Врача из Сочи оштрафовали на 3 млн рублей за "фейки об армии"

Центральный районный суд Сочи оштрафовал местного жителя на три млн рублей за распространение "фейков о российской армии". Об этом сообщил телеграм-канал "Сетевые свободы", уточнив, что нарушитель работает в Сочи врачом-инфекционистом. Его имя не называется, однако из данных, опубликованных на сайте суда, следует, что имя врача - Евгений Золотов. На прениях в суде государственный обвинитель требовал для подсудимого реального срока в шесть лет лишения свободы.

Уголовное дело на врача было возбуждено из-за его комментариев в фейсбуке о потерях российской армии и формировании чеченских батальонов. Эти комментарии он публиковал в марте 2022 года.

Адвокат подсудимого Сергей Костюк сообщил изданию The Insider, что такой размер штрафа предусмотрен статьей. Защита подсудимого намерена обжаловать решение суда, когда получит текст приговора.

Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Вскоре после этого власти добавили в уголовный кодекс статью о распространении фейков про российскую армию. Фейками власти считают сообщения, не соответствующие позиции Минобороны России. За распространение подобной информации грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", на 22 августа 2022 года заведено не менее 83 дел о распространении фейков про вооружённые силы России. Всего за антивоенную позицию преследуют 212 россиян.

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