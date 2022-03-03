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Война миропорядков. Анатолий Вершик – о достойном будущем

24 февраля 2022 года президент России совершил вероломное, ничем не спровоцированное нападение на ближайшего соседа, Украину, которую роднит с Россией множество исторических и человеческих контактов. Без всякой связи с этим не умещающимся в сознании фактом напомним, что почти 80 лет тому назад, 21 июня 1941 года, было совершено вероломное нападение на одну страну и что организатор и того, и нынешнего нападений неоднократно повторяли: они были вынуждены напасть исключительно для защиты их собственной страны от опасностей. А их вассалы заранее распространяли лживые заявления о том, что никакого нападения не будет.

Теперь Украина ведет благородную, неустрашимую и тяжелую борьбу с захватчиком. Надеюсь, что и в этом случае захватчик будет в конце концов разбит. Стыд за Россию, схватившую Украину за горло, и льющиеся потоки лжи о том, что происходит, охватывает многих из нас; разумеется, люди не хотят служить прикрытием этого преступления, и многие пытаются протестовать. Но требование "Остановить войну!", звучащее со стороны тех, кто уже испытывает стыд, и которое, наверное, прозвучит со стороны тех, кто испытает стыд позже, должно стоять рядом с ещё одним требованием: "Власть в России должна немедленно смениться мирным способом".

Думаю, что такие требования поддержит не менее половины населения страны; политические и иные различия не должны мешать утверждению этого требования. Вряд ли без его выполнения Россию, да и весь мир, ждут позитивные последствия.

Развернувшийся конфликт гораздо глубже того, что видят в нём и участники, и наблюдатели, и политологи всех мастей. По сути дела, итог этой войны в значительной мере определит, какой миропорядок в будущем ожидает человечество, гуманистический или мафиозный. За вторым – мафиозным – стоят политики, настаивающие на переделе мира, в этом миропорядке основную роль играют сила и власть нескольких государств-хозяев. Роль остальных государств второстепенна, а сохранение власти каждого государства-хозяина есть главная забота вершителей судеб. При этом идеология, национальные соображения также не первостепенны. Можно настаивать на коммунизме, а можно на "Русском мире", можно на религии или на имперских фантазиях...

Владимир Ленин, заявлявший о построении нового мира, который похоронит капитализм, фактически создал систему, в которой главный и по существу единственный принцип – стабильность коммунистической власти, сохранение власти партии, независимо от результатов её деятельности. Главное средство достижения этого – беспощадный и всепроникающий полицейский режим. Именно в этом состоит ключевой пункт к пониманию истории России в ХХ веке. Продолжателями этой концепции были все советские, китайские, северокорейские и тому подобные вожди.

Это силовое по существу или мафиозное устройство мира конкурирует со своей противоположностью, с демократическим миропорядком, который был выстрадан долгим историческим процессом, проходившим в основном в Западной Европе. Во главу угла этого процесса ставится не сохранение и усиление власти, а интересы людей и права личности. Этот порядок приобрел ко второй половине XX века устойчивую форму, постепенно был выработан правопорядок, который устраивал почти всех участников процесса. Одним из первых, кто противопоставил полицейский характер власти у нас в стране борьбе за права человека, был Андрей Сахаров.

Именно различия между этими двумя миропорядками стали источником противостояния между СССР и Западом, особенно во второй половине ХХ века. Уйти от мафиозного советского мира, вернуться в демократический мир хотели захваченные Иосифом Сталиным после Второй мировой войны страны Центральной и Восточной Европы, и это в конце концов им удалось. Мы видим, что нынешний президент России стал главным пропагандистом мафиозного устройства не только в нашей стране, но, как стало ясно в последние годы, в перспективе и во всём мире.

Моральное поражение России уже очевидно, и неясно только, когда это осознает значительная часть её населения

Подчеркну: холодная война 1940–1980-х годов была не чем иным, как войной этих двух миропорядков. А сейчас разгорается её продолжение, сопровождаемое несколько иным пропагандистским оформлением, но различия - внешние. Небольшой перерыв в этой войне в 1990-е годы объясняется тем, что накануне и сразу после развала СССР сложилась иллюзия того, что Россия приближается (и даже стремится) к западному пониманию мироустройства, что с советской точкой зрения покончено. Серьёзных доказательств этого было мало, а перемен в сознании того, что на самом деле представляет собой советская власть, у людей и не произошло. После 2000 года стало ясно, что перемен и нет. Чуть позже эта война возобновилась и сейчас фактически перешла в горячую фазу.

Вопрос о том, что ожидает человечество, какая сторона в войне миропорядков в конце концов выиграет, стал самым главным. К сожалению, Запад демонстрирует осторожное и даже трусливое поведение в этой роковой обстановке противостояния систем. Понимание того, что сейчас продолжается старая холодная война между демократическим и мафиозным мироустройствами, утрачено. Ощущение опасности отсутствует.

Нападение России на Украину имеет под собой вовсе не выставляемые напавшей стороной резоны. Все прекрасно понимают, что ни сейчас, ни в будущем нет никаких угроз нападения НАТО (США, Украины) на Россию. Речь идёт о главном – о борьбе за своё понимание мирового порядка. Россия несет угрозу победы во всем мире мафиозной модели. В Украине, возможно, идет первый серьёзный бой. Моральное поражение России уже очевидно, и неясно только, когда это осознает значительная часть населения страны. Но на весах гораздо большее: устоят ли весь интеллектуальный мир и высокие моральные принципы в борьбе с полицейско-уголовным миром.

Анатолий Вершик – петербургский математик

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