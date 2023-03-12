Спасаясь от российской агрессии, крымчане ищут защиты на грузинской земле. Однако некоторым из них отказывают во въезде: обзавестись украинскими паспортами жители аннексированного Россией полуострова не могут, а оккупационные документы официальный Тбилиси не признает.

После начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину тысячи жителей Крыма покинули полуостров. Многие из них решили отправиться в Грузию. Как правило, такой маршрут выбирали те, у кого не было действующих украинских документов. Грузинские законы разрешают въезд на территорию страны гражданам России по предъявлению загранпаспорта. Оформлять визу не нужно, находиться в стране безвыездно можно 360 дней. Российское гражданство вынужденно получили почти все крымчане, поэтому переезд в Грузию стал для них одним из немногих вариантов покинуть подконтрольную России территорию.

Проще и удобнее всего из Крыма в Грузию добираться по суше. Из Симферополя можно доехать поездом до Краснодара или Минеральных Вод, а оттуда на маршрутном такси – до Тбилиси. Единственный сухопутный переход между Россией и Грузией действует в поселке Верхний Ларс на Военно-Грузинской дороге. По словам жителей Крыма, перебравшихся в Грузию, никаких сложностей с пересечением этой границы у них не возникало. Грузинские пограничники "ставят штамп не глядя", не проверяя, где и когда выдан российский загранпаспорт.

Незаконный документ

Трудности у крымчан начинаются в тот момент, когда им по какой-либо причине приходится на время выезжать из Грузии, а затем возвращаться в страну. При повторной попытке въехать в Грузию сотни людей сталкиваются с отказами. Судя по рассказам переселенцев, самой проблемной является граница с Арменией.

– Я прилетела в Батуми в июле 2022 года по российскому загранпаспорту, выданному в Крыму, а также с гражданским паспортом, который выдан в Крыму (с московской пропиской). 18 февраля этого года я выехала из Грузии в Армению по сухопутной границе по тем же документам. Все прошло спокойно. 19 февраля вечером я поехала обратно в Грузию, и на пограничном переходе Садахло я получила отказ во въезде в Грузию, – рассказывает крымчанка Людмила.

По ее словам, пограничники выдали бумагу, в которой говорилось, что ей отказано во въезде по "иным причинам". При этом документы, которые предъявила Людмила, были выданы на оккупированной территории Украины.

– Ночью я вернулась в Ереван и взяла билет на 20 февраля на самолет из Еревана в Тбилиси. Армения меня выпустила без вопросов, но на паспортном контроле в аэропорту Тбилиси я получила повторный отказ. Меня не выпустили в аэропорт, и ночь я провела без гаджетов (их забрали), в условиях, примерно похожих на очень убитую общагу. Хотя отношение пограничников было адекватное и человечное, – отметила крымчанка.

Власти Грузии, как и многие другие страны, среди которых все государства, входящие в Европейский союз, не признают Крым территорией России, так как считают, что аннексия этой территории произошла в нарушение международного права, потому что границы Украины были признаны международным сообществом после распада СССР и обретения страной независимости в 1991 году. По этой причине все российские документы, выданные на полуострове, многие страны мира, в том числе Грузия, считают недействительными. В загранпаспортах, выдаваемых в Крыму, Министерство внутренних дел РФ проставляет код Краснодарского края, создавая иллюзию, что документ оформлен на международно признанной территории. И если на российско-грузинской границе этот прием срабатывает, то на пункте пропуска между Грузией и Арменией пограничники отслеживают серии паспортов, оформленных в Краснодарском крае. По ним они выявляют те, что были выданы именно крымчанам.

Не пускают даже украинцев

Иногда в Грузию не пускают даже тех выходцев из Крыма, которые при въезде в страну предъявляют украинский загранпаспорт.

– 18 сентября прошлого года я прилетел в Ереван. Вообще я направлялся в Грузию. У меня был полный комплект украинских документов – загранпаспорт и внутренний паспорт, но не было российского загранпаспорта. Поэтому я не мог попасть в Грузию напрямую из России – меня бы спросили, почему в украинском паспорте нет печати о том, что я въехал на территорию РФ. Поскольку в Армению можно было попасть по внутреннему российскому паспорту, я сначала отправился туда. Я вылетел из Сочи по паспорту РФ, а в аэропорту Еревана на пограничном контроле показал уже украинский загранпаспорт, – рассказал Радио Свобода севастополец Артем Арлыченков.

Далее, по его словам, он отправился на автобусе из Еревана в сторону армяно-грузинской границы. Армянский пограничный контроль Арлыченков прошел благополучно, а на грузинской стороне начались неприятности.

– Меня спросили о цели визита. Я сказал, что еду отдохнуть, показал гитару, которая была с собой. Показал украинский загранпаспорт. Его очень долго изучали, о чем-то совещались между собой на грузинском языке, вводили данные в компьютер. Потом подошел начальник смены пограничников и в довольно грубой форме потребовал у меня внутренний паспорт. Я отдал внутренний украинский паспорт. Его забрали и ушли. Я спросил у пограничницы, которая переводила мне все на русский язык, в чем проблема. Она ответила, что мне, скорее всего, дадут отказ, потому что я из Крыма. Я очень удивился: какая разница, откуда я, ведь Крым – украинская территория. На что она мне сказала, что не надо было внутренний паспорт показывать, хотя пограничники сами его у меня попросили, – сказал Арлыченков.

После долгого совещания пограничники вернулись и сообщили ему, что в Грузию его не пустят. На вопрос о причинах начальник смены ответил коротко: "Крым".

Паспортная ловушка

Еще одна собеседница Радио Свобода, до войны проживавшая в аннексированном Россией Крыму, рассказала о том, что фактически оказалась в ловушке: она, находясь в Грузии, не имеет возможности оформить украинские документы на детей, но при этом не может выехать из страны, поскольку ее не впустят обратно.

– Мы приехали в Грузию в апреле прошлого года с детьми и мужем. Я гражданка Украины, родилась и прописана в Херсонской области. В последние годы жила в Крыму. Когда после референдума [в 2014 году] закончился переходный период, стало очень сложно жить с украинскими документами, не имея российских. Российские документы я оформляла почти три года. Просто чтобы мои дети могли спокойно ходить в школу и получать медицинское обслуживание, чтобы я могла работать официально. В Грузию мы въехали вместе с детьми по российским загранпаспортам. По-другому с территории России сделать это невозможно, – сообщила Регина Ювашева (настоящее имя известно редакции, но изменено из соображений безопасности. – Прим. РС).

Оказавшись в Грузии, женщина решила оформить на детей украинские документы. Однако в посольстве Украины в Тбилиси ей отказали в этой просьбе, поскольку в ее украинском паспорте нет печати о въезде на территорию Грузии.

Оказавшись в Грузии, выходцы с полуострова тратят много усилий на то, чтобы восстановить украинские документы. Если в Польше, Чехии, Словакии и Турции действуют выездные паспортные столы, открытые Государственной миграционной службой Украины, то в Грузии все вопросы решаются через консульский отдел посольства. Крымчане по несколько месяцев ждут, пока государственные органы идентифицируют их личность (без этого невозможно подать документы на получение загранпаспорта). При этом поймать свободный слот в электронной очереди на оформление паспорта практически невозможно. А по живой очереди заявления принимают в среднем у 20 человек в месяц, притом что список ожидающих, который ведут активисты в очереди у посольства, уже перевалил за 400 фамилий.

– Крымчане являются незащищенной прослойкой, – делает вывод Регина Ювашева. – Такое впечатление, что Грузия и Украина не защищают нас, хотя мы люди с оккупированной территории и стали заложниками двойного гражданства не по своему выбору. Нет заботы о крымчанах, как будто мы люди второго сорта, как будто мы неправильные. Почему к нам такое отношение? Люди не виноваты в том, что произошло.

Достается и россиянам, и украинцам

Иногда шлагбаум опускают даже перед теми, кто не имеет к Крыму никакого отношения. Грузинский Институт развития свободы информации подсчитал, что только за второй квартал прошлого года (более свежих данных не приводится) в страну не пустили 3036 граждан России. При этом никаких законодательных актов об ужесточении пограничного контроля местные власти не принимали. Министерство внутренних дел Грузии мотивы подобных решений не объясняет.

В числе россиян, которых не пропустили на границе, оказались многие медийные личности, известные своими оппозиционными взглядами. Все они публично осудили российскую агрессию против Украины. Тем не менее им было отказано во въезде. За последний год в Грузию не смогли попасть политик Дмитрий Гудков, журналисты Михаил Фишман и Тихон Дзядко, благотворитель Митя Алешковский, правозащитница Анна Ривина и другие. В декабре прошлого года писателя Дмитрия Быкова вместе с женой и двухлетним сыном более четырех часов продержали на пограничном контроле, но в конце концов позволили въехать в страну.

Случается, что немотивированный запрет на въезд в страну настигает и украинцев. Один из них, бизнесмен по имени Евгений, последние десять лет живет и работает в Грузии. В 2023 году он выехал в Армению через сухопутную границу, а при попытке въехать обратно получил отказ с формулировкой "По иным причинам". При этом пограничники сослались на грузинское консульство в Ереване.

В Грузию не пускают десятки человек, но при этом десятки тысяч приезжают и живут в Грузии

– Я поехал в консульство. Меня там даже не выслушали и сказали, что они не компетентны в таких вопросах. Через пару дней я решил полететь на самолете в Тбилиси. Прилетел, на паспортном контроле меня спросили, двойное у меня гражданство или нет, я сказал, что только украинское. Пограничники даже не представились, забрали у меня паспорт и велели ждать. Через полчаса подошел пограничник и сообщил, что у меня отказ, ссылаясь на консульство и МВД Грузии. Сказал, что утром вылет обратно и нам нужно сдать телефоны. Я еле успел написать родственникам, что меня возвращают в Армению, – рассказал Евгений в беседе с Радио Свобода.

"Правительство боится Путина"

Непоследовательная иммиграционная политика грузинских властей вызывает недоумение и недовольство внутри страны. В феврале 2023 года глава партии "Время пришло" Элене Хоштария устроила в тбилисском аэропорту акцию протеста в связи с недопуском в страну оппозиционно настроенных россиян. "В этой стране такое правительство, для которого нежелателен приезд антипутинистов. Но мы не смиримся", – заявила политик во время акции.

Глава грузинской правозащитной организации "Сапари" Бая Патарая связывает выборочный запрет на въезд в страну "неблагонадежных" россиян с позицией правящей партии. "Грузинское правительство стало очень пророссийским. Олигарх Бидзина Иванишвили (основатель правящей партии "Грузинская мечта". – Прим. РС) боится Путина и старается не раздражать его", – заявила Патарая в беседе с Радио Свобода.

Популярный русскоязычный блогер Николай Левшиц, который много лет живет в Грузии и является знатоком местных реалий, не видит никакой логики в действиях чиновников.

– У меня нет официальной информации от грузинских властей, поэтому происходящее сложно объяснить. В Грузию действительно не пускают десятки человек, но при этом десятки тысяч человек приезжают и живут в Грузии совершенно нормально. Поэтому где здесь истина и что на самом деле происходит – всей картины нет, и, к сожалению, она непонятна до сих пор. Исходя из этого, сложно прогнозировать, когда эта ситуация изменится и что для этого должно произойти, – говорит Левшиц.

Украинский политолог, директор Института правительственных отношений Артем Олейник считает опасения грузинской стороны по поводу бурного миграционного потока из России обоснованными. После указа Владимира Путина о мобилизации в сентябре прошлого года в Грузию сбежало 700 тысяч граждан России, из них порядка 100 тысяч человек остаются в стране до сих пор. Притом что население самой Грузии составляет 3,7 миллиона человек.

– Дальнейший пропуск россиян в страну возлагает на Грузию дополнительную ответственность – и в плане поисков ресурса для приема людей, и в плане разрешения продолжать миграцию уже с территории Грузии. Это не способствует ни собственно грузинской безопасности, ни стабильности в регионе в целом. Официальный Тбилиси больше не может игнорировать этот российский поток, вероятно, в силу опасений национальных служб безопасности и обороны, а также по причине недовольства соседних государств, куда продолжается дальнейший миграционный путь [граждан России], – считает Олейник.