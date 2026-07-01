Война нервов. Юрий Дракохруст – об ультиматуме и поездках Лукашенко

На позапрошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Беларуси размещены ретрансляторы, которые наводят на цели в Украине российские дроны. Глава Украины потребовал от Александра Лукашенко отключить эти ретрансляторы на протяжении недели, "иначе это сделаем мы", пригрозил он.

На прошлой неделе, до истечения срока ультиматума, Зеленский объявил, что ретрансляторы отключены.

По поводу того, что же произошло на самом деле и почему, есть разные мнения. На войне военную хитрость и блеф никто не отменял. И поэтому с независимыми подтверждениями как наличия ретрансляторов, так и их отключения есть некоторые проблемы. Но для мировых медиа Зеленский добился выполнения своего ультиматума, не приводя угрозу в исполнение.

Стал ли бы президент Украины реализовывать ее в случае отказа, могло бы это привести к эскалации и даже белорусско-украинской войне – сейчас не узнаешь. По крайней мере в этот раз. Зеленский оказал давление и оно принесло свои плоды – вот как выглядят результаты кризиса для всего мира.

Некоторые СМИ и эксперты объясняли это тем, что Лукашенко испугался. До ультиматума Зеленского белорусский лидер в интервью телеканалу "Аль-Арабия" признал, что Беларусь у украинской армии "как на ладони", и в случае превращения страны в ещё один театр военных действий последствия для нее будут чрезвычайно тяжёлыми.

Так что пугаться было чего. Однако стоит заметить, что Зеленский, требуя от Лукашенко отключить ретрансляторы, призвал белорусского лидера этим действием продемонстрировать реальное стремление к миру и способность к самостоятельным, независимым от Москвы решениям.

Так может быть, отключением ретрансляторов Лукашенко и продемонстрировал именно эти свойства и качества? И дело не только, а может и не столько в страхе, сколько в расчете?

Предполагалось, что даже если Лукашенко захочет выполнить требование Киева, Москва этого ему не позволит

Сразу после объявления Зеленским ультиматума многие наблюдатели, в том числе и автор этих строк, оценили вероятность его исполнения как очень низкую. Лукашенко в принципе не склонен уступать публичному давлению, к тому же ретрансляторы нужны не ему, а России. И не секрет, что Москва много что в Беларуси определяет и на что влияет. Предполагалось, что даже если Лукашенко захочет выполнить требование Киева, Москва этого ему не позволит.

Оказалось, что и захотел, и позволила. Уж какие аргументы он приводил россиянам, неизвестно. Также неизвестно, какие ещё глобальные игроки участвовали в разрешении кризиса. Еврокомиссия прокомментировала ультиматум Зеленского заявлением, что Украина имеет право на самооборону. Однако право не тождественно политической целесообразности.

В возникновении ещё одного театра военных действий в и без того очень опасной войне не заинтересованы ни США, ни Китай, ни Европа. И эти опасения усиливала естественная перспектива, что в случае начала ещё и белорусско-украинской войны Беларусь может оказаться в ещё большей зависимости от России, вплоть до утраты даже формальных признаков независимости.

Так что неожиданное решение отключить радиотрансляторы могло быть результатом дипломатических усилий не только Минска, Киева и Москвы. И, возможно, именно эта новая политико-дипломатическая реальность была по крайней мере одной из тем двухдневных переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина на Валдае.

А другой – возможность повторения ультиматума Киева.

18 июня Зеленский, требуя от Минска деактивировать ретрансляторы, говорил и о поставках топлива с белорусских НПЗ в Россию, и о тесном сотрудничестве белорусской промышленности с российским ВПК. К свёртыванию этих форм сотрудничества Зеленский скорее призывал, чем требовал его.

Ходят слухи, что Лукашенко передал Путину мирные предложения Киева

Но успех ультиматума относительно ретрансляторов мог породить в Киеве желание продолжать и выделить ещё неделю, скажем, на прекращение поставок горючего из Беларуси в РФ. Что делать в такой гипотетической, но не невероятной ситуации, вполне могло стать темой переговоров Лукашенко и Путина.

Ходят слухи, что Лукашенко передал Путину мирные предложения Киева.

Тут, как говорится, темна вода во облацех. Лукашенко до встречи с Путиным сообщил, что общался с эмиссарами Зеленского. Путин после встречи с белорусским лидером поблагодарил его за миротворческие усилия, правда, в отношении обмена пленными. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что никаких новых мирных предложений украинцев Лукашенко президенту РФ не передавал.

Так что этот сюжет довольно гадательный. Но упомянутые выше два представляются весьма вероятными и вытекающими из логики ситуации.

Некоторые западные СМИ высказывали предположение, что речь на встрече на Валдае могла идти о вовлечении Беларуси в войну с Украиной. Теоретически возможно всё. Но это как-то не очень согласуется с тем, что ультиматум Зеленского был все же выполнен, причем досрочно.

Если бы Путин очень хотел втянуть Беларусь в войну именно сейчас, то ультиматум Зеленского давал ему возможность это сделать, не прилагая к этому усилий, причем не своими руками. Достаточно было запретить отключать ретрансляторы и поставить Зеленского перед дилеммой – отказаться от исполнения своих угроз и потерять лицо или реализовать их, нанеся удары по территории Беларуси. Сама Беларусь или Россия с белорусской территории нанесла бы в ответ удары по Украине, и вовлечение произошло бы автоматически.

В разгар кризиса – между ультиматумом Зеленского и его выполнением – Лукашенко объявил, что вскоре отправляется в длительную международную поездку. Некоторые наблюдатели интерпретировали это как бегство, попытку спастись от войны. Эта версия не представляется убедительной. Его визиты, как выяснилось, были в Россию и Китай. Встречи с одними из самых могущественных лидеров мира не выглядят паническим бегством.

Пекин интересуют и беспокоят результаты, а не их причины и обоснования

В визите Лукашенко в Китай все обратили внимание на заявление МИД КНР о приверженности Китая независимости и территориальной целостности Беларуси. В текущей ситуации это повторение банальных прописей международного права выглядит как предупреждение возможным нарушителям этих принципов в отношении Беларуси.

Для правителей Китая – гроссмейстеров Realpolitik – принципы международного права – это язык, на котором они формулируют национальные интересы своей страны. А они заключаются в неприемлемости как расширения театра военных действий в войне России с Украиной, так и увеличения зависимости Беларуси от России. Причем то и другое неприемлемо независимо от того, кто и по каким причинам это инициирует. Пекин интересуют и беспокоят результаты, а не их причины и обоснования.

Разумеется, и Зеленский, и Путин могут поступить вопреки интересам и пожеланиям Китая. Но это им будет дорого стоить, на что и намекнул МИД КНР своим заявлением.

Юрий Дракохруст – белорусский политический аналитик

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