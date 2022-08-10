ВОЗ сожалеет об убийстве обезьян от страха заразиться оспой

Всемирная организация здравоохранения выразила сожаление в связи с убийством обезьян в Бразилии из-за опасений заразиться обезьяньей оспой. Об этом заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.
Накануне стало известно, что только в одном городе бразильского штата Сан-Паулу были отравлены десять обезьян. Подобные инциденты зарегистрированы и в других населённых пунктах страны.
"Люди, конечно, не должны нападать на животных", – сказала Харрис. Она подчеркнула, что нынешняя вспышка связана только с контактами между людьми.
По данным ВОЗ, в Бразилии зарегистрировано более 1700 случаев оспы обезьян. В конце июля Минздрав страны подтвердил одну смерть заболевшего оспой обезьян. У умершего мужчины была лимфома и ослабленный иммунитет.
- Во время вспышек жёлтой лихорадки в Бразилии также убивали обезьян, считая их переносчиками болезни. Обезьян в том числе забивали дубинками.
- В середине июня 2022 года ВОЗ объявила о намерении переименовать оспу обезьян, чтобы минимизировать стигматизацию и расизм. Также, напомнили учёные, согласно рекомендациям самой организации, в названиях лучше избегать наименований животных и регионов. Заболевание до сих пор не переименовано.
- С мая 2022 года почти 90 стран сообщили о более чем 29 000 случаев оспы обезьян. В июле ВОЗ объявила вспышку глобальной чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения.
- Первый случай заболевания оспой обезьян в России зафиксировали 12 июля. Заразившегося изолировали. Больше о заболевших в России не сообщалось.
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