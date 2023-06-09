Война против сомнений. Иван Беляев – о девальвации фактов

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Уже много раз наткнулся в Фейсбуке и Твиттере на похожую картину: журналистам и аналитикам, предполагающим, что на Каховской ГЭС не было прямого военного приказа о взрыве со стороны России, а катастрофа это, скорее, результат скопившихся за последний год факторов, пытаются заткнуть рот фразами вроде "что, все не так однозначно?" или "да-да, конечно, всей правды мы так и не узнаем".

При этом, во-первых, что очень важно, эксперты, о которых я говорю, совершенно не пытаются играть в какое-то моральное запутывание, без обиняков возлагая ответственность за разрушения на Россию и путинский режим. А, во-вторых, часто это именно те люди, которые большую часть своего времени тратят на то, чтобы узнавать правду, хотя иногда и по крупицам – например, сотрудники Bellingcat или Conflict Intelligence Team.

Война обесценивает факты

И вот это уже печальная примета – не только нашего времени, не только нашего общества и не только этой войны – но именно в нынешней ситуации ярко проявляющаяся. Заметному числу вовлечённых в события людей "правда по крупицам" не нужна и часто даже неприятна, потому что подламывает слишком простую и непротиворечивую общую картину. Война обесценивает факты; что ещё хуже, часто пренебрежение фактами и готовность поверить в приятный для себя фейк демонстрируют антипутински настроенные комментаторы, которым вроде бы "по должности" положено более критичное мышление.

Например, я очень люблю следить за популярным у пропаганды и зет-блогеров сюжетом "скоро запад Украины оккупируют Польша, Венгрия и Румыния". Любой, кто попытается серьёзно разобраться в теме, быстро поймёт, почему это полная ерунда. Но возьмите прогнозы территориального развала России по итогам войны против Украины – разве это не те же самая полуправда, перемноженная на пожелания авторов (даже если им самим эти пожелания кажутся благими)? Люди могут смеяться над "Киев за три дня", но сами при этом верить в абсолютно ничем не доказанные и даже очевидно завиральные военные предсказания – если они им при этом нравятся.

На мой взгляд, ровно наоборот – если война девальвирует факты и детали, то долг сознательного человека сопротивляться этой девальвации. Мне тоже ясна общая картина происходящего, у меня нет ни малейшего сомнения, кто в этой войне агрессор и виновник, но трезвость, чёткость и ясность не картины не должны бояться ни фактов, ни сомнений.

Попытка в чём-то усомниться, не принимать на веру мгновенно, заставить себя докопаться до сути или, самое меньшее, не затыкать рот тем, кто это сделает – это отнюдь не попытка сыграть во "всей правды мы не узнаем" и "виноваты обе стороны". Это как раз ключевое условие для того, чтобы узнать и узнавать правду.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода



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