Время перелома?

Что дает знание новых фактов о том, что было до начала боевых действий РФ в Украине? Что изменилось на фронте? Успех Украины: стратегический или тактический? В эфире журналист "Новой газеты-Европа" Юлия Латынина.

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