Время вспять. Вера Васильева – об уроках Сандармоха

Недавно мне пришло письмо от историка, главы карельского "Мемориала" Юрия Алексеевича Дмитриева, в котором он, в частности, пишет про так называемую специальную военную операцию: "Свое отношение к этому вопросу я выразил ещё в 1997 году: "Люди, не убивайте друг друга!" Целиком поддерживаю эту крамольную мысль и сегодня..." Дмитриев имеет в виду надпись на камне у входа в мемориальный комплекс Сандармох, процитированные слова принадлежат самому исследователю. Историк был одним из открывателей Сандармоха. Он превратил это место массовых расстрелов и захоронений сталинского Большого террора в место памяти.

Мне кажется, ошибочно думать: если утратит влияние злая воля какой-то личности (Путина ли, "коллективного Путина" ли, кого-то ещё), то всё само собой выправится, без наших усилий и работы над ошибками

Некоторое время назад Дмитриев написал мне из заключения о проекте "Сандармох. Возвращение имен", открытом в августе 2018 года. Это гражданская инициатива, цель которой заключается в увековечивании памяти расстрелянных. Мне даже довелось немного изучать биографию одного из убитых в Сандармохе, историка науки и философии Сергея Федоровича Васильева. Он родился 1898 году в Псковской губернии. Жил в Москве, потом в Ленинграде. После убийства Кирова репрессии в городе стали особенно масштабными, в том числе в отношении ученых. Васильева арестовали в мае 1936 года по обвинению в участии в "контрреволюционном троцкистско-зиновьевской организации" в Ленинградском отделении Академии наук СССР. В декабре 1936 года он был приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей, отбывал срок в Соловецкой тюрьме особого назначения. К концу 1930-х годов репрессии в сталинском СССР достигли такого масштаба, что СЛОН уже не мог вместить прибывающих на архипелаг осуждённых, и в рамках "разгрузки" Соловков отобрали почти 200 человек для расстрела. В их число попал и Васильев, которого расстреляли в Сандармохе 4 ноября 1937 года.

Приближается 5 августа, Международный день памяти жертв Большого террора, который отмечается в Сандармохе ежегодно. В этот день там собираются родственники репрессированных, гражданские активисты, представителей этнических и религиозных сообществ, в том числе из-за границы. Между тем Российское военно-историческое общество по-прежнему пытается переписать историю Сандармоха. Почему то, что, казалось бы, уже многократно доказано, вдруг ставится под сомнение пропагандистскими манипуляциями? Мне уже доводилось писать о "невыученных уроках" Юрия Дмитриева, а сейчас кажется очень символичным то, что историк ещё раз напомнил о надписи у входа в мемориальный комплекс. Происходящее и в Сандармохе, и на территории Украины уже почти пять месяцев (будучи, разумеется, вещами абсолютно разного порядка) стало возможным в том числе из-за нашего коллективного исторического беспамятства. И призыв Дмитриева, не воспринятый обществом прежде, сегодня обретает новый смысл и новую пугающую актуальность.

Этажом ниже моей московской квартиры на балконе висит российский флаг, появившийся там вскоре после 24 февраля, очевидно, в знак поддержки "спецоперации". Рядом с почтовым отделением, куда я регулярно захожу, чтобы отправить письма политзаключенным, припаркован роскошный автомобиль с буквой Z на заднем стекле. Это сделано явно не "из-под палки", как в иных госучреждениях, а по сердечному велению. Что же должно было произойти с сознанием обычных людей, чтобы они полюбили своего не очень, скажем так, симпатичного правителя, не выполняющего предвыборные обещания? Почему граждане поддерживают его, если государство, которому они поют осанну, зачем-то отправляет их детей в соседнюю страну на гибель?

То же самое происходит с неправедными российскими судами, число решений которых (особенно по делам о распространении "фейков" про российскую армию) растёт с небывалой скоростью. Мне кажется, ошибочно думать: если утратит влияние злая воля какой-то личности (Путина ли, "коллективного Путина" ли, кого-то ещё), то всё само собой выправится, без наших усилий и работы над ошибками.

Да, власти, видимо, совсем потеряли берега от собственных агрессивности и страха – и перед своим народом, и перед Западом. Но и граждане (по крайней мере заметная их часть) довольно легко позволили обратить время вспять. Ведь сказано же было когда-то давно и по другому поводу: "Никакого Путина нет. Есть только мы с вами". Полагаю, это в значительной степени верно и теперь. Мы легко отказались от ценностей цивилизованного мира и на всех парах мчимся обратно, навстречу расстрелам в Сандармохе и захватническим войнам. Одна надежда – на то, что такие просветители, как Дмитриев, продолжающий болеть душой за общество даже в несправедливом заключении, наконец будут услышаны. Наша общая беда в том, что такие люди сейчас по большей мере либо в изгнании, либо за решеткой.

Вера Васильева – журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал"



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