Время перелома?

Что дает знание новых фактов о том, что было до начала боевых действий РФ в Украине? Что изменилось на фронте? Успех Украины: стратегический или тактический? В эфире журналист "Новой газеты-Европа" Юлия Латынина.
Видеоверсия программы
Что дает знание новых фактов о том, что было до начала боевых действий РФ в Украине? Что изменилось на фронте? Успех Украины: стратегический или тактический? В эфире журналист "Новой газеты-Европа" Юлия Латынина.
Видеоверсия программы
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.