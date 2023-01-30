ВОЗ отказалась объявлять пандемию COVID-19 окончившейся

Всемирная организация здравоохранения в понедельник выступила с заявлением о текущей ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. ВОЗ отказалась признать пандемию окончившейся: за ней по-прежнему сохраняется статус чрезвычайной ситуации международного значения.

14-е заседание экстренного комитета ВОЗ по COVID-19 было приурочено к трёхлетней годовщине пандемии: она была объявлена глобальной угрозой 30 января 2020 года. На заседании обсуждался вопрос о том, следует ли объявить о завершении пандемии. Однако, отметив выдающиеся успехи в борьбе с заболеванием, члены комитета постановили, что говорить об окончании пандемии рано. На это повлияла, в частности, недавняя крупная вспышка COVID-19 в Китае, случившаяся после того, как страна отменила большинство карантинных мер.