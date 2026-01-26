Война по расписанию. Бои продолжались и во время встречи в Абу-Даби

Украина, Россия и США после двух дней "конструктивных" мирных переговоров в Абу-Даби намерены возобновить их на этой неделе, несмотря на то, что сама война продолжается с прежней, если не большей интенсивностью.

23-24 января "Соединенные Штаты координировали трехстороннюю встречу с Украиной и Россией, которую любезно принимали Объединенные Арабские Эмираты", – написал на X специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

"Переговоры были очень конструктивными, и было решено продолжить их на следующей неделе в Абу-Даби. Президент [Дональд] Трамп и вся его команда привержены делу установления мира", – добавил он.

Уиткофф не уточнил точный график возобновления переговоров. Следующий их раунд может пройти в Абу-Даби 1 февраля, пишет издание Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Встретились, поговорили

Источники Axios утверждают, что Путин 22 января на встрече в Москве со спецпосланниками президента США выразил готовность к завершению войны дипломатическими методами. Проявлением этого стало то, что Россия направила в Абу-Даби "серьезную" делегацию во главе с руководителем Главного управления Генштаба (ГРУ) Игорем Костюковым. Как пишет "Агентство", в состав делегации входил и первый замначальника информации управления ГРУ Александр Зорин. Украина также была представлена на высоком уровне – с участием главы Офиса президента Кирилла Буданова. В составе американской делегации был командующий войсками США в Европе Алексус Гринкевич, отмечает "Настоящее Время".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его команда проинформировала его о ходе переговоров, и также назвал их конструктивными, хотя подробности встреч не разглашаются. "Военные, участвующие в переговорах, составили список тем для возможной новой встречи", – сказал Зеленский.

Перед переговорами помощники Кремля заявили, что президент России Владимир Путин удовлетворен почти четырехчасовыми переговорами, прошедшими накануне в Москве с Уиткоффом, зятем Трампа Джаредом Кушнером и другими представителями США.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков повторил давнее требование России о том, чтобы украинские войска покинули часть Донбасса, которую они все еще удерживают. Зеленский, который встретился с Трампом в Швейцарии 22 января, долгое время отвергал предложение уступить эту территорию России, но сообщил журналистам, что переговоры в ОАЭ будут включать и этот вопрос.

Несмотря на отсутствие официальной информации, ряд СМИ сообщили некоторые подробности переговоров, ссылаясь на источники в различных делегациях и дипломатических ведомствах стран-участниц.

The New York Times уточняет, что "Россия отвергла любое урегулирование территориальных вопросов, которое отклоняется от того, что российские официальные лица охарактеризовали как соглашение, достигнутое Трампом и Путиным на саммите на Аляске прошлым летом". Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сказал изданию, что мирное соглашение должно соответствовать параметрам, согласованным в Анкоридже (при этом официально ни США, ни Россия не заявляли о каких-либо четких договоренностях).

Тем не менее стороны серьезно продвинулись в обсуждении действий после достижения возможного соглашения о прекращении огня. Обсуждались, в частности, разведение войск, механизмы мониторинга прекращения боевых действий, создание центра контроля и координации режима тишины.

По данным Politico, речь шла и о судьбе Запорожской АЭС. По словам источника издания, Москва выступает на совместное распределение электроэнергии, вырабатываемой для станции, для нужд России и Украины. Договоренностей пока нет.

"Эти переговоры были посвящены деэскалации, – сказал Politico один из американских представителей. Президент Путин недвусмысленно сказал, что он хочет увидеть дипломатическое урегулирование этой ситуации... и, знаете, мы хотим, чтобы он сдержал слово".

"Обе стороны начинают размышлять над тем, что они могут получить от мира. Например, план восстановления и развития для Украины, некоторые возможности для России заключить деловые соглашения с Соединенными Штатами Америки, – отметил другой американский чиновник. – Очевидно, что в настоящее время между Европой и Россией нет большого доверия, но мы хотим создать основу, на которой можно будет начать восстанавливать доверие, продемонстрировав реальное снижение напряженности".

Обмен ударами

Боевые действия, однако, продолжались даже во время мирных переговоров. После массированных авиаударов по Киеву и Харькову 24 января Россия заявила, что захватила еще одно ключевое село на востоке Украины – Старицу в Харьковской области, в то время как Украина нанесла массированный ответный удар по приграничной Белгородской области РФ.

Старица, населенный пункт с населением около 500 человек, расположенный недалеко от границы, находится рядом с городом Волчанск, где в течение нескольких месяцев шли кровопролитные бои в ходе наступления, начатого Россией в мае 2024 года. Украина не сразу прокомментировала заявление России о взятии Старицы, но позднее Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска нанесли шесть ударов в этом районе. Эти сообщения не удалось подтвердить из независимых источников.

Пока Россия продолжает ночные авиаудары по украинским городам, часто поражая жилые районы и объекты инфраструктуры, Киев наносит ответные удары по энергетическим объектам на территории России, которые, по его утверждениям, используются для обеспечения военной кампании Кремля.

По словам белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, вечером в субботу город подвергся самому мощному удару за всё время войны. "Помимо ликвидации последствий обстрелов, у нас была авария – в системе энергоснабжения из-за скачка напряжения был порыв в трубах", – написал Гладков в телеграме утром 25 января.

По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, после обстрела остановились насосы насосной станции, которая обеспечивает теплом несколько домов в микрорайоне Харьковская гора. "Пепел" сообщает, что целью обстрела была Белгородская ТЭЦ – по ее зданию нанесли несколько ударов. Губернатор Гладков пишет, что, предположительно, по Белгороду ударили ракетами HIMARS. "Пепел" считает, что обстрел велся в основном из РСЗО "Град", но допускает, что удар по Белгородской ТЭЦ мог быть нанесен HIMARS, отмечает "Настоящее Время".

Замерзающий Киев, дроны над городами

"Цинично, что [президент России Владимир] Путин отдал приказ о жестоком массированном ракетном ударе по Украине именно в тот момент, когда делегации встречаются в Абу-Даби для продвижения мирного процесса под эгидой США", – написал на X министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Вечером 25 января, по данным мэра Киева Виталия Кличко, около 1300 зданий в Киеве оставались без отопления, по сравнению с 6 тысячами днем ранее. Ночная температура опустилась до минус 10 градусов.

В Херсонской области в ночь на понедельник ударам подверглись 29 населенных пунктов. Один человек погиб. Повреждены газопровод, многоэтажка, четыре частных дома и гараж, сообщила местная администрация.

В Никопольском районе Днепропетровской области, по данным ОВА, один человек пострадал при налете беспилотников. Есть разрушения.

Артобстрелам и налетам БПЛА подверглась и Запорожская область. Там пострадали два человека.

В воскресенье Владимир Зеленский отправился в Литву, чтобы встретиться с президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким и попросить военную и гуманитарную помощь, а также дипломатическую поддержку для продолжающихся мирных усилий.

Трое лидеров приняли участие в мероприятиях, посвященных годовщине восстания 1863–64 годов против имперского правления России. "У нас есть общий враг. Это продолжается уже более четырех лет полномасштабной войны, гибридной войны, правления как советской Москвы, так и имперского Петербурга", – заявил Зеленский на встрече.

Тем временем, согласно документу, полученному Politico, США и ЕС надеются привлечь 800 миллиардов долларов государственных и частных средств для помощи в восстановлении Украины после того, как война закончится. В 18-страничном документе изложен 10-летний план, направленный на обеспечение восстановления Украины. Он предусматривает ускоренное вступление Украины в ЕС. По данным издания, документ предварительно обсуждался на встрече европейских лидеров на прошлой неделе, хотя до детального анализа дело не дошло.

Ключевым вопросом, однако, остается прежний: когда и на каких условиях удастся заключить мир?