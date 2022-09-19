Алла Пугачёва против Путина. Рунет о заявлении примадонны

Новых иностранных агентов в России объявляют по пятницам. И обычно сразу по несколько человек. Но в минувшую пятницу Министерство юстиции внесло в список только одного иноагента – зато какого.

Наталья Геворкян

Галкина решили не вписывать ни в какой список иноагентов, один, без компании. Пятница по расписанию

Николай Борисов

VIP

Андрей Мальгин

Теперь Галкину надо на афишах указывать "Иностранный агент". Это просто подарок для него.

Борис Вишневский

Традиционные пятничные новости от учреждения, по недоразумению именуемого "Министерством юстиции": Максим Галкин пополнил ряды "иноагентов".

Они даже не понимают, что давно стали посмешищем. Наряду с Роскомнадзором.

Виктор Шендерович

Максима Галкина я знаю (и с симпатией отношусь к нему) со времен Студенческого театра ДК МГУ - то есть, лет примерно тридцать пять. Но застарелая композиционная привычка отслеживать сюжеты до развязки вынуждает меня сегодня вернуться к его старому интервью с Познером, где вдруг всплыла моя фамилия.

Максим тогда объяснил разницу между нами и нашими эфирными судьбами, в частности, тем, что я - оппозиционер... Ну, типа: что же тут жаловаться - сам же выбрал такой путь!

В ответ, в фейсбуке (за неимением возможности попасть в эфир Первого канала) я обратил внимание Максима на то, что он попутал причинно-следственные связи и поставил телегу впереди лошади: в оппозиционера-то меня превратил именно запрет на профессию! Во времена "Кукол" и программы "Итого" я оппозиционером не был - был всего лишь сатириком и публицистом. Я и остался, каким был - накренилось время...

И вот - "угодно ль на себе примерить?" - авторитарный каток еще немного изменил угол наклона, ускорился - и предсказуемо задавил и Галкина, которому еще недавно было можно...

Галкин остался каким был - обрушилась страна, в которой было можно хотя бы это.

Чтобы не стать оппозиционером в начале нулевых, мне надо было просто замолчать. Чтобы не стать "иностранным агентом" в начале двадцатых, Галкину пришлось бы превратиться в Харатьяна.

Ни у меня, ни у Галкина этого не получилось, и слава богу.

Вэклам ту зе клаб, дорогой Максим! Пойдем, я покажу тебе, где дают печеньки, у меня ветеранская скидка.

Александр Кынев

Признание Максима Галкина инагентом полное пропагандистское самоуничтожения этого клейма, которым много лет пытались метить всех, кто не нравится и имеет своё мнение. Чтобы до самых аполитичных дошло, что это за штамп такой.

Видел Галкина на сцене живьем один раз. Год 1998 или 1999 его ещё никто не знал, и его пригласили выступить на дне рождения "Яблока". Когда Максим выступал, за его спиной загорелась правая кулиса. Он невозмутимо продолжал шутить дальше, в том числе и про неё.

Аббас Галлямов

Присвоение статуса иноагента Галкину дискредитирует не столько Галкина, сколько сам этот статус. Люди ведь понимают, что никакой Галкин ни иноагент - ну хотя бы потому что он не политик. Теперь даже самому неискушённому обывателю будет очевидным, что никакого смыслового содержания этот статус не несёт, являясь ярлыком, присваиваемым абсолютно произвольно и без всякой привязки к фактическому положению дел.

Слово государства девальвируется и перестаёт хоть что-то значить.

Мария Строева предъявляет к иноагентам строгие требования

💥 Читаю соцсети - там волнение по поводу присвоения Максиму Галкину звания иноагента. И уже пишут, что из него вышел бы хороший кандидат в президенты РФ.

Я не против. При одном условии.

С 2014 года и до вторжения России в Украину 24.02.2022 Максим Галкин регулярно выступал по российскому госТВ. Его у меня нет, но есть ютуб, а он все помнит.

И вот там сохранены все выступления Галкина за эти годы. Совершенно случайно, честно, сравнительно недавно я на них наткнулась и какое-то количество посмотрела.

Товарищ Галкин шутит про "хохлов" и "хохлушек" раз примерно пицот. По разным поводам. Публика в зале уссывается. Выступления, подчёркиваю, после 2014 года.

Так вот.

Когда Максим Галкин за это извинится, изо всех сил - может баллотироваться в президенты РФ, я не против.

До этого - такой же приспособлянт, как и все.

Екатерина Шульман как всегда зрит в корень.

Слушайте, а откуда у Украины денег столько на финансирование всех этих физлиц-иностранных агентов? Не страна, а какое-то Эльдорадо. И Гордеева на них работает, и Галкин, и Моргенштерн, и Ходорковского с Чичваркиным, и Макаревича, и Зимина и целую Белонику - всех Украина содержит. И это в военное-то время, когда других расходов полно. В мирное, наверное, вообще Кремль целиком скупит. Напомню, что для физлиц-иноагентов Минюст делает разъяснение, в пользу какой страны они агентствуют, а СМИ-иноагенты, вроде меня, могут об этом только гадать. У физлиц и обязанности полегче: плашка не нужна и отчеты не так часто. Ну да с 1 декабря вступит в силу новый закон, уничтожающий все эти различия и уравнивающий всех нас в статусе.

Игорь Кочетков более прямолинеен

Максима Галкина признали иностранным агентом. Как сказал один министр по другому поводу: "Дебилы, *лять!". Вы еще Аллу Пугачеву нежелательной организацией признайте.

Кирилл Шулика

Пятницу вечер нельзя пропускать.

Минюст подготовился особо сегодня, не подвел и внес Максима Галкина в список физлиц-иноагентов. Понятно, что это сигнал, чтобы он больше не возвращался. Но если это не донесли правильно и заранее до Пугачевой, то она может взорвать повестку своим фирменным напором. Все-таки у них общие дети. И тогда у пропаганды уже не получится разделять Пугачеву и Галкина.

Вообще впервые в части объявления иноагентами Минюст, хотя понятно, что не самостоятельно, пошел по лезвию бритвы.

Намекнуть Галкину, чтобы не возврашался, могли иначе, но нет, достали кувалду.

Кроме того, смысл в статусе иноагента был, когда их было мало, когда же им надпляют буквально пачками, он теряется. СМИ скоро будут массово забывать их помечать, ибо список можно будет печатать, как книгу. То есть Минюст с подачи старших товарищей сам же и обесценил то, что было создано, как инструмент борьбы с инакомыслием.

Андрис Параудзинс

А как называется жена иностранного агента? Это чтобы знать, как теперь Пугачёву называть. Агентесса по имени Алла?

В воскресенье выяснилось, что посты про Пугачёву оказались пророческими.

Александр Рыклин

Ну, что, утырки, п****ц пришел, откуда не ждали... Посадите теперь Аллу Борисовну за дискредитацию вашей банды? Не посадите.. Потому что она - глыба... А вы жалкие ничтожные тараканы без яиц...

Александр Плющев

В комментариях к посту Пугачевой сейчас жарко. Из неожиданностей - сердечко от Юлии Высоцкой, жены Андрея Кончаловского, который брат Никиты Михалкова. Сейчас интереснее следить за тем, кто из известных людей и как откомментирует или лайкнет. А еще - как изменится число подписчиков.

Майкл Наки

Ну вот, конечно, умеет АП (администрация президента) себе в член стрелять. Зачем было вынуждать Аллу говорить, включая Галкина в список Минюста? Теперь количество людей, которые задумаются, вырастет кратно.

Марат Гельман

Вот интересно, тех идиотов которые сделали Максима Галкина иноагентом и сподвигнули примадонну высказаться, их там накажут? Кто вообще эти умнейшие люди?

Константин Калачев

Если вслед за Пугачевой за статусом иноагента обратятся и другие известные и прпулярные люди, может получиться мощный флэшмоб. Власть тогда окажется в неудобном положении, а статус иноагента станет маркером независимости и свободы.

Иван Курилла

Вообще, надо зафиксировать момент.

Последние десять дней примерно.

Выступление муниципальных депутатов с требованием отставки Путина.

Поражение армии в Харьковской области.

Утечка видео "призыва Пригожина", ставящая под сомнение существование в стране государства.

Заявление Аллы Пугачевой.

Такое впечатление, что кто-то наконец сказал "а король-то голый". Пропагандистам совсем тяжело будет забить эту волну "белым шумом".

Блогеры вспоминают популярный анекдот брежневской эпохи.

Андрей Десницкий

...очередной мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой.

Денис Билунов

год назад у меня в лекции:

"В позднесоветские годы был популярен анекдот о том, что в будущих энциклопедиях про Брежнева напишут «мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой». В этом отношении Путину, пожалуй, удалось обойти многих своих предшественников, а с Аллой Борисовной вообще вышел казус: на старости лет ее угораздило войти в состав Общественной палаты РФ — по поводу чего Стас Белковский ехидно заметил, что теперь, возможно, для словарей будущего она станет «мелкой общественницей эпохи Путина». "

Но история не стоит на месте! Теперь Алла Борисовна - без пяти минут лидер сопротивления.

И сравнивают демарш Пугачёвой с холодным приёмом, оказанным Путину на саммите ШОС.

Аркадий Дубнов

Верховная власть в России после публичного обращения российской Примадонны с просьбой признать ее иноагентом, получает за последние пару дней второй чувствительнейший удар по своему царственному достоинству.

Первый нанёс на саммите ШОС в Самарканде премьер-министр Индии Нарендра Моди, прочитавший Путину лекцию о недопустимости ведения войн в наше время.

И вот второй, от Главной женщины России…

Само заявление Пугачёвой сравнивают с недавними громкими выступлениями двух других известных женщин.

Николай Травкин

За последние два дня россиянам была предоставлена возможность ознакомиться с гражданскими позициями трёх известных соотечественниц.

После высказывания "женщины, которая поёт", в отношении двух других хочется задать лишь один вопрос: "Но позвольте, как же они в госпропаганде служат?!"

Михаил Шевелёв

Нам, простым людям сложно понять жестокий мир шоубизнеса. Все восхищаются Пугачевой, а тексты же смешнее у Симоньян и Захаровой.

Патриоты возмущены

Сергей Марков

То, что Пугачева попросила сделать ее иноагентом и поддержала Максима Галкина, который обсмеивает Россию, но ни слова критики не скажет против чудовищного террористического киевского режима, - это говорит не о совести или бессовестности ни Пугачевой, ни Галкина. Это говорит о почти вакууме в России там, где должна быть активная политическая стратегия в культуре в интересах страны.

На Украине и Галкина и Пугачеву уже нацисты забили бы дубинками. Нам такого не надо. У нас не фашизм, как на Украине.

Но нам надо, чтобы по госзаказу снимали кино об СВО, чтобы Шамана с его песнями "Я русский!" И "вставайте!" вывели из блокирования и крутили по всем федеральным телеканалам. Чтобы люди знали, что если ты за Россию, то у тебя будет зеленый свет в России. А пока наоборот. В культуре в России правит тусовка тех, кто только и ждет, как бы половчее предать Россию.

Егор Холмогоров

Пугачева назвала борьбу русских против Украины «иллюзорными целями», открыто выступила против спецоперации и потребовала признать ее иноагентом.



Видимо, долго терпела.



Нынешние события должны привести к обновлению не только государства, экономической системы и международной политики России, но и переосмыслению ее культурного достояния. Охрипшая, опухшая и пошловатая Пугачева была под стать постсоветскому российскому обществу – дезориентированному, безыдейному, упорно смотрящему себе под ноги, а не ввысь. Естественно, что рано или поздно на ее жизненном пути должен был появиться такой молодой человек – наглый, «прогрессивный», презирающий все русское, стелющийся перед Западом. Собственно, Галкин – эта такой Моргерштерн для тех, кому за сорок. Поколенческая связь очевидна.



Новой России не нужна Пугачева. Новой России не нужен Галкин. Новой России не нужен Моргенштерн.



Новой России нужен SHAMAN – для широкого зрителя. Новой России нужен RADIO TAPOK – для ценителей.



Но пока это только начало. О русских снова можно говорить и петь, не боясь заслужить ярлык «фашистов». Россия выздоравливает. И это воистину прекрасно.

Но и не все российские оппозиционеры полностью одобрили слова звезды.

Екатерина Барабаш

Ну сколько можно придумывать себе героев?! Я сраный скептик, но я не понимаю, что героического в письме Пугачёвой. Мне оно тоже нравится (хотя про гибель "наших ребят" я вообще не хочу печалиться, зная, что "наши ребята" творят в Украине, - ну да ладно...), красивый поступок, правильный, но героический? Королевский?

Можно начинать плевать в меня и ругать последними словами.

Игорь Григорьев

О пугачёвском восстании.

Мне, конечно, не хватает в обращении А. Пугачевой к Минюсту упоминания не только "наших ребят", гибнущих в Украине, но и погибших от рук "наших ребят" мирных граждан Украины. И еще хотелось бы, чтобы "иллюзорные цели" были названы просто и прямо - войной.

Но, наверное, я слишком много хочу.

Всё равно круто.

Татьяна Пфенингс

Что ж. Вышла новая лакмусовая бумажка. Алла Борисовна написала патетическую просьбу о зачислении в иноагентки.

Что тут показательно.

Несколько маркеров.

Вот текст:

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».

Несколько маркеров.

«Моей любимой страны», «желающим Родине процветания», «Настоящим и неподкупным патриотом России» — Пугачевой, как Галкина нет без России. И страна любимая. Что понятно. И характерен патриотизм как важная ценность. Ценность, кстати, во всей условно западной ойкумене выглядит ну совсем архаичной.

Или Пугачиха все же умная женщина и играет и в одни, и в другие ворота. На всякий случай и за Прекрасную Россию Будущего. Типа Пу — он не патриот, а мы-то патриоты. Это мы — настоящие. И мы на всякий случай аккуратно работаем на то, чтоб вписаться и в эту будущую и лучшую Россию. А как иначе-то. Никакой общемировой ценности ни Пугачева, ни Галкин не представляют. Потому, кстати, все они и возвращаются. Ибо культурный российский капитал — ну кроме разве что художественной гимнастики, уже даже балет не катит — не конвертируем.

«Наших ребят» — это характерное: ребята — наши, и жаль именно их гибели. Другие типа не гибнут. Тут замечателен ракурс, из которого не видно ни одного — ни одного! — убитого украинца.

И второе. О дееспосоьности. Субъектности «ребят» — их еще иногда называют «наши мальчики» — лишают многие как бы либералы. Они очень удачно предстают в гибридных речах гибридных пророссийских либералов как обманутые дети. Меж тем, эти «ребята» убивают, насилуют, пытают.

И еще немного политинформации от советской иконы. Оказывается «нашу страну» изгоем делают «иллюзорные цели», а вовсе не реальные убийства, насилие, пытки гражданских и военных, геноцид украинцев и другие военные преступления.

Вывод?

Алла Борисовна как была иконой советского стиля, так и осталась иконой современного «русского мира». Хороший текст для разбора на уроке истории, как в немецких школах делают. Когда-то пригодится.

И даже не буду говорить о восторгах многих моих френдов, которые не видят в тексте очевидного. Не так грустно как показательно.

Украинцы не предъявляют к заявлению Пугачёвой подобных претензий

Антон Геращенко

Теперь я знаю, кто станет президентом россии на досрочных выборах, которые состоятся уже в следующем году.

Это Алла Борисовна Пугачева!

Женщина, кумир миллионов, Примадонна, которая нашла в себе силы и смелость в отличии от многих мужчин публично выступить за прекращение войны и за мир, зная, что за это сейчас дают 7 лет тюрьмы.

Вот, что написала Алла Пугачева у себя в Instagram сегодня:

"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем".

Обращение Аллы Пугачевой с просьбой включить ее в список "иноагентов" вслед за Максимом Галкиным — это конец для путина!

Домик из дерьма и палок под названием "путинская россия", который главный террорист кремля строил 22 года в головах у своего народа, с треском разваливается на глазах.

И этот процесс, порождающий вокруг себя кровь и зловоние, уже не остановить!

Борис Береза

Алла Борисовна Пугачева очень спокойно и вежливо написала на своей страничке в Instagram о том, что она солидарна с Галкиным, которому Кремль навесил ярлык "иноагента". И вот это заявление запустило бурю в России. Потому что Алла Борисовна является одним из базовых элементов воссприятия для россиян. Как кто-то метко написал "Она одна из важнейших составных самого архетипа. Её демарш равносилен бунту салата Оливье, который вдруг внезапно встал бы поперёк горла "патриотам"."

И эт её едкие слова про Россию, как страну-изгой и иллюзорные цели стали вызову лично Путину. А слова про солидарность с мужем загнали Кремль в тупик. Ведь теперь каждое следующее действие будет лишь ухудшать ситуацию для Кремля. Извинятся - покажут слабость и признают её правоту. А если начнут преследовать, то это не вызовет поддержку у населения, а произведёт обратный эффект. А я пойду возьму попкорн и посмотрю на это шоу, которое запустили кремлевские дебилы и женщина, у которой тестикулы больше, чему всей этой шоблы вместе взятой.

Иван Яковина считает, что для россиян настало время выбора

Для очень многих сторонников Путина его личный конфликт с Пугачевой — это ситуация непростого этического выбора. Надо для себя решить что-то одно: либо это он серьезно е****лся, либо это она — настоящий иностранный агент? Других вариантов больше нет, а то и другое в одной стандартной российской голове теперь сосуществовать не может.

Власть пошла на обострение, назначив иноагентом Галкина. Пугачева не испугалась, ставку подняла, потребовав тот же статус для себя.

Теперь российскому обывателю придётся сделать некомфортный для себя выбор: кто тут герой, а кто — злодей. И решение вовсе не очевидно.

Кстати, такой же выбор придётся делать многим людям в российской артистической тусовке, для которой Пугачева не менее важна (в самых разных смыслах), чем Путин.

Интересно!

Аббас Галлямов

Если бы Путин был таким же сильным политиком, как, например, Сталин, он бы мог попытаться воспользоваться выступлением Пугачёвой и совершить тот самый разворот. Дескать, «если уж Алла Борисовна такое говорит, то значит запрос на немедленный мир в обществе действительно достиг критической отметки. Наши вооружённые силы, конечно, могут воевать ещё долго, но игнорировать мнение людей демократическое государство не может, не имеет права. Советский Союз в своё время совершил эту ошибку с афганской войной и чем это для него закончилось, общеизвестно. Нельзя наступать на те же самые грабли, СВО надо сворачивать. Предлагаю Украине прямо сейчас договориться о временном прекращении огня и незамедлительно приступить к формированию делегаций для мирных переговоров».

Понимаете, ситуация ведь на поле боя аховая и из неё как-то надо выруливать. Лучшего варианта больше может не представиться, все остальные будут ещё хуже.

Вообще, противопоставить Дугину и прочим ультрапатриотам Пугачеву и Галкина было бы очень по-сталински. Но ведь это всего лишь Путин и он из колеи, скорее всего, уже не вырулит. Так и будет до самого конца ехать.

Максим Шевченко

«Это настоящая любовь!» - рыдают в зрительном зале.

И эта «настоящая любовь» - стала огромной проблемой для всей совокупной придворной пропаганды.

Понятно, что Галкина травят не столько за его современную позицию, сколько за несогласованные пародии на «первое лицо».

Интересно, кто кого: Пугачева - Систему или Система - Пугачеву?

Битва титанов.

Я бы уверенно не ставил на Систему в этом противостоянии.

Как споет «вместо микрофона в бутон тюльпана» и побредёт Система «по острым иглам яркого огня».

Интересно, что придворная пропаганда сама создала этот конфликт на ровном месте, желая услужить «хозяину».

Теперь пусть сами и выкручиваются.

Других политических конфликтов у нас для вас нет, простите уж.

Зато обстановку на фронтах СВО не обсуждаем.

Там «все по плану».

Валерий Печейкин

Пугачёва-иноагент — это очень, очень плохо. Алла Борисовна — скрепа. Галкин как, помните в Microsoft Office, Скрепка-помощник. Сильная женщина и кот: традиционная российская семья. А раскалывать семью нельзя. В России нет ничего важней семьи, дома. Так часто бывает: стоит замызганная панелька, липкий муниципальный подъезд, а зайдешь в квартиру — там хюгге. Жена накрутила тюрбан после ванной, ноги в тазике. Кот, уют. Три главные буквы. И влезать в них тремя другими буквами нельзя. Большая, мягко говоря, ошибка. Пугачёва и Галкин это, своего рода, "святая двоица": миллионы, возможно, семей проецировали на них себя или желание быть ими. Сильная голосистая шея и симпатичная на ней голова. Нельзя предлагать ребёнку выбирать между мамой и папой. "Кого больше любишь?" Нельзя. Это фундамент, поймите, Пугачёва, новогодняя полночь, оливье, сельдь под шубой. Не стягивайте шубу, не переназывайте оливье олегом, не трогайте Пугачёву, иначе часы пробьют тринадцать.

Сергей Шелин

Прежние расплывчатые заявления Пугачевой диктовались видимо надеждой избежать прямого спора с Путиным. Объявление Галкина иноагентом лишило эти надежды смысла. И появилось новое заявление, нерасплывчатое. Оно делает Пугачевой честь. Надежды, что из-за него рухнет режим, вытекают из культуроцентричной мифологии, а не из реалий. Давайте просто радоваться спасению еще одной репутации.