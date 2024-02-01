Все лидеры ЕС дали согласие на новую помощь Украине в 50 млрд евро

Все 27 стран-членов Евросоюза в четверг на саммите в Брюсселе дали согласие на дополнительный пакет поддержки Украины в размере 50 млрд евро. Средства будут выделены из общего европейского бюджета, который был согласован до 2027 года.

Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель в социальной сети X. Он подчеркнул, что данный шаг обеспечит "устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины". "Евросоюз берёт на себя лидерство и ответственность в вопросе поддержки Украины, мы знаем, что поставлено на карту", - подчеркнул Мишель.

Таким образом, лидерам ЕС удалось преодолеть длительное сопротивление такому решению со стороны Венгрии, которая блокировала новый пакет помощи Киеву с декабря прошлого года. Венгерский премьер Виктор Орбан считается наиболее дружественным Кремлю политиком среди других руководителей европейских государств.

Как пишет Reuters, в преддверии нынешнего саммита на Венгрию внутри ЕС было оказано давление с тем, чтобы Будапешт отказался от вето. Орбану было сказано, что ему придётся выбрать чью-либо сторону в условиях экзистенциального вызова, который представляет собой война России против Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя решение европейских лидеров, подчеркнул, что продолжение финансовой поддержки ЕС для Украины укрепит долгосрочную экономическую и финансовую стабильность стране, что, по его словам, "не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию".