года, Россия отправила в "ЛДНР" 34 конвоя, это был самый интенсивный период работы "линии МЧС РФ".

Распределением грузов из России занималось и занимается специально созданное управление, расположившееся в здании, соседствующем с областной облгосадминистрацией (сейчас этот комплекс в Донецке называют "Домом правительства"). Кроме "линии МЧС" активно работала неафишируемая военная и более известная "красная линия" – под патронатом КПРФ. Отдельные направления по оказанию помощи "народу Донбасса" патронировали назначенные богатые российские регионы. Одному из авторов этой статьи довелось встречать в 2015 году в Донецке плоды работы делегации Ханты-Мансийского автономного округа, долгое время в Донецке работал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков, сейчас активен экс-заместитель губернатора Воронежской области Евгений Юрченко…

Конвои далеко не всегда везут важные для жизни людей лекарственные препараты или медицинское оборудование. В августе и сентябре 2015 года в Донецк и Луганск благодаря им было доставлено около 10 тысяч тонн российских учебников. Имевшиеся тогда в избытке украинские из школьных библиотек изъяли (вследствие первых акций такого рода, датируемых осенью 2014-го, удалили из местных школ только учебники истории и географии Украины).

В Донецке практически невозможно встретить человека, который бы получал российские продуктовые пайки из гуманитарных конвоев МЧС. Продукты питания оттуда якобы используют только централизованно – за счет них раньше обеспечивалось бесплатное питание для детей в детских садах, школах и больницах.

"Белые конвои" своеобразно участвовали в борьбе с воровством и коррупцией в созданных из местных органов власти самопровозглашенных республиках. Например, восстановление разрушений, возникших при наступлении пророссийских сил на Дебальцево в 2015 году, шло по очень своеобразной схеме. В Донецке была создана фирма, которая занималась "дефектовкой" всех поврежденных зданий, в первую очередь больниц, учебных заведений, административных строений и местного Дворца спорта. Все тщательно фотографировалось, потом ущерб оценивался специалистами, и по сметной документации "белыми конвоями" завозились под конкретные объекты строительные материалы для ремонта. Живые деньги, опять же через уполномоченную частную фирму, поступали в "ДНР" только на оплату рабочего времени местных строительных бригад. Примерно так, централизованно и с минимальным доступом местных к выделяемым ресурсам, шел ремонт и остальной поврежденной инфраструктуры. Адресно выделялись строительные материалы для Иловайска, Углегорска, окраин Ясиноватой…

На данный момент на неподконтрольные Киеву территории Донбасса бесконтрольно зашли 105 конвоев, каждый вез от 1500 до 2000 тонн груза. Вокруг них командированными в Донецк кураторами выстроен целый культ – в том же Иловайске "белым конвоям" стоит памятник. Правда, на месте выясняется, что белый грузовик на постаменте – не "конвойный", а просто отживший местный КамАЗ, восстановленный, насколько это возможно, и покрашенный в белый цвет.