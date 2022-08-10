ВОЗ сожалеет об убийстве обезьян от страха заразиться оспой

Всемирная организация здравоохранения выразила сожаление в связи с убийством обезьян в Бразилии из-за опасений заразиться обезьяньей оспой. Об этом заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.

Накануне стало известно, что только в одном городе бразильского штата Сан-Паулу были отравлены десять обезьян. Подобные инциденты зарегистрированы и в других населённых пунктах страны.

"Люди, конечно, не должны нападать на животных", – сказала Харрис. Она подчеркнула, что нынешняя вспышка связана только с контактами между людьми.

По данным ВОЗ, в Бразилии зарегистрировано более 1700 случаев оспы обезьян. В конце июля Минздрав страны подтвердил одну смерть заболевшего оспой обезьян. У умершего мужчины была лимфома и ослабленный иммунитет.