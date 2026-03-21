Вот приедет Коул... Юрий Дракохруст – о "большой сделке"

19 марта Александр Лукашенко в очередной раз принял специального посланника США в Беларуси Джона Коула. И в очередной раз следствием встречи стало освобождение десятков политзаключенных – в этот раз 250-ти.

Что же получил Лукашенко взамен? США сняли санкции с двух белорусских банков – "Белинвестбанка" и "Банка развития", а также с Министерства финансов Беларуси. Кроме того, сняты все остававшиеся санкции против Белорусской калийной кампании и "Беларуськалия" (калийные удобрения – один из основных экспортных товаров Беларуси). Было объявлено, что готовится визит Лукашенко в США, продолжаются переговоры о повышении уровня дипломатического представительства до аккредитации послов.

Уже на следующий день после визита Коула Лукашенко объявил, что намерен отпустить литовские фуры, задержанные в Беларуси в прошлом году. Белорусская сторона задержала их на своей территории осенью прошлого года, когда Вильнюс закрыл границу в ответ на прилеты воздушных шаров с контрабандой. Границу вскоре открыли, однако Минск не выпускал фуры, требуя проведения переговоров на политическом уровне, от чего Литва категорически отказывалась. Разрешение кризиса, можно предполагать, произошло или произойдет в результате таких переговоров, но не с литовцами, а с американцами.

В нынешнем визите Коула в Минск следует отметить несколько особенностей.

"Вы воюете с нашими друзьями", – пояснил Лукашенко

Первая – международный контекст. Визит представителя США состоялся менее чем через три недели после начала войны США и Израиля с Ираном. Когда она началась, белорусские пропагандисты обрушивали водопад проклятий в адрес Америки, один из самых известных – Григорий Азаренок – восклицал в эфире "Аллах акбар". Лукашенко был куда более сдержан, но все же выразил соболезнования по поводу убийства Али Хаменеи, назвав нападение на Иран "вероломным".

Но все это не помешало принять в Минске американского гостя. Впрочем, в самом начале публичной части встречи с Коулом Лукашенко попросил гостя передать Дональду Трампу оценки Минском войны на Ближнем Востоке. "Вы воюете с нашими друзьями", – пояснил Лукашенко. Но при этом добавил, что остается приверженцем американского президента.

Позже, беседуя с журналистами, Коул по поводу этих пассажей Лукашенко, сказал: "Всегда очень важно узнавать мнение президента Беларуси. Потому что это совершенно иное мнение, чем то, что мы можем услышать на Западе". Возможно, на фоне отказа союзников (союзников ли?) США помочь Америке разблокировать Ормузский пролив вежливые сетования по поводу войны минского оппонента (оппонента ли?) звучали не очень вызывающе.

Некоторое время назад из Москвы – от СВР и МИД – прозвучали окрики в адрес Минска – поосторожнее с американцами, не заходите за "красные линии", блюдите в переговорах с ними интересы России.

Но принять спецпредставителя президента США в Минске Лукашенко, как видим, не помешали ни захват друга Мадуро, ни бомбежки друзей из Ирана, ни грозные предупреждения друзей из Москвы.

В Минск Коул приехал из Литвы. Там он встретился с руководством страны, в частности, с премьер-министром Ингой Ругинене. Премьер поблагодарила Коула за усилия по освобождению белорусских политзаключенных, но при этом назвала Беларусь одной из самых главных угроз в регионе. Она упомянула незаконную миграцию, контрабанду, то же принудительное задержание литовских фур и поддержку России в войне против Украины.

Позже и президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что он также приветствовал усилия США по освобождению политзаключенных, но выразил скепсис по поводу результатов этих усилий: "Лукашенко получает мотив сажать в тюрьму еще больше людей, чтобы в будущем получать еще большую прибыль – это замкнутый и порочный круг".

Литовский президент сказал, что пытался убедить Джона Коула в том, что "нам нужно быть очень осторожными при разговоре с диктатором Беларуси".

Любопытная симметрия – Москва устами СВР и МИД предупреждает Лукашенко, что надо быть поосторожнее с американцами, литовский президент предупреждает американцев, что надо быть поосторожней с Лукашенко.

Впрочем, спецпредставитель Трампа нашел в Вильнюсе и иных собеседников. Он встретился с несколькими депутатами литовского парламента, которые говорили, что литовским властям следовало бы, вслед за Трампом, вести переговоры с официальным Минском.

Депутаты также оппонировали политике литовского правительстве в вопросе о запрете на транзит белорусских калийных удобрений через Литву. По мнению собеседников Коула эти санкции относительно Беларуси выгодны Владимиру Путину и вредны для Литвы.

По словам литовских депутатов, Джон Коул в беседе с ними также выразил надежду на отделение режима Лукашенко от Путина.

В этой встрече интересно многое.

Большую часть освобожденных политзаключенных не стали выдворять

Во-первых, контакты администрации США с оппозиционными, но идеологически близкими ей политиками в странах Европы. В публичной сфере это началось, наверное, с прошлогодней встречи во время Мюнхенской конференции вице-президента США Джея Ди Вэнса с главой "Альтернативы для Германии" Алисой Вейдель. О планах взаимодействия с такой "другой Европой" говорится и в утвержденной Трампом в декабре 2025 года Стратегии национальной безопасности.

Во-вторых, реплика Коула, переданная литовскими депутатами, о желании отделить Лукашенко от Путина. Пришла она через вторые руки, но это соответствует сверхзадаче политики Трампа в отношении Беларуси, которую видят в ней некоторые эксперты.

Политзаключенные, выходящие из тюрем – это хорошо, некие полезные бизнес-сделки – тоже неплохо. Если бы открылся транзит белорусских калийных удобрений через Клайпеду, это изменило бы ситуацию на рынке этого продукта и могло бы принести США определенную выгоду. Но стратегическая цель, возможно, именно та, о которой Коул высказал вскользь литовским депутатам.

Еще одна новация нынешнего этапа освобождения белорусских политзаключенных – на этот раз большую часть из них (235 из 250) не стали выдворять. Во время прежних освобождений, сделанных по просьбе США, выдворяли всех. Это вызывало резкую критику. И на этот раз американцы сумели убедить белорусскую сторону воздержаться от подобной практики, по крайней мере, частично. Уж как сумели – трудно сказать, может надавили, может выдали дополнительный "пряник", сняли дополнительно какие-то санкции, чтобы освобожденных политзеков не выкидывали из страны.

В целом и на этот раз освобождение политзаключенных в обмен на ослабление санкций и разные престижные бонусы вызвало очередную волну споров о моральной и политической природе подобных сделок.

Многие критики говорят о них, как об аморальной "торговле людьми". Сторонники подхода Трампа считают этот хлесткое определение некорректным, подчеркивая, что американцы белорусских политзаключенных не покупают, а выкупают.

В Европе монахи-тринитарии столетиями выкупали людей из плена, за более чем 400 лет они выкупили более 30 тысяч человек. Количество людей, которые попадали в плен, при этом не уменьшалось. Но они выкупили Мигеля Сервантеса, который, освободившись, написал "Дон Кихота".

Еще одна проблема – та, которую упомянул и президент Литвы, и упоминают многие другие: Трамп добивается освобождения одних белорусских политзаключенных, снимая или ослабляя санкции, а Лукашенко сажает новых. И каков результат? Один ответ – кого-то же все же освобождают. Возможно, монахи-тринитарии не думали о том, что место Сервантеса за решеткой занял другой узник. Как и власти ФРГ, выкупая политзеков у ГДР, не думали о том, что на их место восточногерманская диктатура посадит новых, а вырученные деньги пустит на всякие негодные дела.

Есть и более изощренное объяснение. Нынешняя сделка Лукашенко с Западом по обмену – не первая в истории Беларуси. 28 февраля 2026 года была 10-я годовщина предыдущей. 10 лет назад ЕС снял все санкции с Беларуси, Лукашенко выпустил всех политзаключенных. И при этом до 2020 года воздерживался от того, чтобы сажать новых. Уж как тогда сумели с ним договориться, каким было сочетание "пряников" и "кнутов", почему он тогда 4 года сдерживал свои диктаторские хватательные рефлексы – долгий разговор. Но важно то, что договорились и что выполнял договоренность. И именно этот человек. И нынешняя сделка Трампа с ним еще не закончилась.

Снятие санкций расширяет возможности Лукашенко помогать России воевать с Украиной

Ну и наконец третья проблема – украинское эхо щедрости Трампа. По крайней мере про один банк, с которого сняли американские санкции – "Белинвестбанк", сообщают, что он имел или имеет отношение к расчетам предприятий ВПК. Снятие санкций расширяет возможности Лукашенко помогать России воевать с Украиной.

Но Трамп ставит перед собой много задач. И задача, чтобы Украина выстояла в войне, среди них не главная, если присутствует вообще. Но даже внутри задач, которые он считает первостепенными, он по-своему расставляет приоритеты.

Недавно его спросили, как он относится к сообщениям о том, что Москва помогает Ирану разведывательной информацией. Президент США ответил, что, по его сведениям, она этого не делает, однако если и делает, то это не имеет большого значения.

Как так? Иранцы, пользуясь разведдаными Москвы, будут убивать больше уже не украинцев, а американцев. Да, но Кремль – важный элемент в сложной политико-дипломатической игре Вашингтона вокруг войны с Ираном. И в сравнении с этим – "не имеет большого значения".





Юрий Дракохруст – обозреватель Белорусской службы Радио Свобода

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции