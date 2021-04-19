Лучше наличные. Защита кошельков в период политического обострения

Почему рубль пока не упал катастрофически после введения очередных международных санкций и "чешского" скандала, к каким новым рискам готовиться и как от них страховаться? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Всю прошлую неделю рубль катался на "американских горках". Ожидание новых санкций и, мягко говоря, не внушавшие оптимизма заявления на этот счет российского МИДа толкали рубль вниз. Потом был звонок Джо Байдена Владимиру Путину с предложением о встрече на высшем уровне. После этого разговора рубль начал почти так же интенсивно укрепляться, как падал до этого. Однако затем стало понятно: санкций в отношении российского госдолга все-таки не избежать, и рост снова сменился падением.

Полная видеоверсия программы:

Наконец, ближе к концу недели американский президент подписал указ о расширении санкций против России. Теперь американские банки и другие финансовые институты не могут приобретать на первичном рынке рублевые облигации, выпущенные Министерством финансов России, Центральным банком или Фондом национального благосостояния после 14 июня 2021 года. Это, действительно, самый мягкий вариант из всех возможных. Более того, российские финансовые власти к нему готовились.

В частности, министр финансов Антон Силуанов еще пару недель назад заявил о договоренности с крупными российскими банками выкупать новые выпуски гособлигаций, а также о готовности Банка России выделять на это финансовым институтам дополнительные деньги. Вопрос расширения доступа к эмиссионным деньгам весьма актуален для российских госбанков. Напомню, что секторальные санкции США и ЕС запрещают американцам и европейцам инвестировать в долгосрочные облигации, выпущенные пятью российскими финансовыми институтами: ВТБ, Сбербанком, Газпромбанком, Россельхозбанком, ВЭБом.

Это может привести к обвалу рубля и российского фондового рынка

Тем не менее, уже совсем скоро наблюдавшийся в конце прошлой недели оптимизм на российском рынке из-за относительной мягкости санкций может смениться новой волной распродаж рублевых активов. Санкционная тема себя далеко не исчерпала. Источники в администрации Байдена сообщают, что ограничительные меры могут быть расширены и коснутся вторичного рынка облигаций. Если это произойдет, то иностранные инвесторы начнут избавляться от рублевых бумаг гораздо более активно. И это может привести к обвалу рубля и российского фондового рынка. И это – не считая влияния других факторов, таких, например, как уже упомянутый шпионский скандал, связанный с обвинениями со стороны Чехии в организации российскими спецслужбами взрыва на ее территории и взаимной высылкой дипломатов.

На мой взгляд, даже если дело дойдет до новых санкций, то курс доллара сильно выше 80 рублей не уйдет, поскольку ЦБ и Минфин сделают все, чтобы поддержать российскую валюту, – а все необходимые инструменты у финансовых властей для этого есть. Вопрос валютного курса окончательно стал политическим, так что финансовому блоку уж придется расстараться. Традиционная для России стратегия защиты от любых экономических и политических рисков – покупка наличной валюты – в нынешних обстоятельствах может и не сработать. Так что сейчас самое время попытаться разобраться в том, что угрожает деньгам россиян и как можно было бы хотя бы частично эти риски застраховать.

Если брать краткосрочный период, то наиболее взрывоопасной выглядит ситуация на юго-востоке Украины и риск участия в прямом вооруженном столкновении стянутых к границе российских войск. Лично я считаю, что этого не случится. Повозят российские военные свои "Искандеры" туда-сюда вдоль границы, да и вернут к месту постоянной дислокации. На том все и успокоится. Однако гарантий тут никаких нет. И в случае если, паче чаяния, начнет реализовываться плохой сценарий, то я не сомневаюсь в серьезности международных санкций.

Тут уже пойдут в ход не только меры против российского госдолга, что на первичном, что на вторичном рынке – без разницы. Но и все то, чем пугали в последнее время российский МИД и пресс-секретарь Путина. И отключение от SWIFT, и блокировка карт международных платежных систем, выпущенных российскими банками, и совсем уж серьезные санкции против второй ветки "Северного потока". На всем этом рубль, конечно, упадет, но не кратно и даже не на десятки процентов. Российские власти не пустят ни курс доллара, ни курс евро выше ста рублей.

При этом резко повышается риск ответных санкций, которые могут вылиться в запрет на инвестиции в американские и европейские активы, а также ограничение на оборот наличной валюты. Так что тем, для кого все это не станет "красной чертой", за которой в России оставаться уже небезопасно, наличная валюта поможет мало. Зато запасы наличности на случай сбоев в работе платежных систем не помешают.

Этот сценарий, к сожалению, выглядит гораздо более вероятным, чем боевые действия на территории Украины

Если курс национальной валюты для российских властей принципиальный индикатор, то вот фондовый рынок чиновники серьезно никогда не воспринимали. Так что акции российских эмитентов имеют все шансы уйти "в пол". Поэтому те, кто инвестирует в "Газпром", "Роснефть" или Сбербанк, должны держать руку на пульсе, и либо заранее быть морально готовыми к обвалу до уровней прошлого марта, а то и ниже, либо выйти от греха подальше из бумаг до того времени, пока все не успокоится.

Чуть менее опасными последствиями чревато и еще более серьезное ухудшение здоровья Навального. Про его смерть я даже говорить не хочу. Но этот сценарий, к сожалению, выглядит гораздо более вероятным, чем боевые действия на территории Украины. В любом случае для тех, кто остается в России, любая оппозиционная деятельность будет сопряжена с гораздо более серьезными рисками, чем до сих пор. Если суд признает структуры, созданные при участии Навального и его соратников экстремистскими организациями, то резко вырастет число уголовных процессов по 282-й статье.

Причем под ударом окажутся не только сотрудники фондов и региональных штабов, но и волонтеры. Любая финансовая поддержка оппозиции будет расцениваться как финансирование экстремистской деятельности.

Помимо криптовалют, "токсичными" могут стать любые деньги, которые граждане получают из-за границы

Последствия – блокировка всех карт и счетов, а также и уголовное наказание до 8 лет лишения свободы. Ответом может стать более активное использование криптовалют для оказания финансовой поддержки оппозиции. Однако власти очень быстро на это отреагируют. Так что ждать закручивания гаек тут недолго. И это нужно учитывать всем, кто так или иначе имеет дело с криптовалютами. Помимо криптовалют, "токсичными" могут стать любые деньги, которые граждане получают из-за границы, будь то гранты, вознаграждения за удаленную работу программистов или переводы от родственников.

Подчеркну, все это краткосрочные риски, но буквально за последние пару недель вероятность их реализации выросла настолько, что игнорировать ее уже невозможно.

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