Врача из Сочи оштрафовали на 3 млн рублей за "фейки об армии"

Центральный районный суд Сочи оштрафовал местного жителя на три млн рублей за распространение "фейков о российской армии". Об этом сообщил телеграм-канал "Сетевые свободы", уточнив, что нарушитель работает в Сочи врачом-инфекционистом. Его имя не называется, однако из данных, опубликованных на сайте суда, следует, что имя врача - Евгений Золотов. На прениях в суде государственный обвинитель требовал для подсудимого реального срока в шесть лет лишения свободы.
Уголовное дело на врача было возбуждено из-за его комментариев в фейсбуке о потерях российской армии и формировании чеченских батальонов. Эти комментарии он публиковал в марте 2022 года.
Адвокат подсудимого Сергей Костюк сообщил изданию The Insider, что такой размер штрафа предусмотрен статьей. Защита подсудимого намерена обжаловать решение суда, когда получит текст приговора.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Вскоре после этого власти добавили в уголовный кодекс статью о распространении фейков про российскую армию. Фейками власти считают сообщения, не соответствующие позиции Минобороны России. За распространение подобной информации грозит до 15 лет лишения свободы.
- По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", на 22 августа 2022 года заведено не менее 83 дел о распространении фейков про вооружённые силы России. Всего за антивоенную позицию преследуют 212 россиян.
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