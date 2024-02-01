Европа против Орбана. Договорится ли Евросоюз о помощи Украине?

1 февраля лидеры стран Евросоюза проведут в Брюсселе специальный саммит по вопросам финансовой помощи Украине. На предыдущей встрече 15 декабря прошлого года не удалось согласовать финансовую поддержку Украины в размере 50 миллиардов евро. Такие вопросы требуют единогласного одобрения всех 27 государств-членов ЕС. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не дал согласия на выделение помощи.

Удастся ли лидерам стран ЕС договориться с Орбаном и утвердить пакет помощи Украине?

Орбан поперек пути из Брюсселя в Киев

Евросоюз поддерживает Украину с начала российского вторжения. Страна уже получила несколько небольших траншей от Европейской комиссии, но это лишь малая часть от общей суммы готовящегося финансирования в 50 миллиардов евро. О беспрецедентном пакете помощи, который призван поддержать разрушенную войной страну, в Европе заговорили летом прошлого года. “Украина храбро борется с российским вторжением и нуждается в стабильной финансовой поддержке, дабы справиться с разрушительными последствиями этой войны. ЕС пообещал оставаться рядом столько, сколько понадобится. Поэтому сегодня мы предлагаем выделить до 50 миллиардов евро с 2024 по 2027 год, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии и построить современную процветающую страну”, – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Эту весомую сумму, превосходящую по размеру помощь, ранее оказанную Брюсселем Киеву, предлагалось выделить из долгосрочного бюджета Евросоюза. Для этого законодательно необходимо было провести проект через Европейский парламент и, поскольку речь идет о внешней политике, – Европейский совет (высший орган ЕС, в который входят лидеры стран-членов). Если Европарламент, обычно голосующий по принципу простого большинства, одобрил пакет еще в октябре прошлого года, то Европейский Совет для принятия решения должен проголосовать за него единогласно. Тут-то и возникло препятствие в лице Виктора Орбана. Возражения премьер-министра Венгрии связаны с нежеланием, чтобы деньги выделялись из общего бюджета ЕС, поскольку “составляют его значительную долю”. Кроме того, Орбан намекает на стремление Венгрии получить свою часть положенных дотаций, которые ранее были заморожены Евросоюзом за то, что, по мнению Брюсселя, Будапешт регулярно нарушает права человека и принцип верховенства закона. Обвинениям ЕС в адрес правительства Орбана уже не один год, и связаны они с целым рядом шагов венгерских властей – от конституционной реформы до преследования оппозиционных журналистов.

Договориться или заставить?

1 февраля лидеры ЕС снова будут обсуждать Украину, и Орбан, по его заявлениям, опять может наложить вето на проект помощи. Возможные варианты решения проблемы – выделение средств не через общий европейский бюджет, а отдельными странами ЕС напрямую, создание фонда помощи Украине и взаимодействие с Виктором Орбаном – хорошим или плохим для него путем.

Хороший для венгерского лидера вариант – если ЕС согласится в выдвинутыми им условиями. Изначально Орбан принципиально выступил против выделения 50 миллиардов евро из бюджета ЕС, однако в середине января назвал два условия, на которых он будет готов одобрить текущий проект финансирования. Первое требование – разделить помощь на четыре части по 12,5 миллиарда евро и ежегодно единогласно одобрять перевод очередной полагающейся Украине порции финансирования. Брюссель вряд ли согласится с этим условием, считает научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Сюзанна Векх. “Это поставит отдельные страны и органы власти Евросоюза в очень неудобное положение, потому что каждый год Орбан сможет выдвигать все новые и новые условия, продолжая шантажировать партнеров”, – отметила Векх в разговоре с Радио Свобода.

Это поставит отдельные страны и органы власти Евросоюза в очень неудобное положение

Второе требование Венгрии – отсрочка выполнения условий для получения средств из Фонда восстановления после COVID-19 на 2 года. Это своеобразный грант, выделяемый Брюсселем экономикам ЕС, наиболее пострадавшим от пандемии. Если Венгрия не проведет ряд политических и инфраструктурных изменений до 2026 года, грант “сгорит”. В этом вопросе компромисс с Орбаном более вероятен, хотя остается под вопросом мотивация самого венгерского лидера. “Чтобы получить данное финансирование, Венгрии нужно провести множество изменений, в том числе в области антикоррупционного законодательства и верховенства права. Правительство Венгрии не особо заинтересовано в проведении этих реформ, поскольку они могут подорвать сами основы режима Орбана”, – считает Сюзанна Векх.

Плохой путь или крайняя мера, которую могут применить лидеры стран Евросоюза, чтобы добиться одобрения пакета помощи Украине, – приостановка права голоса Венгрии при голосовании В Европейском совете. Статья 7 Договора о Европейском Союзе, называемая также “ядерной” опцией, подразумевает право остальных членов ЕС применить такие меры к стране, регулярно нарушающей принципы и ценности Союза – уважение к человеческому достоинству, демократии, свободе, равенству и верховенству права. В январе Европейский парламент уже направил Еврокомиссии запрос о возможности применения 7-й статьи к Венгрии. Однако, как считает Сюзанна Векх, на практике это трудновыполнимо, и ранее таких прецедентов еще не случалось. “В итоге страны ЕС должны единогласно решить, что Венгрия нарушает фундаментальные принципы союза. Политическая реальность сейчас такова, что шансы на то, что такое решение будет единогласно одобрено, равны нулю. И даже если оно будет принято, его реализация займет длительное время. Поэтому такая мера не представляется эффективной”, – отметила Векх.

Создание альтернативного механизма финансирования Украины – вариант, который, вероятнее всего будет реализован, если не удастся договориться с Орбаном, считает старший исследователь немецкого Института международных отношений и безопасности Питер Бекер. Однако у этой модели свои нюансы. По словам Бекера, такая альтернатива, скорее всего, будет основана на межправительственном сотрудничестве членов ЕС, за исключением Венгрии. Страны по отдельности заключат с Украиной соглашения о финансовой помощи, которые должны будут ратифицировать местные парламенты. Все это отнимет дополнительное время, которое для истощенной войной украинской экономики критично.

Накануне саммита британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на некий внутренний документ ЕС, что в Брюсселе разработана "стратегия, которая должна прицельно ударить по слабым местам экономики Венгрии, подорвать её валюту и обвалить доверие инвесторов, чтобы нанести ущерб "рабочим местам и экономическому росту". Среди уязвимых мест венгерской экономики названы высокая инфляция, слабая валюта и самый высокий в ЕС уровень платежей по обслуживанию долга. К этому плану прибегнут, если Будапешт откажется снять вето с предоставления помощи Киеву", – отмечает FT.

Министр венгерского правительства по делам Евросоюза Янош Бока комментируя ситуацию, заявил, что Венгрии ничего не известно о возможной финансовой угрозе со стороны властей ЕС, однако его страна "не уступит под давлением". По его словам, Будапешт направил в Брюссель новое предложение, в котором предварительно согласился на то, чтобы средства бюджета ЕС направили на помощь Украине, если Венгрии позволят изменить свое решение в будущем.

Последний бастион Кремля в Европе

Нельзя сбрасывать со счетов и другой возможный мотив действий Виктора Орбана на “украинском фронте” – защиту им интересов Кремля, с которым его соединяют многолетние связи.

Евроскептицизм и национализм в свое время сильно сблизили венгерского лидера с Владимиром Путиным. А некоторые законы, направленные против институтов гражданского общества, которые были приняты в Венгрии в последние годы, до боли похожи на российские аналоги – в частности, закон об иностранных агентах. При Орбане Россия и Венгрия заключили ряд крупных сделок – в частности, непрозрачный контракт на строительство Росатомом новых реакторов венгерской атомной электростанции “Пакш”.

Орбан по-прежнему встречается с российским президентом, в том числе и после февраля 2022 года, когда Путин стал практически “нерукопожатным” на Западе. Последнее такое свидание состоялось в октябре 2023 года в рамках международного экономического форума в Пекине. Тогда в ходе разговора с российским президентом премьер-министр Венгрии, упомянув войну в Украине, даже назвал ее “военной операцией”, употребив термин, которым обозначает российскую агрессию против соседней страны кремлевская пропаганда.

Хотя Орбан официально и осудил вторжение России, он не только препятствует выделению Украине значительной помощи из европейского бюджета, но и скептически относится к ее вступлению в Евросоюз. Столь же скептичен он и в отношении перспектив Украины в войне с Россией: “Никто не сможет победить. Украинцам грозит ядерная держава со 140 миллионами жителей, россиянам — все НАТО. Вот что делает конфликт таким опасным. Возникла патовая ситуация, которая легко может перерасти в мировую войну”. По мнению венгерского лидера, мир должен быть заключен, даже если Украине придется пойти на территориальные уступки.

Возникла патовая ситуация, которая легко может перерасти в мировую войну

Если лояльность премьер-министра Венгрии интересам Москвы перевесит желание получить возможные льготы от Брюсселя, 1 февраля лидеры остальных стран Евросоюза, вероятно, не придут с ним к согласию. Тем более что у Виктора Орбана с недавних пор появился союзник в ЕС – глава правительства Словакии Роберт Фицо, вернувшийся к власти в своей стране по итогам парламентских выборов осенью прошлого года. Фицо также известен пророссийскими настроениями и отказом предоставлять военную помощь Украине. Правда, его недавняя встреча с украинским премьером Денисом Шмыгалем в Ужгороде закончилась подписанием совместного заявления, в котором, в частности, отмечается поддержка Словакией евроинтеграции Украины, выражается поддержка "формулы мира" украинского президента Владимира Зеленского, а также отмечается важность участия Словакии в разминировании и восстановлении Украины.

Накануне саммита ЕС по Украине поступают и сигналы о смягчении позиции Виктора Орбана. Так, агентство Bloomberg сообщило, что Венгрия откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Украине с годовым бюджетом в размере 5 миллиардов евро. Ранее Орбан заявлял, что выступает против реформирования нынешнего механизма ЕС, который возмещает государствам-членам средства за оружие, посылаемого ими в Украину.

Симптоматично, хоть и напрямую не связано с коллизией вокруг помощи ЕС Украине, и некоторое смягчение венгерской позиции по вопросу о принятии Швеции в НАТО. До недавних пор Венгрия наряду с Турцией блокировала шведскую заявку на прием в Североатлантический альянс. После того, как Турция сняла свои возражения, Виктор Орбан пригласил шведского премьера Ульфа Кристерссона в Будапешт для обсуждения спорных вопросов. Венгрия обвиняет Швецию в "очернении" венгерской политики и регулярных – и неуместных, по мнению Будапешта, – замечаниях в его адрес на тему отступления от норм правового государства.

Некоторую оттепель в отношения Украины и Венгрии привнесла встреча министров иностранных дел двух стран Петера Сийярто и Дмитрия Кулебы в украинском Ужгороде 29 января. На переговорах, где обсуждались права венгерского национального меньшинства в Украине, также была анонсирована возможная встреча лидеров двух стран – Владимира Зеленского и Виктора Орбана.